Autoridades revelaron que el representante Uscátegui usó de manera ilegal camioneta de la UNP para ingresar a Venezuela

Representante Uscátegui usó camioneta de la UNP para salir hacia Venezuela - crédito Carlos Ortega/Efe

El 29 de julio de 2024, tras la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, se conoció que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui fue retenido por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en zona de frontera.

Los hechos que llevaron a la privación de su libertad sucedieron, luego de que el representante lideró una velatón en uno de los pasos binacionales que comunican el Estado de Táchira, Venezuela, con la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Desde el lugar, Uscátegui se pronunció ante la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En su cuenta de X, escribió: “Lo sucedido anoche en Venezuela es tan solo una muestra de lo peligroso que resulta elegir gobiernos de izquierda. El dictador Maduro pretende seguir aferrado al poder y aquí en Colombia el Presidente ha sido incapaz de rechazar unas elecciones fraudulentas”.

El representante José Jaime Uscátegui había estado en Venezuela desde el domingo 28 de julio - crédito red social X

Al finalizar el evento, el representante llegó al puente Atanasio Girardot para fotografiar la situación en la zona de la frontera en donde fue retenido por varios hombres de la Guardia sin explicación alguna.

Ante la situación, fuentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) revelaron a la W radio, que el congresista utilizó una de las camionetas asignadas por la entidad para salir rumbo a Venezuela y apoyar los comicios.

De acuerdo con la entidad, encargada de identificar y gestionar medidas de prevención y protección para personas y comunidades en riesgo, Uscátegui no contaba con el acompañamiento de su equipo de seguridad designado por el Estado colombiano para salvaguardar su integridad, sino que se dispuso a cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela junto a un solo funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

En consecuencia, la Unidad Nacional de Protección dijo al medio citado que el congresista Uscátegui habría incurrido en una irregularidad, ya que los vehículos de la entidad no pueden ser utilizados para salir del país.

A pesar de la falta cometida por el miembro del partido de oposición, sus copartidarios del Partido Centro Democrático rechazaron de forma vehemente el actuar de los uniformados venezolanos. Además de ello, culpabilizaron al Gobierno de Maduro y a la Guardia Nacional Bolivariana de todo tipo de afectación que pueda llegar a presentar el representante a lo largo de su cautiverio.

El Centro Democrático exigió a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela que libere al representante a la Cámara - crédito red social X

“Exigimos la liberación inmediata de nuestro representante Jose Jaime Uscategui. Siguen las arbitrariedades y abusos del régimen de Maduro. Desde el Centro Democrático rechazamos la retención ilegal de nuestro representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, a quienes hacemos responsables de su vida y su seguridad”, señaló la colectividad en su cuenta de X.

Entre tanto, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a Blu Radio que la cartera liderada por el canciller Luis Gilberto Murillo se encuentra adelantando los trámites y conversaciones con las autoridades del vecino país para ubicar al representante en territorio venezolano, ya que hasta el momento se desconoce su paradero y se presume que fue obligado a entregar sus equipos de comunicaciones.

El congresista opositor colombiano José Jaime Uscátegui fue retenido en Venezuela al ir a los diálogos de paz con el ELN - crédito Carlos Ortega/X

Esta no es la primera vez que Uscátegui se enfrenta a los abusos de poder por parte de las autoridades venezolanas, el 19 de abril del 2024 el congresista fue privado de la libertad en Caracas, Venezuela, cuando se disponía a fungir como observador en los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En esa oportunidad, el representante a la Cámara iba acompañado de varios asesores y fueron abordados por las autoridades migratorias venezolanas en el aeropuerto de Caracas, que les solicitaron mostrar sus pasaportes y salir de la fila de pasajeros. “Se me acerca un agente de migración y me dice ‘usted tiene una notación en el sistema y no tiene autorizado el ingreso a Venezuela’”, narró Uscátegui.

Al ser notificado de la decisión, Uscátegui fue obligado a quedarse en una de las salas de seguridad del aeropuerto durante 15 horas, mientras esperaba a que definieran qué pasaría con él y su acompañante.