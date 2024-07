Críticas a Miguel Polo Polo por compartir un día de su vida en mercado de Bogotá: “Showsero”

El congresista se antojó de preparar unos camarones - crédito @MiguelPoloP/Instagram

El representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo compartió cómo es un día de su vida, esta vez, mientras hacía mercado en Bogotá, pues confesó que quiso preparar unos camarones, pero usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para criticarlo porque aseguraron que el representante estaba haciendo payasadas y no trabaja.

A través de sus redes sociales, el representante de las negritudes comenzó por explicar que cuando vivía en Cartagena, Bolívar, era un comprador recurrente del Mercado de Bazurto, pero ahora que reside en Bogotá, por su labor como congresista, acude a la plaza de Paloquemao.

“Cuando yo vivía en Cartagena hacía mercado en el Mercado de Bazurto en Cartagena. Ahora que vivo en Bogotá me encanta venir a esta plaza de mercado que se llama Paloquemao, los precios supereconómicos y todo superfresco”, aseguró.

En medio del video se puede apreciar cómo varias personas se le acercan y lo felicitan por su posición política frente al Gobierno nacional y, en especial, con el presidente Gustavo Petro, aunque su visita estuvo centrada en adquirir los ingredientes para su preparación.

En ese sentido, el representante explicó que es su hermana Valeria Polo, que comparte recetas en su cuenta de Instagram, es la que se dedica a cocinar, pero al congresista se le antojaron unos camarones, aunque decidió incluir champiñones a su preparación.

“A mí no me gusta cocinar, a la que le gusta cocinar es a mi hermana Valeria. Entonces, hoy se me dio por cocinar y voy a hacer unos camarones al ajillo. Eso uno le echa ajo, mantequilla, limón, un poquito de mostaza, pero voy a probar echarle champiñones a ver qué tal saben”, concluyó el representante.

Pero, el video recibió mensajes de crítica, pues usuarios de redes sociales lo calificaron como un “showsero” y le recordaron que en el Gobierno de Iván Duque la comida estaba más costosa.

“Miguel cuando vuelves a Envigado tu casa”; “El bandido ladrón robado el salario en redes haciendo payasadas pero de trabajo nada un sembrador de odio””; “Buen provecho, pero que paso con lo de Gustavo Bolívar”; “Por suerte no tuvo que mercar en la era duque . Todo era carisimo”, fueron algunos de los comentarios en X.

El fuerte discurso de Polo Polo el 20 de julio

En su intervención en la instalación del Congreso para la legislatura 2024-2025, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo arremetió contra el presidente de la República, Gustavo Petro. En el discurso, utilizó calificativos fuertes para referirse a la relación del presidente con su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, que no estuvo presente en la jornada, desatando un fervoroso debate en redes sociales y el rechazo de varios congresistas.

Durante su intervención, Polo Polo criticó la política de Paz Total del Gobierno Petro y la comparó con una supuesta infidelidad del presidente, lo que generó controversia entre los asistentes y en redes sociales.

Las acusaciones de Polo Polo incluyeron una referencia a una visita de Petro a Panamá el 30 de junio de 2024, donde fue visto en el centro histórico de Ciudad de Panamá, caminando y de la mano de una persona con identidad desconocida.

“Su Paz Total, Petro, es solo comparable a la fidelidad que le tiene a Verónica Alcocer”, aseguró el representante.

Esta insinuación se sumó a las críticas, resucitando rumores y especulaciones sobre la vida privada de Petro, tema que él mismo abordó en su perfil de Twitter cuando mencionó su postura sobre la privacidad y la libertad individual.

En ese sentido, Polo Polo aprovechó el momento para criticar la situación de inseguridad en Colombia, especialmente en territorios como Cauca, con los procesos de paz estancados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Según el representante, la permisividad del Gobierno ha contribuido a la violencia en el país, acusando al presidente de ser cómplice de las masacres cometidas contra la fuerza pública.

El congresista también destacó la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en 352 municipios, señalando que durante los dos años del mandato de Petro han ocurrido 653 secuestros, 224 masacres y el reclutamiento de 180 niños por estructuras criminales.