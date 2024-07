Banco de la República anunció novedades para el cambio de efectivo: conozca de qué se trata

Punto de Cambio de Efectivo (PCE), administrado por Pagafácil, ubicado en la Calle 21 # 12-55, Parque Bolívar. También dirigido al público general, permitirá el cambio de billetes en distintas condiciones sin costo, con un límite diario de $10 millones por persona. Este punto atenderá los lunes y viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.; martes, miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.; y sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.