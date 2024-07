Manuela Gómez reveló cómo va a pasar la dieta y si va a tener ayuda: “Yo no me voy a quemar las pestañas”

Esto va a hacer Manuela Gómez con el cuidado de su bebé cuando nazca - crédito @manugomezfranco1/IG

Manuela Gómez está en la recta final de su embarazo y ha sido muy abierta en compartirles a sus más de dos millones de seguidores, cómo ha sido su proceso, los percances que ha tenido en cuanto a su salud y la de su bebé, y también en hablar sobre otros temas más personales.

Por ejemplo, cuando estuvo de viaje en Estados Unidos, contó que tuvo que ir de urgencias a un hospital a realizarse numerosos exámenes médicos para descartar cualquier complicación con su bebé y comprender mejor su estado de salud, debido a que por esos días [finales de mayo] no se sentía muy bien.

Sin embargo, se quedó en el lugar solo unas horas y se devolvió para Colombia, porque aseguró que el sistema hospitalario en ese país es muy costoso y ella no quería venirse para su tierra con una millonaria deuda.

“He estado un poco perdida porque he estado en el médico haciéndome un montón de chequeos médicos para descartar cualquier cosa de la niña, para saber si la niña está bien, si no”, expresó la mujer a través de un video publicado en sus historias de Instagram.

Estos chequeos médicos, incluso, fueron recurrentes porque, según Manuela Gómez dio a conocer, su embarazo ha tenido algunas complicaciones, especialmente porque los médicos encontraron que el peso de su pequeña Samantha era inferior al promedio durante un control prenatal que se hizo el 18 de mayo.

Sin embargo, con el tiempo ha ido mejorando la situación y su proceso de gestación ha estado controlado, a pesar de que va a tener que nacer antes de tiempo la bebé porque la recomendación fue esa.

“Estamos más tranquilos porque dijeron que la niña en términos generales está bien. Tiene la restricción del crecimiento en grado 1 y, pues hasta hoy, va a nacer muy pronto, en la semana 37, sí o sí, pero me tienen que hacer chequeo cada 8 días y si alguna de las arterias se altera, toca sacarla de inmediato”, aseguró Manuela Gómez junto a ‘el Gringo’, su pareja.

El primero de julio, la influenciadora volvió a hablar del tema en sus historias de Instagram e indicó que esta semana llegará al mundo su pequeña Samantha, si todo sigue saliendo de acuerdo con lo que planeó junto a sus médicos. Además, dijo que ella espera irse tan pronto nazca su bebé y la den de alta.

De igual forma, a través de la dinámica de preguntas y respuestas que hay en Instagram, Gómez comentó cómo va a hacer para cuidarse en la dieta y tener a su bebé en la finca en donde vive con su pareja y sus perros.

Según explicó, contrató a una enfermera que le va a ayudar con la atención que requiere su hija, especialmente porque nacerá antes de tiempo y requiere de unos tratamientos en sus primeros días de vida.

“Yo creo que estaré uno, o dos días en el hospital, si todo marcha súper bien. Me tendrán que enseñar a canguriar a la bebé y toda la cosa, pero yo sí contraté una enfermera. Ay, no, marica, yo no me voy a quemar las pestañas ahí de semejante manera. Yo no tengo idea de la maternidad, yo no sé eso con qué se come. Entonces contraté una amiga mía, que es enfermera, por el tiempo que la necesite, para que me ayude y me enseñe”, confirmó la creadora de contenido paisa.

La influenciadora dijo que aunque su pareja siempre está presente y pendiente de ellas, es un hombre que tiene que salir a trabajar y debe encargarse de otras gestiones para su hogar. Entonces entre los dos tuvieron en cuenta todos esos temas y el hecho de que ella se quedaba sola en una finca con su bebé y determinaron contratar la ayuda de la auxiliar.

Finalmente, aseguró que no solo va a tener esa colaboración en su casa, pues ahora que se va a dedicar a cuidarse ella y a su bebé, contrató de tiempo completo a la señora que les colabora con las labores de aseo y cocina en el hogar.