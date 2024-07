Karol G desata burlas por su ‘look’: “Parece hija de Pedro el escamoso”

La Bichota fue blanco de criticas por la ropa utilizada el día de la final de la Copa América - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

La exitosa cantante paisa Karol G recibió una oleada de críticas en redes sociales por el estilo que usó durante su interpretación del himno de Colombia el domingo 14 de julio, en la final de la Copa América 2024. La intérprete de Amargura fue la encargada de entonar el himno nacional durante los protocolos del partido ante Argentina.

Aunque la voz de Karol fue del gusto de varios, la falda y botas que unió junto a la camiseta tricolor fue lo que generó las críticas y memes, donde incluso la comparan con el look del personaje de novela Pedro el Escamoso.

Varios memes en redes sociales aseguran que se parece a la Pedro 'el escamoso' - Crédito - @CosasdeCol / X

“Te amo bichota, pero no la diste para nada. no entendí el cabello, no entendí la faldita, no entendí los zapatos, no entendí nada”, dijo un usuario en redes sociales.