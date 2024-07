Quién es Juan Manuel Barrientos, chef que visitó ‘MasterChef Celebrity’ en la prueba de eliminación

En ‘MasterChef Celebrity’, Juan Manuel Barrientos desafió a los concursantes con dos platos innovadores - crédito Canal RCN

El chef paisa Juan Manuel Barrientos participó como chef invitado en el programa MasterChef Celebrity. Con dos estrellas Michelin y una destacada carrera internacional, Barrientos ofreció un reto culinario único y desafiante para los participantes en riesgo de eliminación. La competencia, transmitida el 19 de julio, puso a prueba las habilidades y creatividad de los concursantes a través de platos complejos.

Durante su visita, el cocinero presentó dos opciones para el reto de eliminación: una sopa de cebolla con chocolate blanco y un ceviche de chicharrón. Ambos platos, inspirados en su estilo de gastronomía molecular, provocaron diversas reacciones entre los participantes. Algunos concursantes como Vicky Berrío, Dominica Duque y Martina ‘la Peligrosa’ se mostraron emocionados y dispuestos a asumir el reto, mientras que otros se sintieron preocupados por la complejidad de las preparaciones.

Los participantes en riesgo de eliminación debían demostrar su capacidad para seguir las instrucciones del chef invitado y recrear sus recetas. Sin embargo, Ricardo Henao uno de los concursantes, no logró cumplir con las expectativas y su sopa de cebolla con chocolate blanco presentó múltiples fallas técnicas que le costaron su permanencia en la competencia: “Es decepcionante, pero me llevo una experiencia única y el privilegio de haber aprendido de un maestro como Juan Manuel”, indicó el actor eliminado.

Juan Manuel Barrientos es ampliamente conocido en la industria gastronómica no solo por sus innovadoras técnicas culinarias, sino también por su éxito como empresario. Es el fundador de la cadena de restaurantes El Cielo, con sedes en Medellín, Bogotá, Miami y Washington. Además de su carrera en la cocina, Barrientos ha lanzado varias iniciativas en pro para ayudar, entre ellas destaca la fundación El Cielo, que ofrece capacitación en cocina y oportunidades de empleo a víctimas del conflicto armado en Colombia, buscando mejorar sus condiciones de vida.

Además de su faceta como chef, el paisa ha sido invitado a importantes eventos internacionales, incluyendo una invitación por parte del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para participar como conferencista en el World Entrepreneurship Summit. A través de sus asesorías, el colombiano ha ayudado a varias empresas a rediseñar su identidad mediante la creatividad e innovación, lo que destaca su capacidad para liderar y transformar la industria gastronómica.

Participar como chef invitado en MasterChef Celebrity no es el único reconocimiento que el paisa ha recibido. Su talento y dedicación lo llevó a ser incluido tres veces consecutivas en la lista de los 50 Best de Latinoamérica y en el exclusivo listado de The World’s Best Chef en 2016. El cocinero también lidera eventos como el Glocal Food Fest, una plataforma para resaltar la identidad colombiana a través de la gastronomía, desde la siembra hasta la mesa.

Durante su participación en el programa gastronómico del Canal RCN, Juan Manuel destacó la importancia de contar historias a través de la comida, motivando a los concursantes a ir más allá de la simple preparación de platos y a explorar el arte culinario como una forma de expresión.

La presencia del chef, conocido como Juanma, no solo elevó el nivel de la prueba, sino que también inspiró a los participantes a arriesgarse en sus platillos. La presencia de Barrientos en MasterChef Celebrity fue elogiada por el jurado y a los participantes: Entra Juan Manuel Barrientos uno de los chefs más importantes de Colombia, del mundo y, además, que tiene dos estrellas Michelin”, expresó la periodista Domica Duque. Por otro lado, el actor Juan Pablo Llano elogió al invitado: “La cocina de Juan Manuel Barrientos es una cosa loca, es una cocina que impacta” y Alejandro Estrada agregó: “Lo conocemos muchas personas en Colombia, he tenido la oportunidad de ir a sus restaurantes. Su comida molecular ha paseado por el mundo”.

