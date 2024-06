El reconocido actor, famoso por interpretar a Filemón Barragán, murió el 29 de junio de 2024 según confirmó SCG Colombia - crédito SCG / frikiFandom

El actor colombiano Sigifredo Vega falleció el 29 de junio de 2024 a los 77 años, después de enfrentarse a una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la SCG Colombia a través de su cuenta de Instagram, destacando su prolífica carrera en televisión, teatro y doblaje.

Vega, originario de Bogotá, acumuló una trayectoria de más de 45 años en el mundo del entretenimiento. Es ampliamente recordado por su papel como Filemón Barragán en la telenovela Pasión de Gavilanes y su participación en otras importantes producciones como Amar y Vivir y Los Victorinos.

Además, Vega prestó su voz para personajes en series animadas y videojuegos, fortaleciendo así su presencia en la industria del doblaje.

Según la información compartida por el programa de televisión La Red, el actor padecía un cáncer que hizo metástasis en varios órganos, junto con una artrosis degenerativa que agravó su estado de salud en los últimos años.

Sigifredo Vega, nacido el 1 de enero de 1947, fue un referente del doblaje y artes escénicas en Colombia. Su carrera abarcó múltiples producciones - crédito captura de pantalla Instagram

En un comunicado, SCG Colombia expresó: “Hoy, con profundo pesar, despedimos a nuestro querido socio Sigifredo Vega. Conocido por su inolvidable papel en ‘Pasión de Gavilanes’, dejó una huella imborrable en cada personaje que interpretó”.

Además de su impacto artístico, Vega atravesó un difícil periodo personal que involucró problemas económicos y familiares. En una entrevista realizada hace tres años, manifestó no tener contacto con sus hijas, quienes residían en el exterior, y mencionó que vivía en una habitación en Bogotá debido a una crisis económica.

El fallecimiento de Sigifredo Vega marca el fin de una significativa carrera que dejó un legado en la televisión y doblaje colombiano.

El mundo del doblaje de Vega

Con una carrera extensa y variada, Vega participó en múltiples producciones de teatro y televisión, consolidándose como una figura con notable trayectoria en el país. Entre sus reconocidos trabajos se encuentran doblajes en diversas series y radionovelas, donde su voz se convirtió en sinónimo de calidad y profesionalismo.

Los demos de voz disponibles en línea muestran la versatilidad de Sigifredo Vega en distintos personajes y registros vocales. Estos incluyen archivos de destacadas participaciones como en The Graduate (1967), WOW NPC Pandaren Gruff Male y Supa Strikas Big Bo. Su voz dejó una huella inconfundible en la industria del doblaje.

Esta es la descripción del actor colombiano en Doblaje Wiki, una enciclopedia libre relacionada con los actores de voz - crédito captura de pantalla Doblaje Wiki

El actor dejó un legado relevante en la comunidad artística de su país. La noticia de su fallecimiento ha sido recibida con gran pesar por colegas y seguidores que reconocen su contribución al mundo del entretenimiento y la cultura.

Estas son sus participaciones actorales, radiales y doblaje

El actor colombiano FUE conocido por su trabajo en el ámbito del anime, habiendo prestado su voz a personajes como Satán Aoi en La guerra de Sakura (2000) y Sakura Taisen: Ouka Kenran (1997-1998). Otros papeles destacados en series de anime incluyen Dantarion en Web Diver (2001), Doctor en Dinozaurs (2000), Satotz en Cazador X (1999) y múltiples roles en Samurái X (1997).

En películas de anime, Yanaka participó en el doblaje colombiano de Street Fighter II: La película (1994), interpretando a un corredor de apuestas, un pandillero y otras voces adicionales. También ha sido parte de varias series animadas, incluyendo su rol como Santa Claus en ¡El show de Cuphead! (2022), Spong en El show secreto (2007) y Katana en Shuriken School (2006-2008). Sus contribuciones abarcan personajes diversos, como Big Bo y Nacos en Súper Strikas (2012-presente), Gorgious Klatoo en “Space Goofs” (2005-2006) y Rayas en “Little Robots” (2004).

En la televisión, trabajó en series como On The Road interpretando a Yu Guoqing, y 13 Reasons Why (2017-2020), donde dio voz a dos jueces. También fue el presentador y voces adicionales en COPS (1989-2020), y apareció como Stuart en Haven (2010-2015).

En cine, Yanaka dobló a personajes como Talbot en To the Mat (2011) y el Capitán en House of the Dead (2003). Otros roles notables incluyen Walter Huxley en Preggoland (2014), Russell en Adentro (2012) y Capitán Flint en Treasure Island (2012). Su versatilidad le ha permitido trabajar en una amplia gama de películas a lo largo de los años.

También ha trabajado en películas animadas, interpretando a personajes como Tor en Atravesando la línea de Moebius (2005), el Rey de Atlantis en En busca del Titanic (2004) y el Duque de Camden en La Leyenda del Titanic (1999). Yanaka ha prestado su voz en documentales como Perros extraordinarios (2011) y en populares videojuegos como StarCraft II (2010) y World of Warcraft (2004), mostrando su talento en una variedad de medios.

Además, su participación como actor y actor de voz abarca cerca de 100 producciones nacionales e internacionales.