Más de 1.700 niños menores de cinco años murieron por desnutrición en Colombia entre 2017 y 2023, según informe

En 2023, el 50% de las muertes por desnutrición infantil se registraron en zonas dispersas de Colombia - crédito Nicolás Téllez/Colprensa

La situación alimentaria en Colombia ha causado la muerte de miles de niños y niñas desde 2017 en el país, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), titulado ‘Desnutrición en la primera infancia: análisis multicausal, perspectivas y desafíos’. De acuerdo con el estudio, la carencia de alimentos con alto grado de nutrientes han tenido severas consecuencias en la salud de los menores de cinco años.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) recopilados en el citado informe, 1.748 menores de cinco años murieron entre 2017 y 2023 por desnutrición y otras causas asociadas a esta condición patológica. Además, la situación en 2023 fue compleja, puesto que se evidenció que por lo menos el 50% de los menores que fallecieron por desnutrición o causas asociadas vivían en zonas rurales dispersas del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Asimismo, el 32% de los niños que murieron tenían menos de un año, y el 26% integraban alguna etnia; buena parte de ellos eran indígenas. Es por eso que tanto la Defensoría del Pueblo como Abaco hicieron un llamado a adelantar acciones integrales orientadas a la atención con enfoque territorial. De esta manera, se esperaría que las personas que viven en las zonas más apartadas reciban el acompañamiento necesario y la atención requerida para evitar las muertes por desnutrición.

Entre enero y el 15 de junio de 2024 se registraron 123 muertes de niños y niñas en Colombia por desnutrición - crédito Yahya Arhab/EFE

El grave panorama, además, persiste. Pues, entre enero y el 15 de junio de 2024 se registraron 123 muertes de niños y niñas en Colombia por esta condición patológica; 55 de los casos ya fueron confirmados plenamente, mientras que 68 todavía están catalogados como probables.

Las regiones Caribe y Amazonía evidenciaron tener las mayores tasas de desnutrición aguda con respecto a la media nacional entre 2017 y 2023. Chocó también es uno de los departamentos más golpeados por la falta de alimentos, puesto que superó las tasas de desnutrición registradas a nivel regional y nacional.

Esta situación no solo afecta a los niños menores de cinco años, sino también al resto de la población. Según el informe presentado, 15.4 millones de personas en Colombia demostraron estar en insuficiencia alimentaria en 2023. Eso quiere decir, que en su dieta no podían estar incluidos alimentos como carnes, frutas, verduras y lácteos, que contribuyen a la salud de las personas por las proteínas y nutrientes que poseen.

Las regiones Caribe y Amazonía evidenciaron tener las mayores tasas de desnutrición aguda con respecto a la media nacional entre 2017 y 2023 - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

“La Defensoría del Pueblo resalta la importancia de la conexión entre la alimentación y el acceso a la salud y al agua, ya que el derecho a la alimentación se ve afectado si las poblaciones carecen de acceso al recurso hídrico para el consumo humano. Además, cobra importancia el acceso con calidad y oportunidad a los servicios de salud, aún más cuando se observa la alta concentración de casos en centros poblados y zonas rurales dispersas”, indicó el organismo en un comunicado.

Muertes por desnutrición en población indígena wayú

El panorama que corresponde a la población indígena en Colombia generó controversia. Pues, los niveles de mortalidad infantil por desnutrición en el departamento disminuyeron un 45% durante el primer trimestre de 2024, según informó el INS. Este descenso se tradujo en doce muertes menos comparadas con el mismo periodo de 2023, pues en los primeros tres meses de ese año se reportaron 22 fallecimientos, mientras que para 2024, se reportaron 10 casos.

Líderes wayú aseguraron que no se ha evidenciado una disminución en la desnutrición de niños en La Guajira - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

No obstante, a pesar de la presentación de las cifras oficiales, líderes de la comunidad wayú desmintieron los resultados. En declaraciones a La FM de RCN Radio, el líder indígena José Silva afirmó que al menos 10 niños mueren semanalmente en su comunidad debido a la falta de alimentación. Según detalló, los datos del INS no reflejan la verdadera crisis alimentaria que enfrentan las poblaciones indígenas en el departamento.

“No se puede esconder, los programas que ha implementado el Gobierno, como el plan piloto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), no ha arrancado. No se puede seguir jugando o mercantilizando la vida de los niños”, aseguró el líder indígena en conversación con la emisora citada.