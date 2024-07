Sara Uribe habló de su relación con Dios y cómo Él la salvó: “Sé que todo es por tu gracia”

Sara Uribe agradeció en Instagram a Dios por su guía y apoyo - crédito @sara_uribe/Instagram

La modelo, presentadora y empresaria Sara Uribe utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje lleno de fe y esperanza con sus 7 millones de seguidores. En una nueva edición de su sección A solas con Sara, la antioqueña de 33 años habló sobre los momentos difíciles que ha atravesado y cómo su relación con Dios la ayudó a superarlos.

La presentadora, conocida por su trabajo en Lo sé Todo y Estilo RCN, no solo se ha destacado por su carrera en la televisión y sus emprendimientos, sino también por el impacto que tiene en sus redes sociales.

Uribe reveló la importancia de la espiritualidad en su vida, especialmente durante las situaciones difíciles: “Estoy viva gracias a ti. Cuando mis fuerzas se agotaban, cuando de rodillas caía sin poder levantarme, yo sé que fuiste tú quien me cargó, quien me salvó con sus manos”, expresó.

En su mensaje, Sara destacó cómo la fe en Dios ha sido un pilar fundamental para salir adelante y cómo ha aprendido a tomar decisiones que le han permitido crecer.

“Sé que todo es por tu gracia. Me has convertido en una nueva mujer, has hecho en mí muchas cosas positivas. He aprendido a decir no y a alejarme de lo que no me conviene”, afirmó.

Sara destacó cómo ha utilizado su plataforma para enviar mensajes motivadores y compartir sus experiencias personales. “Que seas por siempre mi luz, mis fuerzas y que seas tú quien me lleva a donde quiera que vaya,” agregó en sus emotivas palabras.

Además, la exganadora del reality Protagonistas de Nuestra Tele de 2012, habló sobre su propósito de vida y cómo ha sentido el acompañamiento divino en cada paso que ha dado. Uribe también compartió reflexiones dirigidas a sus seguidores, instándolos a confiar en sus propios procesos. “Que la lluvia para ti, siempre cese. Que pronto esos relámpagos que ves a través de tus ventanas sea ese paisaje pasajero que te generaba angustia y que algún día sea un paisaje de esperanza,” mencionó.

Uribe utiliza su cuenta de Instagram no solo para mostrar aspectos de su vida diaria, como sus tips de maquillaje, outfits para diferentes ocasiones, y momentos junto a su hijo de cinco años, sino también para compartir mensajes de superación personal. La modelo resaltó que todos esos logros son el resultado de una profunda creencia en algo más grande. “Déjate transformar Él sabe muy bien lo que hace, cree en Él, pero hombre, pon de tu parte…Cuando pierdas las fuerzas camina confiando siempre en Él. Confía en tu proceso, yo estoy confiando en el mío,” aconsejó.

Su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, con quien tiene un hijo, también ha sido un tema de interés para sus seguidores. Aunque ha dejado de lado las controversias, Uribe se ha enfocado en destacar lo positivo de su vida y en brindar apoyo a quienes podrían estar pasando por situaciones similares. “Mi vida solo te pertenece a ti y no le pertenece a nadie más,” agregó.

Sara también dirigió un mensaje especialmente a aquellas personas que están atravesando dificultades, recordándoles la importancia de mantenerse firmes en sus creencias y de buscar consuelo en la espiritualidad. “Deseo que ese gavilán que llegaba a mi ventana nunca se aparezca en la tuya”, aseguró como un deseo de bienestar para su audiencia.

Actualmente, Sara Uribe se dedica a sus emprendimientos de belleza y al cuidado de su hijo Jacobo. Su testimonio no solo resaltó entre sus seguidores, quienes rápidamente mostraron su apoyo y admiración, sino también en la comunidad de mujeres que la sigue por sus consejos de empoderamiento.