Mujer de la polémica Aida Victoria Merlano y Westcol reapareció denunciando amenazas

La influencer respondió varias preguntas de sus seguidores - crédito aidavictoriam/ Instagram - @westcol/ Instagram

La mujer que detonó la separación entre Westcol y Aida Victoria Merlano reapareció en una entrevista explicando lo que ocurrió realmente esa noche. Asimismo, la mujer aseguró que teme por su vida, pues se convirtió en blanco de amenazas de parte de los seguidores de la pareja que la acusan de haberse metido en la relación de los creadores de contenido.

Nataly Morales, nombre de la directamente involucrada en la discusión, aparentemente fue invitada por el streamer al palco en el que se encontraba en un evento privado. A pesar de que Westcol aseguró que no tuvo ningún tipo de acercamiento con la mujer y lo explicó en repetidas ocasiones a su expareja, esto no fue suficiente para que la barranquillera decidiera ponerle punto final a su noviazgo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La creadora de contenido contó detalles de cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

“Vean, yo aún estoy en posoperatorio, entonces es como cansoncito una put* que le quiera atormentar a uno la vida. Bueno, esta no es ni put*, porque esta se regala, esta se entrega (...) Es bien absurdo que una persona se sienta orgullosa de un cacho que nunca fue, nunca se besaron, nunca se acostaron, pero él sí cometió el error de darle entrada”, expresó Merlano a través de sus InstaStories.

Y agregó visiblemente molesta: “Que quiere fama, obvio; que es una arribista interesada, obvio. Le pidió 15 millones de pesos al mánager de West para salir a decir que todo era mentira… es bruta, se puede ir a la cárcel por extorsión, pero no la conozco y no sé quién es. A él sí lo conozco y si tengo una relación con él… quien me falló fue él. Lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el que siento por mí”, dijo, reflejando su molestia.

Qué dijo Nataly Morales

Westcol aseguró que Nataly Morales fue la primera en hablarle y mostró el chat - crédito @x_mauro10/X

En entrevista con el programa de variedades Lo sé todo, Nataly Morales habló y reaccionó a los insultos que propinó Aida Victoria en su contra. De acuerdo con la mujer, no es ninguna interesada y no está buscando fama a costa del influencer antioqueño, al haber revelado información en TikTok.

“No soy ninguna interesada, no busco fama porque no soy de redes. El insulto que ella me da no lo tomo como malo, lo tomo como malo. Cuando tú sabes lo que eres, realmente esto no te afecta. Cuando tú sabes lo que eres, esto no te afecta y por eso estoy acá para dar la cara. Me siento halagada por lo que Merlano pueda decir de mí, ella me puede acusar que soy prepago o dama de compañía, pero eso es falso”, comentó.

La mujer en cuestión dijo que estuvo toda la noche con el artista y que nunca le pidió plata - crédito redes sociales

En la conversación con el programa del Canal Uno, Morales aseguró que en ningún momento recibió 15 millones de pesos de parte del equipo de Westcol por guardar silencio.

“Jamás de mis cuentas ha salido pedirles plata a ellos por desmentir algo que es verdad. Tuve una invitación de Westcol, entablamos una conversación y fueron como dos horas de conocernos... Pasamos rico y si hubo besos”, afirmó ante las cámaras.

Estos son los nuevos carros que compró Westcol - crédito @westcol/IG

Pero esto no fue lo único que dijo Nataly Morales al programa de variedades, pues afirmó que al dar la cara pone en riesgo su integridad debido a unas supuestas amenazas que está recibiendo. También expresó la preocupación que le genera una aparente venganza que estaría planeando el streamer, ya que siente temor por lo que pueda ocurrir con su familia.

“En estos momentos lo que más me da miedo es que se metan con mi familia porque son personas que no tienen que estar involucradas en esto, es gente que vive de polémica y que no sabe que con sus acciones hace daño”, concluyó.