Reconocido ciclista fue arrollado en Antioquia: el conductor huyó después de atropellarlo

Simón Ramírez, de 22 años, fue atropellado mientras montaba bicicleta con su padre en el municipio de La Ceja - crédito Antioquía es Mágica y @simon_andres02/Instagram

Simón Ramírez, un entusiasta ciclista de 22 años, fue arrollado por una camioneta blanca cuyo conductor huyó después del siniestro. El incidente se produjo mientras Ramírez y su padre practicaban ciclismo cerca de la Universidad de Antioquia. Jhon Jairo, el padre del joven, describió la angustia de encontrar a su hijo inconsciente tras el impacto.

Ramírez fue auxiliado por transeúntes y trasladado a una clínica, donde su estado sigue siendo grave. Según explicó su padre al medio Mi Oriente, el joven sufrió un hematoma severo en la cabeza, lo que ha complicado su situación médica. A pesar de la gravedad de sus heridas, los exámenes médicos mostraron que Ramírez está reaccionando a algunos estímulos.

Simón Ramírez tuvo un fuerte trauma en su cabeza, y su familia espera que responda a los tratamientos médicos - crédito @simon_ramirz02/Instagram

“Cuando veníamos por la Universidad de Antioquia, yo me adelanté un poco. Al ver que no llegaba, me devolví y, en el Alto de Quirama, me encontré con la sorpresa de que un carro lo había chocado”, dijo Jho Jairo Ramírez.

Gracias a las investigaciones de los familiares, se determinó quién había sido el conductor implicado en el sinestro. “Ya se confirmó que fue una camioneta blanca. Uno de los ciclistas que ayudó a mi hijo anotó la placa del vehículo, y ya hemos investigado. Conocemos la matrícula del carro, el color, el nombre del conductor y su lugar de trabajo; es el vehículo de una constructora.”

El conductor del vehículo se presentó voluntariamente ante los familiares del joven, algo que los familiares esperaban, según declaraciones previas de Jhon Jairo. El padre expresó su frustración hacia el conductor que atropelló a su hijo. “Todo esto ocurrió por la imprudencia de un conductor que no tuvo cuidado al manejar,” lamentó al medio mencionado.

La Banda Sinfónica de la Ceja del Tambo expresó su preocupación por la situación que vive Simón Ramírez y sus familiares. El joven de 22 años es integrante del grupo, quién siempre fue reconocido por su trabajo musical en el municipio. “Nos unimos en oración por la vida y la salud de nuestro amigo y compañero Simón Ramírez Quintero, integrante de nuestra Banda Sinfónica de La Ceja del Tambo, quién esta mañana (22 de julio) sufrió un accidente en bicicleta en la vía La Ceja-Rionegro, rogamos y pedimos su recuperación”.

Simón era un reconocido músico en la Banda Sinfónica del municipio de La Ceja - crédito @simon_andres02/Instagram

La familia de Simón Ramírez mantiene la esperanza en la recuperación del joven. A pesar de la incertidumbre médica, Jhon Jairo expresó su fe en que su hijo podrá recuperarse.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha reportado 539 fallecimientos en las vías del departamento de Antioquia durante el 2024, lo que representa un incremento de 20 víctimas mortales en comparación con los primeros siete meses del 2023. Según la misma fuente, el 4,63% de los fallecidos eran ciclistas. Los motociclistas encabezan la lista de víctimas fatales con 261 casos, representando el 60,42% de los decesos en las carreteras antioqueñas.

La entidad ha destacado el elevado número de accidentes mortales entre ciclistas en el país. En 2023, se registraron más de 460 fallecimientos de ciclistas en las carreteras colombianas. En lo que va del año, ya se han reportado 196 muertes de ciclistas, lo que evidencia su alta vulnerabilidad en las vías.

Asimismo, los datos indican que los motociclistas también corren un riesgo considerable, no solo en Antioquia, sino a nivel nacional, con 2.392 muertes en accidentes de tránsito durante el mismo período.

En 2023, se registraron más de 460 fallecimientos de ciclistas en las carreteras colombianas - crédito Judit Murcia/Unsplash

De manera relacionada, las autoridades informaron que en la madrugada del 23 de julio de 2024 un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un autobús en la intersección de la avenida El Dorado en la calle 26 con carrera 100, en la ciudad de Bogotá. El accidente se produjo mientras el autobús se desplazaba en sentido Occidente-Oriente, causando la muerte instantánea del ciclista.

La Policía de Tránsito y el cuerpo forense respondieron al incidente, realizando el levantamiento del cuerpo y gestionando el tráfico en la zona. A pesar de algunos inconvenientes iniciales, la movilidad se restableció a lo largo de la mañana. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y han instado a la ciudadanía a aportar información relevante.