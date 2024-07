María Fernanda Carrascal respondió a periodista que criticó su posición sobre elecciones en Venezuela: “Estigmatizante”

María Fernanda Carrascal aseguró que ha sido víctima de insultos y de amenazas por su posición con respecto a las elecciones en Venezuela - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Una ola de dudas, críticas y manifestaciones desataron los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, llevadas a cabo el 28 de julio de 2024, que declararon como ganador al dictador Nicolás Maduro, dejando atrás al candidato opositor Edmundo González. Ciudadanos, políticos y hasta líderes internacionales denunciaron un presunto fraude electoral y exigieron una verificación rigurosa de las actas de votación.

La polémica motivó a varios políticos colombianos a pronunciarse en contra del dictador, desconocieron los resultados de los comicios y destacaron a González como el vencedor. En medio de los múltiples comentarios que han hecho en la res social X, pidieron el pronunciamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de congresistas afines a su Gobierno, como la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal.

La congresista se negó a dar declaraciones a favor de la oposición venezolana, representada por María Corina Machado, que en un inicio iba a ser la candidata que se enfrentaría a Maduro y que fue reemplazada por González. Desde el punto de vista de Carrascal, salir a defender a Machado sería como respaldar a la senadora colombiana del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Duras críticas a María Fernanda Carrascal

Su publicación desató varias críticas. Una de las personas que se pronunció es la periodista Paula Bolívar, de W Radio, que en la red social puso en duda la representación de las mujeres por parte de Carrascal en el Congreso de la República. De acuerdo con la servidora pública, las mujeres son su “prioridad”; sin embargo, desde el punto de vista de la comunicadora, la posición de la congresista con respecto a estas elecciones evidencian una contradicción en la materia.

“Por la dictadura de Nicolás Maduro madres, hijas, hermanas, abuelas y esposas han perdido a sus familiares o han tenido que despedir a sus hijos sin saber cuál será su futuro, han sido violadas en las fronteras, han tenido que perder a sus bebés, ni siquiera han podido acceder a una toalla higiénica. Creo que no estás preparada para representar a las mujeres…”, aseveró la periodista.

En respuesta, la representante a la Cámara recordó que es funcionaria en Colombia y no en Venezuela, país en el que, igualmente, no puede votar. Asimismo, llamó a la reflexión a Bolívar por esgrimir declaraciones, a su juicio, carentes de contexto en su contra, que se suman a múltiples amenazas que ha recibido en redes sociales.

“La violencia que has generado con un comentario salido de contexto y de proporción es estigmatizante desde donde se le mire, más viniendo de una periodista. Me han llegado no solo insultos, sino amenazas directas en todas mis redes. Paula, cuéntanos más bien si eres periodista, activista o candidata a política, en cualquiera de los casos hay que ser responsable”, sostuvo Carrascal.

De igual manera, criticó a quienes han exigido al primer mandatario pronunciarse sobre los resultados electorales y el presunto fraude que se cometió. Sostuvo que salir a mostrar una postura es “delicado”, teniendo en cuenta la tensión que se vive en el vecino país; pues una “salida en falso” podría tener repercusiones en ambos territorios.

E insistió en que Colombia no puede meter “leña al fuego”, intensificando las confrontaciones. “Tanto los unos como los otros salieron prematuramente a cantar victoria y a cantar fraude, la comunidad internacional debe seguir insistiendo en la entrega de información con transparencia para que se ratifique el resultado de las elecciones, sea cual sea”, añadió.

En medio de las versiones que han surgido sobre la transparencia de los comicios, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe que deja muy mal parado al régimen de Nicolás Maduro. Según el documento, las actas de votación no contaron con las “menores condiciones de seguridad y de control”.

Esto y otros hechos impedirían dar un reconocimiento democrático a los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que proclamaron como vencedor al dictador.

“A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha”, detalló el informe de la OEA.