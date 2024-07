Flora Martínez reveló si volvería a interpretar a ‘Rosario tijeras’: “Es un riesgo gigantesco”

Flora Martínez volvió a los escenarios como cantante y reveló estar dispuesta a regresar a su personaje de 'Rosario tijeras' - crédito Teatro nacional

La actriz Flora Martínez entregó a Infobae Colombia detalles de su nueva producción musical titulada Bajo la piel, un espectáculo en el que relata los mejores momentos, anécdotas y experiencias que han marcado su vida a través de canciones que tienen un gran significado para ella.

Además, la también cantante colombo-canadiense se refirió a la actual tendencia que se está viendo en las pantallas de la televisión colombiana con los regresos de icónicos personajes, como Betty, la fea y Pedro, el escamoso, y reveló estar dispuesta a encarnar de nuevo a Rosario Tijeras, la mujer que marcó su carrera artística.

Flora Martínez es una artista a la que le gusta tener libertad para viajar entre la actuación y la música, sus dos pasiones que no quiere desligar, pues es su mente y su cuerpo los que le indican en que momento hacer lo uno o lo otro. “Cuando tengo que desaparecer, lo hago. No me gusta hacer cosas porque toca o por la presión de tener que aparecer”, mencionó.

En este punto de su vida justamente es la música lo que la mueve y motiva a pararse en los escenarios para expresar sus sentimientos y transmitir el romanticismo y melancolía que la invaden. Sin embargo, Flora no se niega a la posibilidad de que a sus manos llegue el guion con el que le propongan el regreso de Rosario Tijeras, la asesina con la que se ganó el respeto en la industria cinematográfica.

“Wow, que difícil decisión. Pienso que para hacer esos regresos sin defraudar lo que quedó en el imaginario del espectador es un riesgo gigantesco para quienes lo asumen. Creo que para volver a la piel de Rosario tendría que leer un guion que muestre esa esencia del personaje que justifique estos 20 años y que no busque aprovecharse del hit que fue como producto, sino que busque mostrar esa evolución como mujer”.

Si bien Flora lleva tres décadas vigente en la pantalla y su carrera trascendió a la dirección y producción con la película Itzia, tango y cacao, cinta colombiana que también protagonizó, tiene claro que sus seguidores no olvidan su actuación en Rosario tijeras, hecho que no le disgusta. “Me dejé la piel en ese trabajo, entendí por qué llegó a tantos públicos y Rosario ha estado en mí todos estos años, ella sigue ahí lista para salir cuando sea hora de hacerlo, por eso es que si me proponen un regreso con ella que mantenga su ADN intacto yo diría de inmediato que sí”.

Flora Martínez le huye la fama

Contrario a lo que persiguen muchos de los artistas que ingresan el medio televisivo, a la actriz colombo-estadounidense le incomoda el tema de la popularidad, ya que su único objetivo como actriz y cantante es el de transmitir verdad sin pretender un reconocimiento por eso.

“Mi relación con la música ha sido gracias a las escapadas que hago cuando me siento muy expuesta, no me agrada ser el centro de atención. Por eso me fui a Nueva York muy joven porque el éxito del momento y todo ese boom de las fama me abrumó, la música me abrazó. Es así como identifico cuando debo cantar o cual es el momento de actuar”.

Si bien el éxito acompaña a Flora Martínez en cada proyecto que realiza tiene un sueño pendiente por cumplir en la música. “Quiero tener la misma libertad que tengo en la actuación, pero con la música, deseo hacer giras y que la gente se enamore tanto como yo del jazz, del blues, de los boleros y las rancheras”, añadió.

‘Bajo la piel’ de Flora Martínez

La actriz, cantante y directora se unió junto a su esposo, el compositor José Reinoso para crear una puesta en la que comparten escenario, él como pianista y ella como con su voz, además de otros músicos.

A partir del 13 de agosto en el Teatro nacional de la Castellana, Bajo la piel es una propuesta musical, un recorrido por distintas etapas que marcaron su vida artística, contando vivencias al ritmo de varios géneros musicales como el jazz, boleros, rancheras, pop y canciones de su propia autoría, que nos dejarán ver aquellos temas que han inspirado y marcado a la artista durante su carrera musical. Un repertorio de lujo con canciones que han marcado a miles de personas en el mundo: “Blue moon”, “Moonlight in Vermont”, “No soy de aquí ni soy de allá”, “Ojalá que te vaya bonito”, “Me vuelves loca”, “la gata bajo la lluvia”, “No platiques más”, “Cuando cuando cuando”, “Quizás quizás quizás” y “Piel canela”, entre otros temas.

“Cada etapa de mi vida tiene una canción especial que me marcó, y que quiero cantar sobre las tablas. Estas canciones además son grandes perlas de la música que habitan en el corazón de tanta gente y marcaron a varias generaciones. Estaré arropada por grandes músicos como José Reinoso al piano (Perales, Calamaro, Buika), Néstor Vanegas al contrabajo (Andrés Cepeda) y Pedro Acosta en la batería (Santiago Cruz)”, palabras de Flora Martínez.

Un concierto en vivo, en el que Flora Martínez interpretará las canciones con las cuales ha logrado reinventarse, posicionándose ahora, además de directora de cine y actriz, en una ecléctica cantante con una forma de interpretar sus canciones muy especial, enamorando al público con una voz dulce y melodiosa que ha llegado a más de 1 millón de oyentes en plataformas digitales.