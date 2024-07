Empresario de Silvestre Dangond reveló cuánto le pagaba al cantante en sus inicios y la cifra que cobra ahora: la diferencia es de miles de millones

Empresario de Silvestre Dangond reveló cuánto cobra actualmente el cantante por un show - crédito @silvestredangond/Instagram

Silvestre Dangond cumplió 20 años desde que lanzó su primer éxito musical y su empresario relató los primeros pasos al lado del artista vallenato, y reveló cuánto se ha cotizado hasta el momento.

Según el encargado de negociar y organizar todo lo relacionado con las presentaciones en vivo del cantante nacido en Urumita, La Guajira, comenzó pagándole seis millones de pesos por concierto, una cifra que aumentó notablemente.

En entrevista con el programa digital El mundo de Aco, el promotor de eventos cucuteño que, además, es el cerebro detrás del éxito de Karol G, contó que la última cifra que le cobró Silvestre Dangond por una presentación fue de dos mil millones de pesos, suma que deja en evidencia cuánto ha crecido el artista en las dos décadas que lleva dedicado al género vallenato.

Diomar García reveló cuánto cobra actualmente Silvestre Dangond por un concierto - crédito @elmundodeaco/Instagram

El empresario que saltó de hacer fiestas en discotecas de su natal Cúcuta a traer al país grandes estrellas de la música mundial como Bad Bunny, RBD y Marc Anthony, también recordó la primera cita que tuvo con el cantante cuando este lo contacto para ofrecerle su espectáculo y que le ayudara a ganar experiencia en tarima.

“Cuando conocí a Silvestre llegó a la reunión junto a su mánager Carlos Bloom en una motico, me acuerdo que estaba todo ‘gordito’, ridas, el gordito le decía yo, querían que negociáramos presentaciones en vivo, pese a que ellos aspiraban a que fueran varias fechas, decidí comprarle un primer show para ver cómo nos iba y desde entonces, no hemos parado. El último pago que le hice fue de 500 mil dólares”, aseguró Diomar en charla con el actor Aco Pérez.

Este 2024 García y Silvestre continúan su relación comercial con el tour Ta malo el cual arrancó su gira por Estados Unidos al tiempo que terminaran de cumplir con sus compromisos en Colombia. “Estaré el resto del año en conciertos, me toca ir y volver porque era la única forma de que nos cuadraran las fechas”, mencionó Dangond en diálogo con Infobae Colombia.

Silvestre Dangond y Diomar García gozan del éxito de la gira 'Ta malo tour 2024' - crédito @diomargarcia1/Instagram

El año de Silvestre

A sus 44 años de edad, el cantante guajiro es uno de los mayores exponentes de lo que se conoció como la nueva ola de la música vallenata en Colombia de la que salieron figuras como Jorge Celedón, Peter Manjarrés y Pipe Peláez, sin embargo, Silvestre ha marcado tendencia en cuanto a innovación y ha sabido mantenerse vigente.

Este año junto con hacer historia llenado el estadio El Campín en Bogotá, se convirtió en el único colombiano en tener una calle con su nombre en Estados Unidos, algo que incluso pocos latinos han conseguido.

El cantante colombiano Silvestre Dangond sostiene la placa de una calle con su nombre 'Silvestre Dangond Way', este 31 de mayo de 2024 durante su inauguración e instalación en el distrito de Manhattan, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Fue en la conocida capital del mundo, Nueva York donde se inauguró la ‘Silvestre Dangond Way’, un hecho que llenó de orgullo al artista.

Luego de recibir dicho reconocimiento, expresó: “Siento una gran responsabilidad que Dios me dio, el ser ejemplo para una generación, y el tener claro de dónde vengo de Urumita, La Guajira, me ha llevado a saber para donde voy. El vallenato ha sido mi vida, la música me ha dado todo. Este reconocimiento es totalmente inesperado y quiero que este día lo disfrute todo el mundo y que toda la gente latina cuando pase por aquí sienta un gran orgullo.”, fueron las palabras de Silvestre quien después añadió que estos eventos no cambiarán su enfoque ni lo harán menos humilde.

Por su parte, el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, fue el encargado de oficializar el homenaje quien compartió tanto la emoción como la razón por la que el cantante colombiano recibió este honor: “La manera en que Silvestre eleva el vallenato… esa gran influencia indígena, africana, europea, se convierte, no es solo patrimonio colombiano, sino mundial. Silvestre es una persona que se compromete a hacer de la cultura una herramienta para empoderar a nuestra gente”.