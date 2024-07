Murió un migrante en el Darién, en uno de los puntos bloqueados por el gobierno panameño en la frontera con Colombia

Los hechos ocurrieron muy cerca al corregimiento de Puerto Obaldía, en Panamá - crédito Sena Front/EFE

Tras las nuevas restricciones del gobierno de Panamá para evitar el paso de migrantes por la peligrosa selva del Darién, se conoció un nuevo fallecimiento.

El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá reportó la muerte de un migrante que se encontraba a la espera de cruzar la selva del Darién, entre Colombia y el vecino país. De acuerdo con las autoridades de ese país, los hechos ocurrieron muy cerca al corregimiento de Puerto Obaldía, en Panamá.

Se trata de Juan Carlos Monzant, un hombre venezolano de 27 años que no habría soportado el recorrido para rodear las barreras con alambres de púas que hay en varios pasos ilegales.

El migrante perdió la vida cuando intentaba junto a su familia, atravesar la selva del Darién para llegar a Estados Unidos, en busca del sueño americano, pese a las recientes medidas en las que fueron cerrados varios puntos del paso ilegal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Hay que tener en cuenta que para lograr el cruce sin ser detectado por las autoridades es necesario un recorrido más largo, algo que el corazón de Juan Carlos no soportó, por lo que murió en medio de la selva.

“Nosotros recibimos una alerta, en el sector de La Bona, que hay un migrante fallecido. Cuando fuimos a verificar, un grupo de traficantes de humanos, llevó a los migrantes por un paso y los dejaron abandonados en el sector Puerto Obaldia, a su suerte”, dijo Jorge Luis Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá.

“Este migrante tenía una afección médica, fallece en el sitio y nosotros tenemos que movilizar tropas para poder darle la asistencia la familia que estaba perdida en la selva. Los ubicamos y ahora estamos en un proceso”, agregó Gobea.

Luego de esta tragedia, líderes de las comunidades fronterizas con Panamá manifestaron que esta muerte no será la única si no se atiende la crisis migratoria.

“Apenas empiezan las tragedias, esto apenas es la punta del iceberg de las cosas que van a pasar. Allí vamos a tener una situación de crisis humanitaria terrible,” aseguró Emigdio Pertuz Buendía, representante legal de Cocomanorte.

Por otro lado, Jorge Luis Gobea, informó que contemplan la instalación de más alambrado, adicional a los 4.7 kilómetros que ya hay en cinco puntos de frontera.

El migrante perdió la vida cuando intentaba junto a su familia, atravesar la selva del Darién - crédito Médicos Sin Fronteras

Con alambre de púas, Panamá comenzó a cerrar la frontera con Colombia

El Gobierno de Panamá anunció desde el miércoles 3 de julio de 2024 que cerrará tres pasos de migración de uso frecuente por quienes hacen el tránsito desde Colombia por el Tapón del Darién hacía Centroamérica.

Dicha decisión tiene como objetivo mitigar el flujo de migrantes frecuentes y controlar esa ruta irregular, por la que cruzan miles de personas.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá emitió un comunicado que expuso la agencia de noticias EFE, en el que se detalla que se tomaron medidas para el control de la migración irregular masiva que enfrenta el país. Según el documento, esta decisión busca “canalizar la migración irregular” hacia Bajo Chiquito, el primer pueblo al que llegan los migrantes tras atravesar la selva del Darién a pie.

El Gobierno de Panamá anunció el miércoles 3 de julio de 2024 que cerrará tres pasos de migración - crédito Aris Martinez/ REUTERS

“Con el anterior control se disponían de fuerzas de seguridad en múltiples puntos lo que dispersaba la eficiencia en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales que se benefician del tráfico de personas, de cobros ilícitos y otros delitos conexos a esta población vulnerable”, según explicó el Senafront, que fue replicado por los medios locales panameños.

Ahora bien, ante dicho anuncio se conoció que se instalarían unas vallas de alambres de púas que, según informan medios locales, están siendo instalados por parte del Gobierno panameño.

Emidgio Pertuz, delegado del Espacio Nacional de Consulta, afirmó que a pesar de la instalación de las vallas de púas esto no va a detener la migración: “Hay incertidumbre, desconcierto, preocupación, temor, porque no sabemos lo que pueda pasar. Porque la migración no se va a detener porque ellos pongan unas mallas de alambre púas. La gente está dispuesta a pasar con alambre púa y sin alambre púa. En la historia se ha visto que esos muros nunca han servido”.