Néstor Lorenzo no está contento con el aumento del entretiempo por el show de Shakira

Con respecto a los penaltis, el técnico confirmó que “si practicamos penaltis" - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, expresó su desacuerdo con la ampliación del tiempo de descanso durante el medio tiempo de la final de la Copa América entre la Tricolor y la selección Argentina, debido a la realización de un show especial. El argentino cuestionó la decisión puesto que, “podría afectar el rendimiento físico de los jugadores”.

Lorenzo comentó al respecto en una rueda de prensa: “Con respecto al recital, espero que lo disfruten, Shakira es una excelente artista. Cuando las reglas se cambian para los dos equipos, no puedo decir que es bueno o malo o a quien favorece. Creo que debería de ser como cualquier partido, los 15 minutos que corresponden al reglamento. Cuando salimos al 16 nos han multado, ahora hay un espectáculo y tenemos que salir al 25. Con la incidencia que puede tener físicamente en los jugadores. Me enteré hoy, me enteré que será así y ya está”.

El técnico Lorenzo añadió, “hemos tenido situaciones donde nos ha tocado reinventarnos y hemos salido bien" - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La Conmebol confirmó que el show de la colombiana durará 20 minutos divididos entre, 6 minutos de show, y 14 minutos entre armar y desarmar la tarima.

Con respecto a los penaltis, el técnico confirmó que “si practicamos penaltis. El equipo ha mostrado resiliencia, rebeldía, hemos tenido situaciones difíciles que nos han hecho crecer. Esperamos seguir haciéndolo y creo que no tenemos problema con eso”

Además, añadió, “hemos tenido situaciones donde nos ha tocado reinventarnos y hemos salido bien. Estamos en muy buen momento y con un margen para seguir mejorando. Esperamos hacerlo ante Argentina”.

Lo que se sabe del show

La Selección Colombia aseguró su lugar en la final de la Copa América tras derrotar a Uruguay con un marcador de 0-1, gracias a un gol de Jefferson Lerma. El domingo 14 de julio, el equipo colombiano se enfrentará a Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami para disputar el título del torneo continental más antiguo del mundo.

Pero los dirigidos por Néstor Lorenzo no serán las únicas estrellas colombianas destacándose en la velada. Shakira fue invitada por la Conmebol para ser la protagonista de la ceremonia de clausura. La reconocida artista barranquillera ofrecerá un espectáculo ante más de 65.000 espectadores, en el entretiempo del partido, con la misión de animar a las fervientes hinchadas de ambos equipos.

Shakira fue invitada por la Conmebol para ser la protagonista de la ceremonia de clausura - crédito copaamerica/Instagram

La elección de la intérprete de Loba por parte de los directivos de la Copa América se debe a su reconocimiento mundial y su destacada presencia en eventos similares.

Según Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, “Shakira es una estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero. Sus canciones se cantan y se bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas (...) Estamos seguros de que su actuación en la Conmebol Copa América USA 2024 potenciará el mensaje de sana pasión y unidad a través del deporte”, manifestó Domínguez.

Lugo del anuncio de la participación de la barranquillera, se filtró la lista de canciones que interpretará en el escenario. Se espera que el show sea comparable al que ofreció junto a Jennifer López en el Superbowl de 2020. El repertorio incluirá clásicos como Hips Don’t Lie y Waka Waka, además de la canción oficial de la Copa América, Puntería.

La aparición de Shakira en la final de la Copa América sera su novena presencia en un evento deportivo a lo largo de su carrera - crédito Shannon Stapleton/REUTERS

También se anticipa que la lista abarcará éxitos recientes como Sessión 53 con Bizarrap, una canción que ganó relevancia tras la separación de la cantante con el exfutbolista Gerard Piqué.

Esta no será la primera vez que Shakira brilla en una ceremonia de clausura de un torneo de fútbol. Anteriormente, fue la estrella de los cierres en las Copas del Mundo de Alemania 2006 con Hips Don’t Lie, Sudáfrica 2010 con el icónico, y Brasil 2014 con La La La.

Cabe recordar que, en su última aparición en una final mundialista, Argentina cayó 1-0 ante Alemania con un gol de Mario Götze. El recuerdo de ese evento aún pesa sobre los albicelestes, que esperan cambiar su suerte esta vez, aunque el recuerdo del espectáculo de Shakira sigue presente.