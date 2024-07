Ingrid Betancourt reveló los motivos por los cuales no ha vuelto a Colombia: señaló directamente a Gustavo Petro

Ingrid Betancourt enfiló baterías contra el presidente Gustavo Petro, esta vez por su seguridad- crédito REUTERS - Colprensa

En un nuevo capítulo en el rifirrafe entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, la mujer, que reside en Francia, se refirió el martes 2 de julio de 2024 a uno de los interrogantes que más ha hecho carrera en redes sociales: la que está relacionada con los motivos por los cuales no ha regresado a Colombia, luego de participar en los comicios de mayo de 2022, en los que terminó retirándose.

Betancourt, en entrevista con la revista Semana, apuntó hacia el primer mandatario como el principal responsable de que ese esperado retorno al territorio nacional no se haya registrado; pese a que después de las elecciones del 2018, en las que también participó, la también exsenadora se refugió en suelo galo, en donde tiene su sitio de vivienda al lado de sus hijos, gracias a su doble nacionalidad, colombo-francesa.

“No he podido volver a Colombia porque el Gobierno Petro no me da la seguridad que yo necesito. Me la han negado. La justicia ha dado la orden de que nos la den. Nos están armando una Colombia donde los únicos que tienen derechos son los delincuentes”, afirmó la política, justo en el día en el que se cumplen 16 años de la Operación Jaque: en la que tropas del Ejército Nacional la rescataron junto con 14 personas más, entre ellos tres contratistas norteamericanos.

Así habló Ingrid Betancourt de la oposición a Gustavo Petro

En la entrevista, la excongresista indicó que durante toda su trayectoria política ha sido de los sectores opositores a los que llegan al poder. “Salvo quizá en un gobierno, siempre he sido muy crítica e hice oposición. Y en todos, cada vez que venía a Colombia tenía una seguridad y me daba tranquilidad. Y esto, aún, criticando a los gobiernos de una manera muy fuerte”, confesó la política de 62 años, nacida en Bogotá.

Motivo por el cual, según ella, se mostró extrañada del comportamiento de Petro, pues puso de ejemplo cómo con su antecesor, Iván Duque, con el que protagonizó varios desencuentros, no vivió esta situación. “Ese gobierno me dio toda la seguridad que necesité y aún más, y como candidata presidencial también me la dio”, agregó la exaspirante al máximo cargo de la nación.

Mencionó que su caso, a diferencia de otros políticos, es particular: en primer lugar, por su prolongado secuestro, a manos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se extendió por más de seis años, entre el 23 de febrero de 2002 y el 2 de julio de 2008; y segundo, por ser ella la directora del partido Verde Oxígeno, del que hacen parte –en independencia a Betancourt– los congresistas Humberto de la Calle y David Carvalho.

“Soy directora de un partido de oposición, tengo unas posiciones y digo lo que pienso, y sé que eso genera amenazas, como las que profirió Roy Barreras: diciéndome que nos iban a quitar el partido. Son amenazas veladas para sacarnos de la vida política colombiana”, destacó Betancourt, que también enfiló baterías contra el hoy embajador de Colombia en Reino Unido.

¿Cuál es la seguridad que le ofrecen a Ingrid Betancourt?

También mencionó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que de acuerdo con Betancourt solo ofrece un carro blindado y un conductor para su esquema de seguridad. Fue entonces cuando indicó que al coronel Óscar Dávila, que estaba en riesgo, “lo suicidaron de esa manera”, como si con ello diera a entender que fue víctima de un homicidio y no de un acto de acabar con su existencia. Incluso, recordó el caso del excandidato presidencial Luis Carlos Galán y cómo fue asesinado el 18 de agosto de 1989 cuando cambian sus escoltas.

Explicó que, al menos, se necesitarían dos personas en este esquema: el primero, para que pueda conducir y el segundo, para que, en caso tal de un atentado, pueda extraer a la persona protegida. Además, cuestionó que en su caso ni siquiera se contemple la posibilidad de tener una avanzada, pues “si se dan cuenta de que hay movimientos extraños pueden avisar al carro en el que llevan en protección”.

