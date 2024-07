Aída Victoria Merlano ya desempacó sus maletas tras salir de la casa de Westcol y este fue el momento que compartió

Aída Victoria Merlano mostró en dónde tiee ahora su ropa - crédito @aidavictoriam/IG

Aída Victoria Merlano se ha convertido con el tiempo en una de las personalidades más seguidas en Colombia. Su forma de ser, el escándalo por la fuga de su mamá, sus opiniones, posturas y exrelación con el streamer Westcol han sido constantemente tema de conversación en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, en las últimas horas del 2 de julio, la joven influenciador ha causado revuelo en las redes sociales con su última publicación en Instagram.

A través de un emotivo video, Aída mostró sus pertenencias desempacadas y regadas en una sala, mientras de fondo se escuchaba la canción La mitad de Christian Nodal con Camilo. Allí se pueden ver sus maletas llenas de zapatos y accesorios, indicando que se encuentra en pleno proceso de mudanza.

Una situación que le llegó como consecuencia de su separación de Westcol. Aunque en publicaciones anteriores, Merlano ya había explicado que estaba sin casa porque desde el mes de abril vivía con su exnovio y que tenía toda su ropa en bolsas, solo hasta ahora dejó ver parte de lo que le toca reubicar cuando encuentre un nuevo hogar.

La mujer también explicó que aún no tiene claro cuál es el siguiente paso que va a dar en su vida, ya que estaba establecida en Medellín y su único apartamento está ubicado en Barranquilla, en donde no vive hace más de 2 años.

Sin embargo, y a pesar de que sus negocios, personal de trabajo y mayoría de su vida profesional la tiene en la ciudad de la eterna primavera, la joven influenciadora insinuó que sentía que era momento de cambiar de aires y por ende está replanteándose varias cosas de su vida.

Según lo que ha compartido Aida, su nuevo destino parece ser Barranquilla, la ciudad donde posee una casa propia. Su ciudad natal, podría representar un nuevo comienzo y un espacio de tranquilidad tras el mediático y complicado fin que tuvo su relación sentimental.

En cuanto a la selección musical que puso la joven en su publicación, cabe destacar que decidió poner la parte de la letra que dice: “Si por cosas del destino. Un día tú y yo nos despedimos, yo no sé qué comería o de qué me reiría, Porque el mundo sin ti no me lo imagino”.

Esto ha generado muchas especulaciones entre sus seguidores sobre el estado emocional de la influencer tras su reciente ruptura con Westcol como frente al hecho de que se trataría de una dedicatoria para el joven paisa, pues el clip está acompañado de un corazón roto.

A lo largo del último año, Aida ha pasado por momentos difíciles, incluyendo su reciente cirugía y la situación legal que está esperando que tenga un veredicto final.

Sin embargo, siempre ha mostrado una actitud resiliente y positiva ante las adversidades. Una actitud que por estos días le ha costado más, pues también dijo que el proceso se lo está tomando con calma, ya que en varias oportunidades ha luchado con la idea de que tiene que tener todo resuelto y ahora la vida la está poniendo en pausa.

“¿Por qué siempre debo tener una respuesta para todo, por qué debería actuar correcta, coherente, sabia, asertiva? Yo no necesito en estos momentos de mi vida presionarme más de lo que la vida ya lo está haciendo, ahorita requiero ser humana. Acuéstese en esa cama, enróllese en una cobija y diga: ‘Mi vida se está yendo a la mierda, me siento como un culo, no sé qué hacer’, y tranquilo que está bien no saber qué hacer”, puntualizó la instagramer.

Finalmente, frente a una de las preguntas que más ha intrigado a sus seguidores, Aída Victoria Merlano explicó que el destino de su cabra será con ella. La mascota que tenía con Westcol será de su pertenencia, pero se la llevará cuando tenga un lugar adecuado para tenerla, ya que la cabra requiere un espacio amplio y con acceso a zonas verdes.