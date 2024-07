Exintengrante de Deep Purple se une al cartel oficial de ‘Los Gigantes del Rock’ en Medellín y Bogotá

Bogotá se prepara para vibrar con el rock el próximo 3 de agosto de 2024. El Movistar Arena será el escenario del concierto “Gigantes del Rock”, que reunirá a icónicas figuras de reconocidas bandas internacionales. La cita es a las 8:00 p. m., y promete ser una noche memorable para los entusiastas del género.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Entre los artistas destacados que participarán en este evento están Dave Evans, Paul Di’Anno, Doug Sampson, Gilby Clarke y Joe Lynn Turner. Dave Evans, conocido por haber sido el primer vocalista de AC/DC, y Paul Di’Anno, quien fuera el vocalista inicial de Iron Maiden, son algunas de las figuras que encabezan el cartel.

Doug Sampson también estará presente. Sampson es conocido por haber sido el baterista de Iron Maiden a finales de los años 70. Por su parte, Gilby Clarke, exguitarrista rítmico de Guns N’ Roses, también deleitará a los asistentes con su talento en la guitarra. Joe Lynn Turner, que destacó como vocalista de Deep Purple y Rainbow, se unirá a este selecto grupo de leyendas del rock.

El concierto también contará con la participación especial de la banda Air Force, proyecto del propio Doug Sampson, conocida por su larga trayectoria en el mundo del rock.

De acuerdo con la información del evento, replicará también en Medellín el 2 de agosto en el Pabellón Amarillo de la Plaza Mayor. En ambas ciudades Colombia se convertirá en el epicentro del rock mundial por estas dos noches.

Las entradas para el concierto en Bogotá ya están disponibles a través de TuBoleta, mientras que las localidades para Medellín se pueden adquirir en LaTiquetera.

Estas son las boletas

La boletería estaba disponible desde la categoría Preventa Movistar Preferencial, el día 28 de mayo, desde las 12:00 p.m. e iba hasta el 30 del mismo mes, hasta las 11:59 p.m. La boletería en general estará disponible a partir de esa fecha y se extenderá hasta agotar existencia. Hasta el momento, aún queda boletería disponible.

Teniendo en cuenta esta información, el precio de las boleterías disponibles se divide de la siguiente forma:

Estos son los artistas del concierto

Dave Evans: Cantante australiano, conocido por ser el primer vocalista de la banda de rock AC/DC entre 1973 y 1974. Participó en la grabación del primer sencillo del grupo, Can I Sit Next To You Girl/Rockin’ in the Parlour.

Paul Di’Anno: Vocalista británico, famoso por ser el primer cantante de la banda de heavy metal Iron Maiden entre 1978 y 1981. Con Iron Maiden, grabó los álbumes Iron Maiden (1980) y Killers (1981). Tras su salida de la banda, lideró varios proyectos musicales.

Doug Sampson: Baterista británico, conocido por su trabajo con Iron Maiden entre 1978 y 1979. Aunque no participó en la grabación oficial de un álbum, fue parte importante de la formación que consolidó la identidad del grupo en sus inicios.

Gilby Clarke: Guitarrista estadounidense, se unió a Guns N’ Roses en 1991 como reemplazo de Izzy Stradlin. Participó en la gira Use Your Illusion y en el álbum de versiones The Spaghetti Incident? (1993). Tras su salida, ha trabajado en diversos proyectos solistas y colaboraciones.