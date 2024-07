Luis Alfonso reveló que una depresión lo llevó a tocar las puertas del ‘manicomio’: “Debo tomar pastillas”

Luis Alfonso narró capítulo oscuro de su vida en el que deseó no vivir más - crédito @luisalfonso/Instagram

El cantante de música popular Luis Alfonso se sinceró sobre su salud mental y confesó que aunque su público siempre lo ve feliz, debe tomar pastillas para controlar la ansiedad.

El intérprete de la canción Chismofilia sorprendió al revelar un oscuro capítulo de su vida en el que, asegura, deseó no estar vivo, pues un cuadro serio de depresión casi lo lleva a ser internado en una clínica psiquiátrica. “Ya me tenían todo listo en el ‘manicomio’, porque yo no quería vivir”, confesó el artista.

Según relató el mismo Luis Alfonso, una enfermedad que puso en riesgo de muerte a su hijo le causó un desorden mental que, incluso, lo hizo odiar su plato de comida preferido: “Yo soy montañero, cierto, lo que más amo es el arroz con huevo, a mí denme eso todo el día, pero desde que vi a mi bebé entubado empecé a odiar todo, no podía ver la comida”.

Recién nació su pequeño Agustín, el cantante paisa recibió en su casa la visita de una persona con gripa que le transmitió una bronquiolitis al bebé que lo puso en riesgo, pues debieron internarlo en una UCI. “Me lo ingresaron dos veces a la UCI, ya prácticamente para despedirme del niño. Eso fue un desespero muy grande”, contó Luis Alfonso en entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.

De acuerdo con lo compartido por el cantante antioqueño, para ese entonces se encontraba gozando de un triunfo en el reality A otro nivel en el que iba avanzando en la competencia; sin embargo, tuvo que viajar de urgencia a Medellín para estar atento de su hijo, pero no lo consiguió, pues no soportó verlo así.

“Ese día dije, me voy a morir. No podía cantar. Se me iba el aire. Un día me llevaron al psiquiatra a donde están los loquitos de verdad, me tenían una pieza, para internarme de loquito, yo ya no quería vivir, quería morir”, añadió sobre la enfermedad que lo afectó por más de un mes.

Luis Alfonso confiesa que vive medicado

A pesar de haber superado la depresión y haber abandonado los medicamentos que le había formulado. El artista actualmente convive con la ansiedad y la hiperactividad. “Cuando yo entro y veo a mi bebé tomando tetero, de inmediato se me fue la tristeza del todo y no me tomé una pastilla más para la depresión, me volvió la alegría y la energía. No me cabe la felicidad y el agradecimiento con Dios”.

Sin embargo, debe medicarse para controlar otro problema, pues aseguró que no concilia el sueño y debe estar en constante actividad: “Soy muy disparado. Soy un animal nocturno, se me trocó todo en la vida. Mantengo en un modo zombi. Soy hiperactivo y ansioso de diagnóstico. Estoy loco”, razón por la que debe tomarse una pastilla diaria.

Su grupo musical y su familia han sido piezas clave en su tratamiento, ya que lo ayudan a sobrellevar esos momentos difíciles. “Gracias a Dios que la vida me premió con una buena esposa que mantiene pendiente de mis hijos y de mí, mis muchachos también me colaboran mucho, yo mantengo con ellos para arriba y para abajo buscando qué hacer, porque no puedo estarme quieto, yo ya convivo con eso”, agregó.

“Mi mamá también estuvo muy grave y me pasó igual, no sentía hambre ni sueño ni cansancio no entrenaba que es mi pasión”, “Dios es grande y te dio una prueba de vida muy hermosa para seguir adelante y si vez hoy en día que tan bonita familia tienes”, “ay no casi lloro no pensé que un hombre amara un hijo en esa magnitud como puede amar una madre felicidades”, “administración total por el amor a tu familia”, “muchas veces se nos olvida que la gente famosa también tiene problemas”, comentaron algunos de sus seguidores en la publicación que subió a sus redes sociales.