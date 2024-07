En redes sociales se burlan por cántico a favor de la selección Colombia: “Quítenles el futbol a los rolos”

A pesar de la intención de animar a la Selección Colombia y a sus fanáticos, el video ha generado burlas y desprecio Crédito: @tres_a_tres / TikTok

A unas cuantas horas para el encuentro deportivo entre la Selección Colombia contra Argentina, en el cierre de la Copa América, se ha viralizado un video de hinchas de la tricolor que con instrumentos y cantos alientan al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

En el video se pueden ver a ocho personas, entre hombres y mujeres, que en medio de una sala amplia se grabaran con un cajón de percusión, realizando lo que, según se puede leer en la descripción del video, la “nueva barra de la sele”.

“Tan facil que es ilusionarme, en cada cacha acompañarme. Con las derrotas me enseñaste que a la sele hay que alentar. El gol de Freddy en el 90 y el 5-0 aún se recuerda, el combo que nos hizo respetar. El Pibe que quería ganar, el Tigre vuelta dar, ese sueño no se va, no se va, no se va. A la sele hay que alentar, eso me enseñó papá, este sueño no se va, no se va, no se va. Quiero ir al mundial, quiero ganar la primera, quiero ir al mundial, quiero tener una estrella, quiero ir al mundial, que el sueño del loco Higuita, de James y Lucho Díaz no se va, no se va. Quiero ir al Mundial, quiero ganar la primera, quiero ir al Mundial, quiero tener una estrella, quiero ir al Mundial, Andrés en el cielo nos guía, tu vida nunca se olvida, no se va, no se va, no se va...”, es la letra de esta nueva propuesta de barra para apoyar a la Sección Colombia que estas personas subieron a redes sociales.

Pese a las referencias históricas, como nombre y momentos que marcaron el fútbol colombiano, en redes sociales surgieron varios comentarios en contra de la barra, incluso afirmando y asumiendo que la letra, el ritmo y el video fueron grabados por ‘rolos’.

Grupos de redes sociales se han dividido por la aparición de un video que muestra una nueva barra para apoyar a la Selección Colombia, preparado por aficionados rolos - crédito captura de pantalla TikTok

En X, antes Twitter, un usuario identificado como @PepitoLePen afirmó que “Quítenle el fútbol a los rolos”, abriendo la conversación.

“Soy caleña, pero definitivamente en estos momentos toca poner todas nuestras esperanzas en los costeños. Son los únicos que pueden sacar la cara por nosotros, tanto en celebración como en insultos”, “Tiene más ritmo una caída de ollas”, “Pensaron que les iba a salir un ‘muchachos ahora nos volvimos a ilusionar…' Y lo que les salió fue una mierda”, “Que copia horrible de ‘Muchachos’, prefiero “El ritmo que nos une” toda la vida” y “Morat le ha hecho mucho daño a nuestro país”, son solo algunos de los comentarios que este video ha generado.

En el otro lado de la moneda, otros usuarios defendieron la canción. “Mijo, sino le gusta, pues vaya y apoye con lo que mejor le parezca, pero la canción no es mala, tiene ritmo y letra para el fútbol. Joden porque sí y porque no solo porque es de Rololandia”, “La verdad no está tan mal. Además, está basada en una canción de una banda colombiana. Esto es mejor que copiar en todo a los argentinos y la cumbia villera”, “Dejen de joder por todo, es época de unión por Colombia ya el el lunes volvemos a la matazón por nuestros clubes” y “Yo soy el mayor hater de los rolos en este país, pero la selección necesita gente que se ponga la 10 y escriba este tipo de temas, si por regionalismos pendejos vamos a seguir viendo gente cantar si se puede todo el partido estamos jodidos”.

<b>Estiwar G critica actitud de hinchas colombianos en Copa América</b>

El influencer colombiano Estiwar G, conocido por su participación en ‘Master Chef Celebrity’, ha publicado un video en el que cuestiona el comportamiento de los aficionados de la selección Colombia durante los partidos de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

El influencer también envió un mensaje para que la hinchada tricolor anime a la Selección Colombia

Estiwar G destacó que, a pesar de la gran asistencia de los hinchas, falta el entusiasmo típico de la hinchada colombiana.

En sus declaraciones, el influencer señaló la ausencia de cánticos y una atmósfera vibrante en los estadios. Estiwar G expresó su preocupación y se dirigió a los aficionados en su video, preguntando: “Hay algo que no me trama de los partidos de la Selección Colombia. Nosotros somos los de mejor asistencia, los que llenamos, pero esos partidos y la hinchada de Colombia, colombianos, ¿¡dónde están los cánticos!?, ¿dónde están los barristas?... Hay que inventarse algo, perros, para cantar en el estadio, y no me venga con el cuento de ‘ay, es que el público allá es diferente’, socio, y ahí está en esas transmisiones se ven severas pirañas que uno dice ‘¿Ese man cómo llegó a Estados Unidos?’”

La crítica recibió una variedad de reacciones en redes sociales. Según difundió El Espectador, algunos seguidores de la selección coincidieron con Estiwar G, mientras que otros defendieron el comportamiento actual de los aficionados, argumentando que el ambiente puede variar dependiendo del contexto y desarrollo del partido.