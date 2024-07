Abelardo de la Espriella lanzó dura advertencia sobre los intentos de Petro por “atornillarse” en el poder como Maduro

Abelardo de la Espriella alertó sobre lo que considera un intento de dictadura por parte de Gustavo Petro, evocando el modelo de Nicolás Maduro en Venezuela - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

En un reciente pronunciamiento, el abogado, empresario y comentarista político Abelardo de la Espriella lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro al advertir sobre lo que percibe como un intento de perpetuarse en el poder. El defensor comparó las acciones del mandatario con las del dictador Nicolás Maduro, al sugerir que Colombia podría enfrentar un escenario similar al de Venezuela si no se toman medidas urgentes.

Esta alerta surge a partir de las elecciones en Venezuela del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador. Este resultado desató una serie de reacciones a nivel internacional por posible fraude electoral, como lo advirtió la misma oposición, las calles principales del país vieron el día siguiente una serie de manifestaciones, cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales.

Por esta razón, De la Espriella expresó su inquietud acerca de lo que percibe como una serie de tácticas políticas y legislativas orientadas a consolidar el poder de Petro. A través de un video publicado en X (antes Twitter), el abogado divulgó su advertencia.

“Petro, el jefe de la mafia, como su amigo Maduro, quiere atornillarse al poder. No se lo vamos a permitir: ¡por la razón o por la fuerza, defenderemos Colombia!”, se lee en su post, con el que acompañó el clip.

Abelardo de la Espriella criticó duramente al presidente Gustavo Petro, comparándolo con Nicolás Maduro y advirtiendo sobre intentos de perpetuarse en el poder - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Lo que está ocurriendo en Venezuela con el sátrapa Maduro nos tiene que alertar sobre lo que pretende Petro, el dictador en ciernes, aquí en Colombia”. Según él, las propuestas de Petro de una Asamblea Nacional Constituyente, el poder vía Fast Track, y los procesos de paz que se diseminan por el país, son indicativos de un intento de reformar la Constitución con el fin de facilitar la reelección y perpetuarse en el poder.

De la Espriella también criticó a ciertos congresistas a los que tildó de “abyectos al régimen”, acusándolos de apoyar abiertamente la reelección de Petro. “Nos están diciendo a gritos que Petro quiere quedarse en el poder. ¿Qué más estamos esperando para entender que Petro, como su amigo Maduro, está planeando perpetuarse y atornillarse en el poder?”, afirmó.

El abogado instó a los ciudadanos a organizarse para contrarrestar lo que considera una amenaza a la democracia colombiana. “Los ciudadanos debemos organizarnos para impedírselo. Si no somos conscientes de que el jefe de la mafia, Gustavo Petro, nos está corriendo la cerca para quedarse, en dos años no se va a ir del poder”, advirtió en su video que se extiende por más de tres minutos.

De la Espriella hizo un llamado a trabajar en dos frentes principales: garantizar elecciones libres en 2026 y blindar el sistema electoral. “Las acciones para ello deben ser ciudadanas, la mayoría de partidos políticos están vendidos a Petro, somos nosotros los ciudadanos los que debemos actuar ya”, señaló.

Abelardo de la Espriella hizo un llamado a organizar comités de abogados y brigadas de testigos electorales para proteger la integridad del sistema electoral colombiano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Además, propuso la creación de comités de abogados en cada ciudad que estudien las reformas propuestas por el gobierno y denuncien cualquier incidencia sobre el equilibrio constitucional. De igual manera, enfatizó la necesidad de establecer brigadas de testigos electorales independientes, ajenos al gobierno y a los partidos políticos, que actúen como defensores de cada elección.

“Empecemos por vigilar y cuidar el órgano electoral que ya está en la mira del gobierno del jefe de la mafia. Vigilemos que el calendario electoral se cumpla, que se elijan los recursos que no le quieren girar para el funcionamiento”, declaró.

Comparación con Venezuela

El símil que hizo De la Espriella entre Petro y Maduro es particularmente contundente. Según él, si los ciudadanos no toman medidas urgentes para proteger la democracia, Colombia podría seguir los pasos de Venezuela. “La defensa es tarea de todos en dos frentes: ciudadano, legal y electoral. Creemos un ejército de defensores de la democracia, si no lo hacemos, Colombia será otra Venezuela, no lo duden”, agregó.

Finalmente, De la Espriella hizo un llamado a la acción: “¿Quién está dispuesto, como yo, a ser defensor de la patria? Por favor, todo aquel que quiera pelear por Colombia inscríbase aquí en este correo. No vamos a dejar perder nuestro país, por la razón o por la fuerza, vamos a salvar a Colombia”.