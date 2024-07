Hijo de Andrés Fierro, actor de ‘Padres e hijos’ denunció que su papá lo abandonó: “Creo que me bloqueó”

Hijo de Andrés Fierro, actor de 'Padres e Hijos' denunció que su papá lo abandonó - crédito cortesía Naty Ortiz

Martín Fierro, hijo de la pareja de actores Natali Ortiz y Andrés Fierro, rompió su silencio y habló de la nula relación que lleva con su padre, de quien asegura ha recibido rechazos. “¿Qué hice para que me niegue?”, expresó el joven modelo y chef de 18 años de edad.

Pese a que aseguró que no siente vacíos por la ausencia de su padre, quiere entender el motivo de su abandono. “Crecí sin la figura paterna, me tocó aprender muchas cosas solo, aun así no siento que me haga falta”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El actor bogotano Andrés Fierro reconoció a su hijo, razón por la que Martín lleva su apellido, incluso llegó a presentarlo ante la prensa nacional en donde posó con él cuando era bebé, además de asistir a varios eventos sociales con su pareja de ese entonces, la también modelo fit Natali Ortiz.

Hijo del actor Andrés Fierro, de 'Padres e Hijos' habló del rechazo que sufre por parte de su papá - crédito cortesía Natali Ortiz

En conversación con el periodista Edison Lozano para el programa matutino Buen día Colombia, Martín habló por primera vez ante una cámara de los difíciles momentos a los que se ha visto expuesto por cuenta de que su padre, el actor Andrés Fierro no quiso responder por él, pues a pesar de las demandas interpuestas por la madre del joven, nunca recibió la cuota alimentaria que indica la ley.

Según información expuesta por el mismo reportaje, Andrés no quiso dar declaraciones al programa alegando que por recomendaciones de su abogado debía abstenerse de declarar en público sobre el tema en mención.

“Muchas cosas que mi papá me debía enseñar, yo las aprendí solo”, comenzó contando el también modelo que alterna sus estudios de cocina con campañas publicitarias para diferentes marcas y comerciales de televisión, medio al que llegó gracias a la carrera de su madre.

Hijo de Andrés Fierro habló sobre el rechazo y abandono del actor: “Sentí rabia” - crédito @buendiacolombia/Instagram

Martín ha encontrado en su mamá todo lo que necesita, aunque es sincero y dice que tuvo que aprender algunas cosas viendo videos en YouTube, ya que su madre no podía enseñárselas, entre ellas, afeitarse. “Mi papá no está, pero tampoco es un vacío, mi mamá nunca dejó de darme amor y nunca dejó de apoyarme”.

Intentos fallidos

De acuerdo con lo compartido por Martín, hijo del actor Andrés Fierro, que saltó a la fama por su personaje de Esteban en la popular serie de Padres e Hijos y que actualmente sostiene una relación con la actriz Zulma Rey, relató cómo creció siendo consiente de que su papá lo negaba y que en momentos importantes de su vida no contó con él.

“En el 2014 estaba cursando tercer grado y mi papá le habló a mi mamá para reconstruir la relación y nos vinimos a vivir a Bogotá para que mi papá estuviera presente y estuvo los primeros tres meses y luego se desapareció”, recordó el joven cocinero.

Martín Fierro es fruto de la relación entre Andrés Fierro y Natali Ortiz - crédito cortesía Natali Ortiz

Pese a lo anterior, el modelo bogotano tiene el recuerdo de un último contacto. “En el 2017 se murió una bisabuela de la familia de él y yo la conocía, entonces nos vimos”. El chef de profesión dice que en un momento extrañó a su padre, pero con el paso del tiempo no le hizo falta. Además, él ha sacado sus propias conclusiones sobre las causas de su ausencia.

La impresión que tiene Martín de su padre es que se alejó de él y de su madre por exigencias de sus siguientes parejas sentimentales, ya que supone que ellas le habrían pedido tomar distancia.

“Él se fue porque comenzó con una pareja y ella lo alejó de mí (supongo). Siempre fue un comportamiento que él tuvo. Él se alejó de mi niñez cuando una pareja también lo distanció de mí”, agregó.

La actriz y su pareja llevan casi nueve años de amor - crédito cortesía Zulma Rey

El hijo de Andrés Fierro reveló que en algún punto sintió rabia, pese a esto, tiene un grato recuerdo cuando fueron a un centro comercial y su padre le compró su juguete favorito. “Yo que he hecho para que este ‘man’ me trate así y me rechace y aparte me niegue”.

Padre e hijo no se siguen en redes sociales, incluso el joven cree que su padre lo tiene bloqueado. Martín no lo ha buscado y dice que tampoco lo hará porque considera que su padre es quien debe hacerlo y él está abierto a escucharlo.