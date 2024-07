Hinchas que ingresaron sin boleta a la final de la Copa América ya habrían sido identificados, serían más de 8.000

Fanáticos que no pudieron ingresar a la final demandaron a Conmebol y al Hard Rock Stadium - crédito Redes Sociales

El 14 de julio, dos horas antes de que comenzará la final de la Copa América, fueron abiertas las puertas del Hard Rock Stadium, escenario deportivo que habitualmente alberga los juegos de los Miami Dolphins de la NFL, por lo que se pronosticaba que se tenían las garantías de seguridad necesarias, pero finalmente no fue así.

Ante la falta de anillos de seguridad en las afueras del estadio, miles de fanáticos que no tenían boleta se ubicaron en las puertas del escenario deportivo y comenzaron a ingresar de manera indebida por múltiples espacios, incluyendo algunos casos en los que escalaron muros de gran altura.

Esto provocó que la final fuera retrasada por más de una hora y que en el afán de las autoridades por controlar la situación, hinchas que tenían entrada no pudieran ingresar al estadio, por lo que varios de ellos ya han anunciado que demandaran a Conmebol y al Hard Rock Stadium.

Como balance preliminar tras la final, las autoridades anunciaron la captura de 27 colombianos, incluyendo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, que protagoniz una pelea con el personal de seguridad del estadio.

Más de 7.000 personas habrían ingresado al estadio sin boleta - crédito Reuters

Sobre la situación registrada, la máxima entidad del fútbol sudamericano responsabilizó a la seguridad del estadio, asegurando que a pesar de las peticiones, no se aumentó el pie de fuerza para evitar que la situación se saliera de control; mientras que el Hard Rock Stadium afirmó que los responsables habían sido los fanáticos sin boleta.

“Las puertas del estadio fueron cerradas estratégicamente para lograr que las personas que sí tenían boletas pudieran entrar de manera segura y controlada. Los fanáticos continuaron con las conductas ilegales, peleando con los policías, rompiendo las barricadas y vandalizando el estadio, causando daños muy significativos a la propiedad”, es parte del comunicado emitido por parte del escenario deportivo.

A pesar de que las autoridades en Florida no se han pronunciado sobre las investigaciones adelantadas, en Colombia, el periodista Javier Hernández Bonnet reveló que habló con un funcionario de Miami que le confirmó que la cifra de colados en la final de la Copa América sería de más de 8.000 personas.

Múltiples personas que adquirieron boleta no pudieron ingresar a la final - crédito Redes Sociales

De la misma forma, que por medio de las cámaras biométricas del estadio ya se habrían identificado al menos a 7.000 de los hinchas y que la mayoría de ellos son personas que residen de manera legal en Estados Unidos y Canadá, por lo que su comportamiento podrá desencadenar en drásticas consecuencias.

Sobre este aspecto, el funcionario le habría indicado a Bonnet que a la mayoría de los señalados se les será retirada la visa y la residencia, lo que también podría incluir a los familiares si estos fueron invitados al país por el fanático que ingresó de manera indebida al estadio.

Sobre los argumentos que justifican este tipo de decisiones, mencionó que ese tipo de comportamientos en Estados Unidos son considerados como una amenaza para la seguridad de la nación o incluso de mayor impacto sobre los hinchas que destruyeron la infraestructura del Hard Rock Stadium luego del partido.

Las puertas del Hard Rock Stadium fueron cerradas en varias ocasiones - crédito Reuters

Múltiples medios en la Florida han afirmado que la ausencia de un comunicado sobre la investigación que está siendo adelantada se debe a que las autoridades no quieren alertar a los infractores; además, se ha afirmado que las grabaciones que se viralizaron en redes sociales también serán utilizadas para identificar a los delincuentes que ingresaron sin boleta al estadio.

“De aquí a un año y medio vamos a tener noticias de colombianos que perdieron sus logros como la greencard o la residencia. El funcionario que me contó esto me dijo que no creían que había ilegales, porque ellos son los que se manejan bien, no dan papaya”, destacó Hernández Bonnet al respecto.