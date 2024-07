Ilona confesó que pensó en quitarse la vida: “Solo estaba esperando el momento adecuado para dejar de existir”

Ilona compartió el testimonio de su vida después de la pérdida de su hija - crédito Colprensa

La cantante bogotana Ilona, cuyo nombre real es Magda Liliana Castillo, reapareció en el escenario musical con el lanzamiento de su nuevo álbum Relatos de calle, el cual fue estrenado el 24 de mayo de 2024. La nueva producción marcó su regreso después de un periodo de ausencia que sus seguidores habían notado.

La artista explicó en entrevista con RCN Radio que su nuevo trabajo incluye temas que tienen en común la vida en la calle: “Son canciones emocionales, vivenciales, reflexivas, que invitan a la resiliencia, a la motivación, que son dinámicas en sus influencias y son relatos”, explicó la bogotana.

La hija de Ilona murió a los tres años en un accidente de tránsito - crédito Lina Gasca/ Colprensa

La cantautora, conocida por éxitos como Buscando un final, dedicó una de las canciones de su nuevo EP, Te amo, a su hija fallecida, Valentina. La pequeña murió a los tres años en un accidente de tránsito, un evento que marcó la vida de la compositora profundamente. En una entrevista con Caracol Televisión, la artista compartió su doloroso testimonio.

“Era una niña hermosa, mi hija tenía una voz ronca, me decía ‘te amo mucho, mami’. Todos tenían que ver con ella. A los tres años, en un accidente de tránsito, terminó reventada por dentro y no se pudo hacer nada”, relató la cantante, que perdió a su pequeña que tuvo cuando tenía 17 años.

Ilona sobrevivió a una profunda depresión después de la muerte de su hija - crédito EFE/ Paola España Comunicaciones

El duelo llevó a Ilona a un estado de depresión fuerte, donde consideró atentar contra su vida: “Estaba muy deprimida, no encontraba paz, me festié todo, fumaba, tomaba, yo vivía por inercia. Renuncié al trabajo, no comía, perdí una esperanza en la vida”, contó la cantante en el pódcast SiSePuedeCast.

“Me invitaron a un viaje a Santa Marta y mi propósito era llegar y mandarme a un acantilado. No tenía nada por qué vivir”, expresó. Sin embargo, al estar sola en una isla privada, Ilona deicidio replantearse su decisión.

“Respiré y vi el horizonte, y era todo tan inmenso, y dije: ‘No soy capaz de ahogarme, pero voy a vivir como si fuera el último día de mi vida’”, y agregó sobre ese momento: “No sé cómo explicarlo... Dios, el universo, o como quieran llamarlo, me dijo: ‘No lo hagas, debes vivir’, y ahí entendí para qué debía hacer con mi vida, el propósito del por qué me había pasado todo esto”.

Ilona afirmó que su fe le dio fortaleza para continuar su carrera musical - crédito Lina Gasca/Colprensa

Ilona superó este difícil episodio encontrando un refugio en su música, esto no solo la ayudó a sanar sino también un resurgir en su carrera musical: “Todas las canciones que yo escribía hablaban de dolor, de querer morirme... entendí que mi propósito era cantar y hacer música para la vida, la esperanza y entendí que la muerte de mi hija no fue ninguna muerte, nos vamos a volver a juntar”, dijo la artista.

La tragedia de la muerte de su hija en el año 2001 no solo afectó emocionalmente a la bogotana, sino que también cambió su perspectiva de la vida.

Después de un largo duelo, Ilona regresó a la escena musical con su nuevo álbum 'Relatos de calle' - crédito Lina Gasca/ Colprensa

Antes de encontrar un lugar en la industria musical colombiana, la artista tuvo que trabajar duro, comenzando su carrera cantando en los buses y plazas de Bogotá: “Estoy hablando de 1998, yo cantaba en los buses y en las plazas. Ese fue el principio de mi camino y me siento orgullosa de eso, de tener que poner la gorra. Me siento valiente y eso me ha permitido escribir lo que escribo, me hace sentir orgullosa esos pasos que he tenido que dar para llegar a estos momentos de mi vida”, comentó en diálogo con RCN Radio.

Este espíritu de lucha y resiliencia continúan siendo una constante en su trayectoria. Desde hace un tiempo, Ilona forma parte de Gaira Música Local, el sello discográfico de Carlos Vives: “Carlos es un gran amigo no solo a nivel personal, sino que es un amigo en la música de verdad (...) Creo que es una deuda conmigo en esta nueva etapa en la que ambos estamos cumpliendo sueños”, comentó la bogotana en una entrevista para EFE.