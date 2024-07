Deslizamiento de tierra sepultó una vivienda y tres vehículos en Cañasgordas (Antioquia)

En la noche del miércoles 3 de julio se reporte en el municipio de Cañasgordas (Antioquia) en el que fue sepultada una vivienda. (Crédito: Infobae / Noti Nechi)

Hacia las 8:15 de la noche del miércoles 3 de junio se reportó un derrumbe en la vía Urabá-Medellín, que sepultó tres vehículos y una vivienda, cuyos tres ocupantes fueron rescatados con vida y fueron trasladados a un centro asistencial.

La grave emergencia ocurrió en el sector que se conoce como Las negras, en jurisdicción del municipio de Cañasgordas, en el occidente del departamento de Antioquia, detallaron en la emisora Caracol Radio.

Mientras que el alcalde de esa población, Diego Alonso Vanegas, informó que una de las personas rescatadas es una mujer que sufrió múltiples fracturas, por lo que será trasladada a un hospital de mayor complejidad en la capital antioqueña.

“Han sido rescatadas tres personas, una con varias fracturas, la van a remitir a Medellín, y las otras dos las están estabilizando. La vía quedó totalmente tapada y fue evacuada otra casa cercada al talud, para evitar una emergencia más grave”, citaron en el medio radial de las declaraciones Vanegas.

Tras el siniestro, en la zona se reporta cierre de la vía por los escombros, que generó un bloqueo en la variante del sector Cristo Rey, al igual que en el de Manuela Cañasgordas, donde hubo otro derrumbe, que no dejó personas, ni edificaciones, aseguró la concejal del municipio Julieta Quintero en el periódico regional El Colombiano.

Agregaron que por los mencionados cierres, los conductores solo tienen como alternativa tomar la carrera Bolívar para atravesar la mencionada población y continuar sus recorridos.

Entre tanto, en redes sociales se conocieron videos y fotografías que dan cuenta del apoyo de la comunidad para poder rescatar a las personas que quedaron atrapadas en la vivienda, como fue el caso de la cuenta de Facebook Noti Nechí, que publica información de esa zona antioqueña.

Se trata de una nueva emergencia en Antioquia, luego de avenida torrencial que ocurrió la semana pasada en el municipio de Venecia, en el suroeste del departamento donde murieron tres personas, indicaron en su momento en El Colombiano.

(Crédito: Cuenta de Facebook Noti Nechí)

Según datos que entregó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) en Hora 13 Noticias, desde que comenzó la temporada de lluvias han atendido 272 que han afectado a 4.900 familias.

Mientras que en las vías antioqueñas hay 65 frentes activos con maquinaria amarilla para habilitarlas ante los estragos de los fuerte aguaceros en la región, según señalo el secretario de Infraestructura Física de la Gobernación, Luis Horacio Gallón.

“Logramos dar apertura a Abejorral-La Ceja, que está totalmente habilitada. Armenia-El Chuscal y Fredonia-El Cinco que también quedaron habilitadas. Con cierre total Abejorral-El Cairo, también en Armenia-La Herradura-Titibirí y El Cinco-Venecia por derrumbes de grandes proporciones y pérdida de la banca”, señaló el funcionario el martes.

Testimonios de las víctimas en Venecia

En la noche del miércoles 25 de junio se reportó una avalancha en el municipio de Venecia (Antioquia) a causa de las fuertes lluvias. (Crédito: Bomberos Amagá)

En esa población se tiene un estimado de 200 víctimas, luego del fuerte aguacero durante la noche del pasado 25 de junio, donde fallecieron tres personas.

Una de las víctimas fue una mujer mayor de 80 años, identificada como Margarita, que fue arrastrada por el agua. Su hijo, Carlos Giraldo, reveló detalles de lo ocurrido esa noche, cuando tuvo lugar la tragedia. En diálogo con Noticias Caracol, el ciudadano aseguró que le resultó imposible rescatar a su madre.

“En ese momento me encontraba durmiendo con ella. Escuché el estruendo en la parte de atrás. Cuando abrimos, ya la casa estaba inundada. Yo me tiré a abrir la puerta y no fui capaz porque se nos atrancó. Después volví por ella y el agua me botó”, relató el hijo de la mujer desaparecida al medio de comunicación citado.

Además de Margarita, se informó sobre otro adulto mayor desaparecido. Se trata de Ovidio, un hombre de 75 años. Otras personas se salvaron de manera milagrosa al actuar rápidamente y salir de sus hogares antes de que estos fueran afectados por la avalancha.

Según Lady Johana Tabares, una de las personas damnificadas por la emergencia, quienes residían en las viviendas ubicadas detrás de la suya alertaron a los demás habitantes sobre lo que estaba ocurriendo. “Empezaron a gritar ‘salgan, salgan’”, precisó en la entrevista con el informativo. Todos tuvieron que saltar y huir, lo que les dejó varias heridas en sus cuerpos; tienen cortes y están “aporreados”.