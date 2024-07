Isabella Santo Domingo habló del paso del tiempo y del bótox: “Llevo mis cachetes con orgullo”

Isabella Santo Domingo reveló que abandonó el uso del bótox - crédito @isabella.santodomingo y @des_coneva/Instagram

Isabella Santo Domingo, reconocida por despertar polémica con sus satíricas opiniones sobre la feminidad y la actualidad colombiana habló de los cambios y desafíos que ha enfrentado como consecuencia del paso del tiempo.

Con 57 años de edad, la actriz y escritora de los libros Revivamos nuestra histeria y Los caballeros las prefieren brutas, reveló que dejó de usar bótox y aceptó el tema de la vejez con tranquilidad, pese a que todavía le preocupan ciertos temas que desconocía. “Nadie te prepara para todo lo conlleva madurar”, aseguró la actriz.

La también comediante que se ha caracterizado por hablar públicamente sin pelos en la lengua, confesó que dejó de usar ayudas estéticas en su rostro y que desde entonces recibe críticas por su notorio cambio físico. “La gente que me saluda en los aeropuertos se sorprenden de verme rellenita, sin embargo, lo que no saben es toda la plata que he ahorrado gracias a estos ‘cacheticos’ que decidí amar”, relató en entrevista concedida al programa de Youtube Desnúdate con Eva Rey donde la conductora le preguntó lo que pensaba de la vejez.

Sin embargo, la escritora compartió su experiencia personal para expresar los temas que le parecen que se deben normalizar para que las mujeres estén preparadas cuando la madurez llegue.

“Me preocupa la poca información que tenemos nosotras sobre la salud. Uno le pregunta a la mamá, a las amigas, a las tías cómo es la menopausia y se asustan, niegan que les dio, entonces termina siendo un mito para el que no estamos listas”, comenzó diciendo Santo Domingo.

Así mismo, Isabelle relató cómo el negarse a ciertos temas hace que las mujeres se encuentren solas a la hora de padecer ciertos síntomas que deja el paso de la edad.

“Tu hablas con alguien de tu misma edad y, sienten que la menopausia es un pecado, te dicen como que eso no es conmigo, se vuelve un tabú del que ninguna quiere hablar o reconocer que sufrió”, añadió.

Por último detalló las afectaciones que identificó en ella y las expuso sin temor: “Es una realidad que subimos de peso, la piel se estira, el pelo se cae, el estado de ánimo se afecta. El cerebro se ve alterado y eso se refleja en que algunas lloran, otras se exaltan por todo y no sabemos cómo sobrellevarlo, por eso hay que concientizarlo porque en algún momento nos llega”, concluyó.

Isabella Santo Domingo habló de amor

En en la misma charla con la periodista española Eva Rey, la también presentadora recordó su pasado amoroso y las razones del porqué no ha dado el sí en el altar. La española cuestionó: “¿Nunca has estado a punto de casarte?” y la barranquillera respondió: “Sí, porque yo en alguna época dije: ‘no es posible que la gente se casa una, dos y tres veces. ¿Será que yo tengo algo malo? ¿Cómo es posible que yo ni una?’, o sea, me han propuesto, he devuelto anillos y es que no soy capaz”.

Santo Domingo reveló las veces que ha regresado anillos de compromiso: “Yo devuelvo anillos porque no quiero ningún vínculo, porque siento que eso es mala energía. Mira a Jennifer López, no ha devuelto ni un anillo y mira lo mal que le ha ido. He devuelto bastantes, significativos por lo menos tres, o sea, de pedida de matrimonio”, confesó la actriz.

De los anillos de los que habla la escritora podría tratarse –por lo menos uno de ellos– del papá de su hija, el productor y compositor Bernardo Ossa. “Con el papá de mi hija fue una relación bonita, él es productor musical. Lo que me enamoró de él fue su talento, era el productor de Carlos Vives, de los clásicos de la provincia. Pero unos días me enamoraba y otros días no. Nunca estuvimos enamorados al mismo tiempo, pero nos quisimos mucho”, confesó en una pasada entrevista con la periodista Vanessa de la Torre en el pódcast Geniales y mayores que yo.