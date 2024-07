Don Omar reveló cómo fue su lucha contra el cáncer: “Sentí miedo y paz”

El cantante puertorriqueño habló sobre su proceso para superar el cáncer de riñón - crédito Mario Ruiz/Efe

William Omar Landrón Rivera, más conocido como Don Omar, lleva más de 20 años deslumbrando a millones de personas en todo el mundo con su talento musical. El artista nacido en San Juan, Puerto Rico, hace 46 años se convirtió en una de las figuras más destacadas del reggaeton.

Éxitos como Danza Kuduro, Salió el sol, Dile a Él, Ojitos Chiquititos, Diva Virtual, entre otros, marcaron a todo una generación que creció escuchando su música en la radio y las discotecas de todo el mundo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El famoso cantante de reaggeton anunció su enfermedad por medio de una publicación en Instagram - crédito @donomar/Instagram

A pesar de su estatus de leyenda del género urbano, el artista fue tendencia luego de anunciar que lucha contra el cáncer de riñón, lo que generó preocupación entre sus más de 12 millones de seguidores en Instagram, que no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y admiración.

El 18 de junio de 2024, un día después del anuncio, el Rey del Reggaeton volvió a aparecer en redes sociales asegurando que ya no tenía rastros de la enfermedad en su cuerpo. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”.

Un mes después de su operación, Don Omar dio una entrevista en el canal de Youtube Molusco TV y reveló cómo fue su proceso para superar el cáncer y cómo avanza su proceso de recuperación. Durante la conversación, el puertorriqueño dijo que en el momento que recibió el diagnóstico experimentó una sensación de miedo y paz.

“Sentí miedo, sentí paz en algún momento", aseguró Don Omar al hablar sobre su diagnóstico - crédito One on One PR/EFE

“Sentí miedo, sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información de lo que estaba sucediendo conmigo. No sentí miedo a morirme, sino miedo a quedarme vivo y seguir enfermo”. Igualmente, dijo que decidió mantener discreción, pues no quería afectar la integridad de su gira ni preocupar a sus fanáticos, que en sus palabras le dieron las fuerzas necesarias para seguir en los escenarios. “Yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera de la gira y creía que se podía tratar de manera diferente”.

A su vez, el intérprete profundizó en los aprendizajes que le dejó tratar con el cáncer de riñón y cómo esa experiencia le permitió ponerse en los zapatos de las personas que luchan día a día con esta enfermedad, especialmente, aquellas que están en las etapas finales del cáncer o las que no tienen los recursos económicos para pagar los costos del tratamiento. “Pasé de la etapa del miedo a la etapa de la paz cuando le dije a Dios: Yo creo que he vivido todo lo que quiero y he recibido todo lo que yo me merecía, que sea lo que tú digas’”, agregó.

El cantante habló sobre el día de su intervención quirúrgica para remover el cáncer de su cuerpo y el momento en el que casi pierde a su padre - crédito Cortesía Don Omar

Por otro lado, reveló que esa misma semana en la que lo intervinieron sufrió una fuerte recaída, además casi pierde a su papá. “Él casi muere el mismo día en el que yo entré al quirófano”. Asimismo, prefirió no hablar sobre lo ocurrido.

A pesar de las adversidades que tuvo que superar, el cantante de Diles aseguró que continuará alargando su exitosa carrera musical y que su gira en territorio norteamericano seguirá su curso normal. También, expresó su felicidad, pues hizo sold out en tres plazas de sus próximas fechas, en Boston, Hidalgo y El Paso.

El testimonio del cantante conmovió a sus seguidores que resaltaron su valentía. “Son los mejores, no saben cómo me ayudan”. Entre tanto, muchos se sintieron identificados con el artista, “yo pasé por eso y no se lo dije solo a mis herman@s, cuando recibí mi diagnóstico, y así lo mantuve”, escribieron los internautas.