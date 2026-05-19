Colombia

Indepaz alertó que Colombia completa 55 masacres en 2026; van 236 personas asesinadas

La organización aseguró que el más reciente caso ocurrió en Santander de Quilichao, Cauca, en medio de disputas armadas y advertencias previas de riesgo

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Homicidio - Colombia
La alerta fue entregada por el director de la organización, Leonardo González, quien aseguró que el más reciente caso ocurrió en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, donde tres personas fueron asesinadas y abandonadas en una vía pública | crédito Colprensa

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que en Colombia ya se han registrado 55 masacres durante 2026, hechos violentos que han dejado un saldo de 236 personas asesinadas en diferentes regiones del país.

La alerta fue entregada por el director de la organización, Leonardo González, quien aseguró que el más reciente caso ocurrió en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, donde tres personas fueron asesinadas y abandonadas en una vía pública.

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Según explicó Leonardo González, citado por Caracol Radio, la situación refleja un deterioro sostenido de la seguridad y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales que disputan el control territorial y económico en varias zonas del país.

Homicidio - Colombia
Las víctimas fueron encontradas sobre una carretera junto a un cartel alusivo a las disidencias de las Farc, situación que encendió nuevamente las alarmas sobre el control armado que ejercen grupos ilegales en esa región - crédito Colprensa

La última masacre ocurrió en Santander de Quilichao

De acuerdo con Indepaz, el hecho más reciente se registró el domingo 17 de mayo en Santander de Quilichao, norte del Cauca.

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Las víctimas fueron encontradas sobre una carretera junto a un cartel alusivo a las disidencias de las Farc, situación que encendió nuevamente las alarmas sobre el control armado que ejercen grupos ilegales en esa región.

Leonardo González afirmó que este crimen no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto de violencia sistemática que afecta desde hace varios años a las comunidades del departamento.

Indepaz señaló posibles responsables

El director de Indepaz indicó que las disidencias de las Farc podrían estar relacionadas con la masacre ocurrida en esa zona del Cauca.

En esa región delinquen estructuras como los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas del autodenominado Estado Mayor Central, además de otras organizaciones vinculadas con economías ilícitas.

“Las comunidades vienen denunciando amenazas, control armado y violencia sistemática”, señaló González al referirse a la situación que enfrentan los habitantes del municipio caucano.

Las alertas ya habían sido emitidas

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo de violencia en Santander de Quilichao mediante la Alerta Temprana 013 de 2025 y anteriormente a través de la Alerta Temprana 036 de 2023.

El homicidio de Liyela Malaver revela el riesgo constante que enfrentan los trabajadores informales ante presuntas bandas de extranjeros que controlan el transporte y exigen pagos ilegales - crédito Colprensa
Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo de violencia en Santander de Quilichao mediante la Alerta Temprana 013 de 2025 y anteriormente a través de la Alerta Temprana 036 de 2023 - crédito Colprensa

Esos documentos alertaban sobre confrontaciones entre grupos armados, imposición de normas ilegales y amenazas permanentes contra la población civil.

Sin embargo, González cuestionó que las advertencias sigan tratándose únicamente como documentos administrativos y no como mecanismos efectivos de prevención y protección.

Críticas a la respuesta estatal

El director de Indepaz también lanzó críticas frente a las estrategias implementadas por el Estado para enfrentar la violencia en las regiones.

Según afirmó, las respuestas continúan atrapadas en una lógica “reactiva y militarista” que no logra transformar las condiciones estructurales del conflicto armado.

“No basta con aumentar el pie de fuerza o realizar operaciones militares si continúan expandiéndose las economías ilegales, el control social armado y la ausencia de garantías reales para las comunidades”, sostuvo González.

Cauca sigue siendo uno de los focos de violencia

El departamento del Cauca continúa siendo uno de los territorios más golpeados por la violencia en Colombia.

La presencia de grupos armados ilegales, las disputas por corredores estratégicos y las economías asociadas al narcotráfico han convertido varias zonas rurales en escenarios constantes de confrontación.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer la masacre ocurrida en Santander de Quilichao y determinar responsabilidades frente a este nuevo hecho violento que se suma a la creciente cifra de masacres registradas en el país durante 2026.

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