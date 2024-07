Colombiano de la primera línea ucraniana relató su experiencia como soldado en este conflicto: “No es un trabajo, es una convicción”

Samir ha servido dos años en el Batallón de la Hermandad y disfruta de sus cortas vacaciones en Colombia - crédito Rostyslav Averchuk / EFE /captura de pantalla Noticias Caracol

Aunque el conflicto ruso-ucraniano inició en la historia posmoderna desde las manifestaciones independentistas de Ucrania, en noviembre del 2013, y posteriormente, agravadas por la crisis de la anexión de Rusia sobre Crimea, en febrero del 2014, se estima el conflicto durara más años.

Bajo ese contexto, hasta la fecha se calcula la participación de más de 400 colombianos, que bajo el concepto de mercenario se han ido a Europa para enlistarse en las filas militantes pro Ucrania, como es el caso de ‘Samir’, uno de estos connacionales que han estado en la línea del frente en medio de este conflicto bélico, político y social.

En entrevista con Noticias Carcol, ‘Samir’, como se identificó para mantener su anonimato, relató sus experiencias como mercenario y como soldado de una patria que no es la suya, en defensa de gente a la que no pertenece.

Actualmente, Samir está de permiso en su ciudad natal, Cúcuta. Según lo relatado en el medio ya mencionado, él pertenece al ‘Batallón de la Hermandad’, un grupo militar que está conformado por hispanos y colombianos.

Imagen de referencia- Hasta la fecha, se estima que más de 400 colombianos han participado como mercenarios en el conflicto bélico en Ucrania, luchando al lado de las fuerzas pro ucranianas - crédito Efrem Lukatsky / AP Foto

Después de servir durante 27 años en el Ejército de Colombia, ‘Samir’ lleva dos años luchando en las trincheras ucranianas. A pesar del miedo constante de su familia por su seguridad, él siente una fuerte convicción personal de participar en esta guerra. “En un día a día es aguantarse el bombardeo primero para llegar a las trincheras o a las posiciones... Hay situaciones que a veces se presentan para cuando los rusos tratan de avanzar a tomar posiciones a ganar terreno y tocar repelerlos, entonces es un Tire y afloje”, comentó.

Durante su tiempo en Ucrania, ‘Samir’ ha enfrentado múltiples peligros, llegando a sufrir una herida leve. “Yo ya en Ucrania ha sido herido una vez, pues leve gracias a Dios”, expresó, destacando los riesgos continuos a los que se enfrentan él y sus compañeros.

La barrera del idioma también ha sido un obstáculo significativo, según su relato. Pese a eso, como con otros testimonios de mercenarios colombianos, ha logrado encontrar la forma de comunicarse con sus compañeros europeos.

El Batallón de la Hermandad es reconocido por el extenso entrenamiento de sus integrantes, algo que ha sido vital para las fuerzas ucranianas. Samir expresó: “Los militares colombianos son una fortaleza para Ucrania por el entrenamiento que han recibido”, subrayando la ventaja táctica que ofrecen.

Imagen de referencia. El Batallón de la Hermandad, compuesto por hispanos y colombianos, es vital por el extenso entrenamiento de sus integrantes, ofreciendo una ventaja táctica significativa a las fuerzas de Ucrania - crédito SERGEY DOLZHENKO / EFE

Samir insiste en que su motivación no es económica a pesar de su salario, que ronda los 19 millones de pesos colombianos mensuales. “Este no es un trabajo para mí, sino el cumplimiento de una misión por convicción”, indicó, aclarando que su participación en el conflicto responde a una causa moral y no a incentivos financieros.

Samir también señaló que esta guerra podría prolongarse más de lo esperado. “Esta es una guerra que tomará más tiempo”, afirmó con resignación.

Muere mercenario colombiano que grabó video alertando sobre los peligros de enlistarse

Un mercenario colombiano, Luis Javier Cardona, es la más reciente víctima fatal del conflicto en Ucrania. Antes de morir en un ataque ruso, Cardona, de Pereira, grabó un video alertando sobre los peligros de unirse a la guerra en ese país, según informaron diversos medios de comunicación.

En el video, Luis Javier Cardona advierte a quienes consideren enlistarse en la guerra en Ucrania sin haber evaluado los riesgos. “Recuerden que esto es una guerra, no un paseo,” expresó, destacando la gravedad del conflicto y el alto riesgo de perder la vida, a pesar de los atractivos salarios ofrecidos a los mercenarios.

A través de redes sociales se conoció un video, en el que un mercenario indica que aunque el salario es llamativo, se va a perder la vida en la guerra - crédito @ColombiaOscura/X

Cardona también abordó el tema de la repatriación, subrayando que regresar a casa desde la zona del conflicto es un proceso complicado y con pocas posibilidades de éxito una vez que se ha ingresado en el campo de batalla.

La Cancillería colombiana ha trabajado en la evacuación de ciudadanos que se encuentran en el área de conflicto. Hasta la fecha, se ha repatriado a 271 colombianos, aunque este proceso representa un desafío tanto económico como emocional, con un costo estimado de 20.000 dólares por persona.