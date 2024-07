Ricardo Henao contó la verdad sobre la supuesta discusión de Brian Moreno con la producción de ‘Masterchef Celebrity’

El reciente eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ reveló la verdadera relación de Brian Moreno con la producción del Canal RCN - crédito @brianmorenoz - @ricardohenaotor0/Instagram

La última prueba de eliminación de Masterchef Celebrity dejó como resultado la dura despedida del actor Ricardo Henao Toro.

El chef Juan Manuel Barrientos, que tiene dos estrellas Michelin, fue el encargado de dirigir el desafío, orientando a los siete concursantes amenazados cómo debían preparar dos platos: una sopa de cebolla con chocolate blanco y un ceviche caliente de chicharrón.

Entre los concursantes en riesgo se encontraban Vicky Berrío, Dominica Duque, Martina la Peligrosa, Cony Camelo, Marcela Gallego, Nina Caicedo y Ricardo Henao. A pesar de las instrucciones detalladas del chef antioqueño, el actor que participó en destacadas producciones como Enfermeras y Rigo le dijo adiós a la cocina más famosa del país.

Después de su salida de la competencia gastronómica, el artista pereirano en diálogo con Infobae Colombia reveló varios detalles de su participación en el programa. Asimismo, habló de aspectos desconocidos de algunos de sus compañeros del reality culinario, como es el caso de la sorpresiva y cuestionada salida del actor Brian Moreno.

Moreno se retiró de Masterchef Celebrity después de un accidente en Villa de Leyva, donde el hijo del también actor Marlon Moreno sufrió una lesión en un dedo de su mano derecha, que posteriormente se complicó con una infección, según explicó el mismo exparticipante en el programa.

“Fui por urgencias porque estuve como con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito. Después fui donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar cuidándolo y en total reposo. Me toca reposar más días y por orden médica no puedo seguir en la competencia”, dijo el actor en el reality gastronómico.

Sin embargo, el programa Lo sé todo indicó que Moreno habría enfrentado maltratos por parte del equipo de producción. Según el programa de entretenimiento, el caleño era citado con varias horas de antelación sin motivo aparente, lo que generó un desgaste físico y emocional. Además, tras el accidente, la respuesta de la producción habría sido insensible, diciéndole que siguiera grabando pese a su lesión.

“Se habría cansado, agotado, desesperado, al parecer por maltratos por parte de la producción del reality. Supuestamente, él ya estaba cansado de que fuera el último participante al que citaban con tantas horas de antelación. Según la fuente, lo citaban con seis horas de anterioridad, sin motivo alguno. Cuando se cortó el dedo, inmediatamente se dirigió a la producción, ¿y sabe qué le dijeron?: ‘Siga grabando, eso es solo una gota’. Le hicieron caso omiso y él se cansó de la situación. Según esta fuente, a raíz de esta situación, decidió irse”, expresó el presentador el Gordo Ariel.

Ante estas declaraciones del programa del Canal 1, Infobae Colombia le preguntó a Ricardo Henao, sexto eliminado de la competencia, sobre el supuesto trato de la producción en contra de Moreno.

“Respecto a lo que me dices de Brian Moreno, no, la verdad, en ningún momento yo vi que hubiese problemas con él y con la producción. De hecho, si ustedes lo notan o si ustedes lo ven, él sigue estando aquí en el canal, sigue viniendo, compartiendo con todos y también él estuvo en el lanzamiento de MasterChef Celebrity que sabemos que sabemos que el programa ya viene pregrabado un poco, pero si te soy sincero yo no he visto ningún tipo de complejidad”, reveló el actor para este medio.

Asimismo, el pereirano contó cómo fue su relación con la producción de la competencia gastronómica, grabada y transmitida por el Canal RCN,: “La verdad yo no tuve ningún problema, para mí el trato fue más que bueno, sinceramente, como siempre lo he tenido aquí en el canal, me siento uno más de la familia y uno más de todo este combo, me lo gozo, me lo disfruto. Desde Rigo, me ha ido muy bien en realidad, lo que sí es cierto, es que la producción de un reality debe llevar una estructura diría, que casi militar porque, si no, las cosas no funcionan”.