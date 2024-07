Roberto Cano reveló cuál fue la escena más incómoda en su carrera: “Fue con otro hombre”

Además, contó cuál fue esa escena que más trabajo le costó grabar - crédito @los40colombia/TikTok

Roberto Cano es uno de los actores más recordados de la televisión en Colombia, con una carrera de más de dos décadas. Inició su camino en la actuación a temprana edad y uno de sus papeles más importantes fue en la novela Pobre Pablo, incluso, participó en otras producciones como Los Billis, Las Villamizar y Padres e hijos.

Su carisma y talento rápidamente capturaron la atención del público y de los directores de casting, permitiéndole obtener papeles en numerosas producciones tanto en televisión como en cine y teatro. También fue considerado uno de los actores más atractivos, gracias a su fisionomía corporal y unos ojos claros que contrastan con su color de piel.

Su versatilidad actoral le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde románticos hasta roles más complejos y oscuros, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos interpretativos. Recientemente, Cano habló con el programa Los Impresentables de Los 40 Principales, sobre la oportunidad que ha tenido de explorar otros aspectos de su talento.

En medio de la conversación, el participante de MasterChef Celebrity recordó cuál fue esa escena que más trabajo le costó, debido a la incomodidad que le generaba por el papel que interpretó. De acuerdo con su relato, se trató de una grabación en la producción Mentes en shock en la que dio vida a un homosexual que sostiene un romance con hombre casado.

De otra parte, Cano hizo énfasis en que en ese momento no sabía cómo reaccionar con la escena para que se viera natural, siguiendo las recomendaciones que entregó el director.

“Fue muy incómodo mi primer beso con un hombre y pues me tocaba darme un beso con él. Realmente, fue muy incómodo. Afortunadamente, no duró mucho y el director ayudó a manejar la situación porque la escena terminaba en cucharita en plano cenital [grabado desde arriba] en bola y cuando vi la escena me sorprendí”.

Recordó, además, que cuando audicionó para el personaje no tenía conocimiento de las escenas que iba a realizar, por lo que fue después de leer el libreto cuando se encontró con la sorpresa.

“Eso nunca se lo dicen a uno en el casting, en el casting le dicen a uno que de pronto hay un besito, una cosita, pero cuando uno empieza a ver el libreto, hay de todo y al final, si estaba escrito que era un plano cenital y los dos en cucharita y pensé, ‘ay Dios mío, esto va a estar muy incómodo’”, concluyó entre risas nerviosas.

Quién es la novia de Roberto Cano

Cano, siempre activo en redes sociales, ha compartido con sus seguidores la emoción y los nervios que siente al enfrentar este nuevo reto en su carrera al participar en MasterChef Celebrity.

Pero, detrás de este talentoso actor hay una mujer que lo apoya incondicionalmente y que también brilla con luz propia en el mundo de los medios de comunicación. Se trata de su novia, Michelle Arévalo, una destacada periodista y presentadora, cuya carrera profesional se ha desarrollado principalmente en la radio y la prensa escrita. Además, es columnista en el diario El Espectador, donde escribe sobre temas de viajes y gastronomía.

Arévalo tiene enamorados a los seguidores del reality con la forma en la que apoya al actor en cada una de sus apariciones: “Yo no puedo estar más orgullosa de Roberto Cano, no solo porque su sazón me tiene enamorada, sino porque su dulzura es el verdadero secreto a la hora de cocinar o hacer cualquier cosa en la vida”, escribió la periodista junto a un video en el que recopiló los mejores momentos del lanzamiento del reality.