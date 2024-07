Richard Ríos: los piropos más memorables en Internet al “marido” de las colombianas

Rós se ha convertido en el galán de las redes sociales donde recibe una gran cantidad de piropos - crédito EZRA SHAW / Getty Images.

A propósito de su participación en los últimos partidos con la Selección Colombia y su buen desempeño, Richard Ríos se ha destacado también por llevarse la mayoría de los cumplidos por medio de las redes sociales en donde destacan su físico y actitud frente a las cámaras.

Aunque el colombiano ha despertado este tipo de comentarios desde hace meses cuando se volvió una figura reconocida en las redes sociales del equipo Palmeiras, en donde se desempeña en Brasil, ahora su fama ha ido incrementando gracias a su participación en la Tricolor.

Ha sido desde ese momento en el que su presencia en TikTok ha sido protagonista con videos que están a pocos likes de alcanzar el millón, convirtiéndolo en una figura fuerte en Internet.

Sin embargo, los piropos hacia el mediocampista no solo están inundando la red social de videos, sino también Instagram y X, con comentarios que hablan de su desempeño, manera de hablar hasta sus bailes. “Ahí va el marido mío”, es el comentario que más se repite en las publicaciones de Ríos.

En el caso de X, los internautas han dejado volar su imaginación y creatividad usando videos y fotos para generar reacciones de todo tipo. “Dios bendiga a los hombres (Richard Ríos)”, compartió un usuario de la red social acompañado de una foto del futbolista.

Las reacciones que han generado este tipo de publicaciones han ido alimentando el gusto por más personas sobre el colombiano, pues en los comentarios se puede ver que una gran mayoría está de acuerdo. “Que hombre tan hermosos”, “Estoy enamorada”, “Dejen de subir fotos de Richard, no ven cuanto me duele no ser su mujer”, “el único hombre que es gente y familia de uno”, son algunos las respuestas de las personas en la red social.

“Con razón Richard Ríos tiene a mas de una enamorada😍”, publicó una cuenta de X junto con un video de el en que se le ve bailando después de celebrar su gol ante Panamá, en el video el futbolista hace el mismo movimiento de pies que acostumbra cuando anota.

“Richard Ríos es perfecto, es pinta, juega futbol y baila bien, todo lo que busca una mujer”, comentó un usuario bajo la publicación del baile, “el hizo ese bailecito para sus fans”, agregó otro internauta.

Otras personas han hecho uso de otros videos o memes para generar reacciones en redes sociales, “yo tratando de no parecer una desquiciada cada vez que veo a Richard Ríos”, publicó una cuenta en la que se ve a un perro cargando unos vasos llenos de agua mientras los lleva haciendo equilibrio en su cabeza y boca.

El video ya acumula más 90.000 reproducciones y 4.000 me gusta lo que ha convertido a la publicación en una de las virales que hablan sobre el físico del deportista.

Un influencer conocido como Emiro Navarro también ha aportado a los trends que elogian la apariencia de Ríos con un audio que el creador de contenido compartió por redes sociales, que horas después fue usado en la plataforma de TikTok, haciéndose viral al instante. En el video Emiro graba al jugador mientras grita, “ahí va mi marido nenaa”.

El audio del influenciador ha ganado relevancia al ser de los más usados en la plataforma de videos para referirse a Richard.

La canción de Richard Ríos

En la mayoría de videos publicados en todas las redes sociales hay una melodía brasilera que acompaña los videos de Ríos. Se trata de la canción brasilera Vem Quebrando de Funk de BH, un grupo musical de Brasil que ha tomado renombre por los clips en los que sale el colombiano bailando la canción.

Incluso en la plataforma de YouTube hay una versión de la canción, pero en el video solo se ve a Ríos bailando y haciendo jugadas en la cancha, el video se he vuelto viral y ya supera el millón de vistas.

Hasta el momento el jugador no se ha pronunciado ni ha respondido la cantidad de publicaciones que sus fanáticos han hecho sobre su físico.