Embajador de Dinamarca reveló que tiene un vicio adquirido en Colombia: “Volviéndome adicto”

El embajador de Dinamarca en Colombia ha manifestado que le preocupa volver a su país - crédito Embajada de Dinamarca

Desde que llegó a Colombia para regir como embajador de Dinamarca, Erik Høeg ha destacado que ha encontrado varios productos, tradiciones y aspectos del país cafetero que se han convertido en cosas que no pueden faltar en su día a día.

Entre ellas se encuentra la comida, puesto que Høeg destacó que desde que está en Colombia se ha acostumbrado a desayunar huevos pericos, queso campesino y arepas, pero le preocupa que cuando vuelva a Copenhague no encontrará este tipo de productos o preparaciones en los restaurantes.

El 17 de julio, el embajador de Dinamarca volvió a mencionar un producto del que se ha vuelto fan en Colombia, destacando que se ha vuelto “adicto” al jugo de lulo, por lo que pidió que esta fruta sea exportada en mayor proporción a su país.

“Volviéndome adicto al jugo de lulo. Tomo mucho particularmente cuando estoy en tierra caliente. Un fruto que (sic) no se consigue en mi país. X favor: más lulos para el Norte de Europa”, escribió Høeg en su cuenta de X.

Høeg reveló que su fruta favorita es el lulo - crédito @DKAmbColombia/X

La publicación del embajador obtuvo más de 50.000 vistas en X, por lo que varios usuarios lo invitaron a probar el lulo en otro tipo de preparaciones o visitar ciudades en las que podrá encontrar otro tipo de comidas que podrían gustarle.

“Querido embajador y en Lulada es aún más adictivo”, “Embajador, debe probar el jugo de cholupa en el Huila” o “Debe venir al Meta y probar la mejor carne a la llanera y el batido guamaluno y el pan de arroz”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Høeg se tomó el tiempo de responder a varios usuarios, revelando que en los recorridos que ha hecho por Colombia ha disfrutado de la variedad gastronómica que ofrece el país, pero aún hay recetas que no ha degustado.

“He visitado el Meta varias veces, pero no he probado la bebida emblemática de Guamal, ni el pan de arroz. He comido cantidades considerables de mamona a la llanera”, afirmó el embajador de Dinamarca.

Además del jugo de lulo, Høeg afirmó en sus redes sociales que hay otras bebidas que le han gustado en Colombia, pero aún no entiende cuándo puede tomarlas.

“Probé una bebida de malta en el #Meta hace tiempo. Me cuentan que estos tipos de refrescos siguen muy populares en Colombia y Venezuela. Sabe como un tipo de cerveza de bajo alcohol, semidulce que se producía tradicionalmente en para acompañar comida en Navidades. ¿Cuándo toman esto?”, indicó el danés en otra de sus publicaciones

El danés es embajador en Colombia desde 2020 - crédito @DKAmbColombia

En otros comentarios, colombianos le agradecieron al danés por su interés por el país y le recordaron que varios de sus compatriotas han sido importantes para el país.

Entre las figuras destacadas estaba Thomas Reed, un arquitecto danés que fue el encargado de múltiples obras, entre ellas el Capitolio Nacional, el Panóptico de Cundinamarca (actual sede del Museo Nacional de Colombia) y el obelisco a Los Mártires.

“Claro que sí, un gran dato! Me enteré del papel de Thomas Reed al llegar a Colombia, un gran arquitecto neoclásico que no tiene la fama en que se merece. Maravilloso el Capitolio, estuve justo allí hoy. Gracias por excelente hilo que evidencia nuestros lazos (banderas de Colombia y Dinamarca) históricos”, respondió el danés.

El embajador de Dinamarca agradeció por el dato que desconocía sobre un vínculo de su país con Colombia - crédito @DKAmbColombia

Durante la Copa América, se mostró sorprendido por un aspecto que tuvo a Richard Ríos como protagonista, puesto que el colombiano salió lesionado durante la semifinal frente a Uruguay, pero fue protagonista de varios videos en las celebraciones del plantel de jugadores.

Ante esto, el embajador afirmó que es “increíble cómo se aceleran los tiempos de recuperación de los colombianos cuando hay parranda y destacó que es “El pueblo con más ganas de rumbear que conozco”.