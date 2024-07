Víctima del accidente en Metrocable de Medellín reveló consecuencias de la tragedia: “No puedo respirar”

El Metro de Medellín informó que entregará indemnizaciones a las personas afectadas - crédito Dagrd

Por lo menos 20 personas resultaron heridas y una falleció en el accidente que se produjo en el Metrocable de Medellín (Antioquia) el 26 de junio de 2024, a las 4:30 a. m., cuando una cabina de la estructura se desplomó en las inmediaciones de la estación Popular. Debido a las afectaciones que sufrieron los ciudadanos, el Metro de Medellín informó que entregará indemnizaciones. Pues, los lesionados tuvieron que ser trasladados a varios centros asistenciales y algunos todavía presentan repercusiones en su salud física y mental.

De acuerdo con Luis Guzmán, un hombre de 38 años que resultó herido en el accidente, contó que, por cuenta de la caída de la cabina, terminó con tres costillas rotas y con un pulmón afectado. Aunque ya le dieron de alta en el hospital Pablo Tobón Uribe, aseguró que todavía siente mucho dolor en la zona del tórax.

“No me podía acostar, tenía que estar levantado, así me toca dormir, porque si me acuesto no puedo respirar”, detalló el ciudadano afectado en conversación con Noticias Caracol. El proceso de recuperación ha implicado un gasto importante de recursos que no tenía contemplado, por lo que agradece que el Metro de Medellín vaya a hacer entrega de indemnizaciones y de una ayuda económica adicional que también recibirá. “Sí se ha gastado platica”, afirmó.

Víctimas del accidente del Metrocable sufrieron varias fracturas y afectaciones en su salud mental - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Además de las limitaciones que por ahora debe asumir para culminar su tiempo de recuperación, aseguró estar afectado en su salud mental por cuenta de la gravedad del accidente. Pues, cuando debe salir a algún lugar, se angustia al pensar si podría llegar bien o no. Asimismo, indicó que no se siente capaz de volver a tomar ese medio de transporte, porque teme que pueda volver a presentarse una tragedia similar. El temor se ha apoderado, incluso, de sus sueños.

“Yo no subo a ese cable porque es que con verlo apenas, me da...(sic), y a veces estoy dormido y como que siente como si se fuera a caer uno de la cama”, precisó el ciudadano al medio citado.

Como Luis Guzmán, otra de las víctimas detalló los momentos de angustia que vivió cuando la cabina del Metrocable se desplomó. Se trata de Stephanie Rendón, una joven de 21 años que sobrevivió milagrosamente al impacto de la cabina contra el suelo.

El accidente en el Metrocable se produjo cuando una cabina chocó con otra - crédito Dagrd

“Lo que sentí fue que se paró la cabina de adelante y nosotros ya veníamos atrás con bastante velocidad y chocamos con ella. Se sintió el balanceo muy fuerte y, al balancearse, caímos al suelo. Caí inconsciente y no sentí el impacto ni la caída”, comentó la joven a Noticias Caracol.

Al despertar, se percató de las personas que estaban a su alrededor, incluido el hombre que falleció, identificado como Jhon Jairo Londoño, de 55 años. En un inicio pensó que el ciudadano estaba bien, pero luego tuvo que ser llevado de manera urgente a la clínica CES, donde murió por la gravedad de sus heridas. “Todo fue un caso”, aseveró al informativo.

Como Jhon Jairo Londoño fue identificado el hombre que murió en el accidente del Metrocable en Medellín - crédito Infobae

Como consecuencia de la caída, la joven se fracturó la tibia, el tobillo y la pelvis y, así como Luis Guzmán, también presentó algunas consecuencias en su salud mental. Por su parte, un allegado de la víctima fatal aseguró a El Colombiano que “era un buen padre, trabajador, con años en una empresa en la que lo categorizaban excelente”.

Para ayudar a las personas afectadas, el Metro de Medellín decidió hacer entrega de las indemnizaciones, a pesar de que hay pólizas con las que se cubrirán los apoyos económicos para las víctimas. “La empresa está cubierta con las pólizas para hacer los reconocimientos a estas personas, pero nosotros vamos a acompañar a las familias con la entrega de estas indemnizaciones”, detalló el gerente de la empresa de transporte masivo, Tomás Elejalde.