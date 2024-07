Petro lamentó la desigualdad socioeconómica de Colombia, por lo que pidió unirla con una “democracia multicolor”

Petro insiste en que la implementación del Acuerdo de Paz no requiere cambiar la Constitución de 1991 - crédito Joel González / Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos), destacó que el país enfrenta la dolorosa realidad de ser el más desigual socialmente a nivel mundial. Esta declaración fue parte de su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad, donde discutió los avances y desafíos en la implementación del histórico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.

El 5 de julio, el mandatario compartió un índice que coloca a Colombia en el primer lugar de desigualdad social, superando a naciones como Brasil, Zambia, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. Petro lamentó esta situación, por lo que ante la comunidad internacional destacó que el proceso de paz en Colombia no es simplemente la firma de un acuerdo, sino una lucha continua que involucra a toda la sociedad colombiana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Un proceso de paz es una lucha social, una lucha política. Pese a haber firmado frases, muchos párrafos del Acuerdo de Paz son hoy en Colombia no un consenso, no un acuerdo, sino una lucha aún por librarse que no es solo de políticos, sino de la misma sociedad”, declaró Petro.

El presidente se refirió a la violencia en el país como “un mal permanente, un vicio cultural”, y lamentó que, a diferencia de otros países que también vivieron una violencia aún más intensa, Colombia no pueda ponerle fin. Petro sostuvo que en la nación, la guerra contra la esclavitud la ganaron los dueños de los esclavos y que eso convirtió al país en el más inequitativo del mundo.

El jefe de Estado argumentó que el esclavismo se mantiene como una “cultura subterránea en las élites” que, casi de manera hereditaria, han dirigido el país durante dos siglos y han dejado como resultado el país socialmente más desigual, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Noticia en desarrollo...