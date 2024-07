Jhonny Rivera vivió el susto de su vida por un perro que quería “matarlo”: “No podía ni respirar”

Jhonny Rivera contó dramática experiencia que vivió con un perro - crédito @JhonnyRivera/Instagram

Jhonny Rivera es reconocido como uno de los cantantes de música popular más importantes del país, pues sus más de 20 años de trayectoria y el lanzamiento de su reciente canción, El provinciano, ratifican que sigue vigente en la industria.

El intérprete pereirano también ha aprovechado sus más de 3′500.000 seguidores en Instagram para compartir experiencias y anécdotas de su vida profesional y personal. A propósito, en una publicación del miércoles 10 de julio, contó el susto que se llevó por cuenta de un imponente perro que tenían de mascota en una finca.

Todo comenzó cuando Rivera aceptó la contratación para realizar una presentación artística privada, en una finca, con motivo de un cumpleaños. El evento, por ser sorpresa, requería que el cantante llegara de la manera más sigilosa y reservada para evitar ser descubierto. Por este motivo, el intérprete tuvo que esconderse en la casa del mayordomo para prepararse para el inolvidable show.

“El esposo estaba empeliculado de que yo llegara de sorpresa, de que no se enterara nadie. Que no fuera a subir en redes sociales que estaba en ese pueblo, mejor dicho, era toda una película. Como será que a nosotros nos recogieron en camionetas polarizadas, no nos fuimos en el bus por eso. Los músicos no podían decir nada de Jhonny Rivera, ni nada”, contó el artista.

De acuerdo con su relato, el pereirano quedó completamente solo, momento que aprovechó para ‘calentar’ su voz con algunas técnicas especiales. Sin embargo, un ruido extraño alertó a la mascota de la finca. “Era un perro grandísimo, Jenny lo acarició y se llamaba Chocolate. Se fue Jenny y los músicos, todos se cuadraron allá. Cuando los músicos hicieran la señal yo tenía que salir, entonces yo tenía que calentar la voz. Comienzo con grrrrrrr y el perro se encachorró, arrugaba el hocico para arriba”, complementó el pereirano, y agregó, “si yo me muevo, me mata, no podía ni respirar (...) Yo doy un paso y el perro me tira”.

Afortunadamente, Rivera puede contar la historia gracias a una mujer que llegó a buscar al cantante, pues los músicos dieron la señal mientras el cantante lidiaba con la furia del perro. “Bajó una señora y agarró al perro. Esa señora salvó mi vida, ¿cómo se llamará? Para aunque sea mandarle un queso”, agregó en el clip.

“Es de los peores sustos que he tenido en mi vida. Yo llegué a la tarima pálido, pero blanco de los nervios tan horribles, ese perro sí me hubiera matado”, puntualizó el intérprete de Perdí mi libertad.

La historia provocó todo tipo de comentarios, pues algunos buscan a la “señora” que le salvó la vida al cantante, mientras que otros destacan la personalidad “humilde” de Rivera: “Jajajjajaja ay si que me rei con esa anécdota jajajajajajaja y yo esperando que dijera que de había tomado un chocolate y le había caído mal y le había tocado correr”; “Yo pensé que iba a contar que se tomó un chocolate y le dió churrias”; “no me he reído tanto con alguna historia de instagram jajaajaj muero muero de risa jajajjaja”; “El único animal que no te quiso Jhonny...”; “La señora que lo salvo, que se reporte para que le llegue su queso 🥰😍 (sic)”.

Entre otras de sus experiencias que comparte a través de su cuenta personal es la vez que visitó el barrio donde vivía lleno de carencias. “Yo vivía en un inquilinato donde compartíamos baño varias familias, y me acuerdo de que yo me bañaba con una pastica de jabón y si se me quedaba allá, paila, porque se perdía. La próxima familia que llegaba o el próximo que seguía la usaba y el que seguía, tenga”, fueron las declaraciones del cantante.