Médico colombiano relató la crudeza de la guerra en Gaza: “El sufrimiento de las personas es increíble”

En octubre de 2023 se desencadenó el conflicto entre palestinos e israelíes - crédito Abdel Kareem Hana/AP

El 7 de octubre de 2023, un ataque terrorista perpetrado por Hamas fue el detonante para que Israel declarara una guerra frontal en Gaza. Desde entonces, se contabilizan más de 32.000 muertos entre palestino e israelíes.

Por ello, distintas organizaciones sin ánimo de lucro han llegado a la zona del conflicto para atender a los heridos y brindar todo tipo de asistencia. Una de esas organizaciones es Médicos Sin Fronteras, que envía profesionales de la salud del mundo a prestar sus servicios a la población vulnerable.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Se han registrado más de 32.000 muertes entre palestinos e israelíes - crédito Mahmoud Issa/REUTERS

En esa comitiva llegó Diego Guerrero, médico de la Universidad Nacional que lleva más de un año en la organización, en la que atendió a cientos de hombres, mujeres y niños impactados por los estragos de las bombas y proyectiles en la Franja de Gaza.

En entrevista con Blu Radio, el especialista expresó lo retador que fue atender a esta población, incluso, afirmó que a raíz de esta experiencia se mantiene en constante acompañamiento psicológico. “Es otro nivel de emergencias. Es otro nivel de atención. No hay palabras con las que yo pueda explicar, no hay palabras con las que yo me pude preparar antes o para imaginar lo que iba a ver. El sufrimiento de las personas es increíble. Es difícil incluso para nosotros. Para mí, como médico, ha sido difícil. Estamos con seguimiento y acompañamiento psicológico y médico para asegurar que nos recuperemos por completo”.

Los niños hacen parte de las víctimas del conflicto entre Israel y Palestina - crédito Hatem Khaled/REUTERS

Guerrero habló de la problemática que existe en la disponibilidad de recursos médicos y logísticos para atender a los afectados. Alimentos, ropa y calzado hacen parte de las necesidades diarias de la población civil que vive en medio de la guerra. Además, reveló algunas prácticas a las que tuvieron que recurrir como médicos, con el propósito de optimizar los recursos.

“Estamos trabajando al límite. No tenemos recursos. En las últimas semanas, las curaciones que se hacían cada dos o tres días debieron llevarse a cabo cada cuatro o seis días para tratar de ahorrar recursos. Si seguimos a este ritmo, en días o semanas, Médicos Sin Fronteras se verá obligado a cerrar servicios, y eso es algo que no queremos”, afirmó el profesional de la salud de 37 años, que llegó hace dos semanas al país tras vivir la dramática experiencia.

El escenario hostil no solo lo vive la población civil, sino también los enviados de estas organizaciones humanitarias. De hecho, contó al medio citado que uno de sus compañeros falleció tras un ataque de tropas israelíes.

“La muerte de nuestro compañero es muy sensible. La indicación que recibimos de Jerusalén es esperar investigaciones sobre los hechos ocurridos. Lo que sabemos hasta el momento es lo que saben todos los medios. Es un compañero que trabajaba desde el 2018 con MSF en Palestina y murió por un ataque de las fuerzas israelíes de camino a su clínica de Médicos Sin Fronteras”, agregó en la entrevista con el medio mencionado.

50 niños palestinos llegarían a Colombia a recibir atención médica

El miércoles 19 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, anunció que un grupo de menores de edad palestinos llegarán al país a recibir asistencia médica en el Hospital Militar de Bogotá.

Niños palestinos llegarán a Colombia a recibir asistencia médica - crédito Abdel Kareem Hana/AP

El canciller afirmó que se trata de una estrategia de colaboración entre Colombia y Palestina. Para ello, el país enviaría un avión para traer los niños y niñas que cumplan con una serie de condiciones que requiera su atención.

“Estamos bastante avanzados de ayuda a niños y niñas que han sido afectados por el conflicto en Gaza. El anuncio lo hizo, como ustedes saben, el presidente de la República, y nosotros estamos en la implementación de esta instrucción: traer a 35 o 50 niños y niñas, que tengan algún tipo de mutilación, que están en Egipto y que puedan venir con sus acompañantes, por un periodo de hasta seis meses”, indicó Murillo.