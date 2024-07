Sandra Ramírez le respondió a María Fernanda Cabal por pulla a Petro: “En más de 30 años de Gobiernos Uribistas dejaron un país descuadernado”

La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente en X y Sandra Ramírez le respondió defendiendo al Gobierno - crédito Colprensa

El lunes 8 de julio por la noche, el presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de los nuevos ministros y directores de entidades del Gobierno Nacional, tras anunciar la semana pasada una renovación en su gabinete.

En el evento el jefe de Estado dio un discurso en el que mencionó que vio una película sobre la historia de Grecia.

Frente a esta declaración del presidente Petro, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal X criticó en su cuenta de X al presidente de la República. “(El presidente Petro) ve mucha televisión en lugar de gobernar”, escribió la senadora.

Ante la afirmación de la legisladora del Centro Democrático, la congresista Sandra Ramírez, del partido Comunes, respondió con una publicación en la misma red social.

La legisladora afín con el Gobierno nacional le contestó a Cabal que “en más de 30 años de Gobiernos Uribistas, a los que usted perteneció, en lugar de dejar un país en libertad y orden, dejaron un país descuadernado”.

Al comenzar su intervención, el Presidente indicó que los cambios en el gabinete se llevaron a cabo ya que están “reparando errores y examinando temas estratégicos”.

Luego, detalló “estaba viendo una película sobre la historia de Grecia en donde ganó la izquierda, en décadas de extremas derechas gobernando, la humanidad está en un proceso, pero hechos como la crisis climática, el responsable es el capital, posible extinción de la humanidad”.

Por dichas palabras, la senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de dedicar más tiempo a ver televisión que a gobernar. En su mensaje, insinuó que en las elecciones de 2026 el país experimentará una transformación hacia la libertad y el orden con menos enfoque en el entretenimiento.

“Ese es su problema. Ve mucha televisión en cambio de gobernar. En 2026 verá cómo se transforma un país con libertad y orden, y menos televisión”, dijo la congresista de oposición en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal dijo que el presidente Petro "ve mucho televisión" - crédito @MariaFdaCabal

Debito a esto, Sandra Ramírez respondió a María Fernanda Cabal señalando que, durante más de 30 años de Gobiernos Uribistas, de los cuales dijo que Cabal formó parte, el país, en su opinión, quedó desorganizado, “sumido en violencia, pobreza, endeudamiento y con altos niveles de corrupción”. Ramírez agregó que en la actualidad se están corrigiendo esos problemas heredados.

“Senadora, en más de 30 años de Gobiernos Uribistas, a los que usted perteneció, en lugar de dejar un país en libertad y orden, dejaron un país descuadernado, sumido en la violencia, en pobreza, endeudado y con la corrupción por las nubes. Hoy se están corrigiendo esos horrores” .

Sandra Ramírez le contestó a la senadora María Fernanda Cabal - crédito @SandraComunes

En cuanto al discurso del presidente Petro, en este de igual manera comentó que: “: “Otro tema es la inteligencia artificial, la bomba atómica quedó en pañales, el mundo tendrá drásticos cambios revolucionarios, porque si no se acaba la vida, lo que sucedió en Colombia es uno de los hechos con la transformación de América Latina, Europa empezó a reaccionar”.

Petro mencionó asimismo la deuda que Colombia enfrenta, señalando que ha habido un notable incremento durante la administración de Iván Duque.

“Desataron un mecanismo infernal al endeudarse por el covid, supuestamente por el covid, pero buena parte de esta deuda tiene que ver con pagar autopistas 4G y otros endeudamientos con el gran capital, como los subsidios que se le dan a las grandes generadoras eléctricas”.

Y agregó a lo anterior que: “Como no asumir quitar los subsidios a los combustibles fósiles, todas cifras que suman 10 billones, 40 billones en el caso del sobreendeudamiento, entonces ya pasamos a 75 a 112 billones, en un momento de estancamiento económico mundial y de alza de la tasa de interés. La tormenta perfecta. El programa de Duque es un suicidio económico y es un suicidio económico porque el neoliberalismo llegó a su final y no es porque yo me lo haya inventado, es porque no da más en el mundo”.

Petro mencionó asimismo la deuda que Colombia enfrenta, señalando que ha habido un notable incremento durante la administración de Iván Duque - crédito Presidencia de la República