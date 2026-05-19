Colombia

Gobierno Petro aún no pone a prueba su modelo de pasaportes: Thomas Greg continúa operando en sedes clave

De acuerdo con un acta revelada, la prestación del servicio en sedes principales se mantiene estable y los procedimientos de seguridad informática continúan bajo los protocolos vigentes. Las demoras reportadas se presentan en puntos asumidos por la Imprenta Nacional, mientras la implementación total del nuevo esquema sigue pendiente

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Imagen de Gustavo Petro hablando, con dos pasaportes colombianos (uno oficial, uno diplomático) en el fondo y el logo de Thomas Greg & Sons.
Mientras el presidente Petro promueve el cambio de modelo para la expedición de pasaportes, Thomas Greg and Sons mantiene la operación en sedes clave, gestionando la entrega y personalización en medio del proceso de transición anunciado por el Gobierno. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha asegurado en distintas ocasiones que el nuevo modelo de expedición de pasaportes ya se encuentra en funcionamiento, un acta revelada por El Tiempo muestra que el sistema todavía no ha sido puesto completamente a prueba y que Thomas Greg & Sons continúa operando en sedes estratégicas del país.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el documento, fechado el pasado 30 de abril, corresponde al cierre del contrato con la unión temporal vinculada a Thomas Greg y deja constancia de que la empresa seguirá imprimiendo y personalizando libretas de pasaporte hasta agotar las existencias disponibles.

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La situación ocurre pese a que desde el Gobierno se ha insistido en que el nuevo esquema, impulsado junto a la Imprenta Nacional de Colombia y la Cancillería de Colombia, ya está operando desde abril de este año.

Gobierno destacó el nuevo modelo de pasaportes

El pasado 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro presentó públicamente el nuevo documento de viaje colombiano y defendió la implementación del nuevo sistema.

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“Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia, es el cuarto mejor pasaporte del mundo”, afirmó el mandatario durante una alocución presidencial.

Desde entonces, entidades del Gobierno han difundido mensajes en los que resaltan avances en la transición hacia el nuevo modelo de expedición.

Sin embargo, según el acta citada por el diario, la operación en varios puntos clave continúa dependiendo de Thomas Greg, especialmente en lo relacionado con la personalización y entrega de las libretas.

El presidente presentó públicamente el nuevo diseño del documento, aunque la transición total hacia el nuevo modelo todavía depende de agotar el inventario de libretas gestionado por el contratista saliente. - crédito Cancillería
El presidente presentó públicamente el nuevo diseño del documento, aunque la transición total hacia el nuevo modelo todavía depende de agotar el inventario de libretas gestionado por el contratista saliente. - crédito Cancillería

Thomas Greg seguirá operando en sedes estratégicas

El documento señala que la unión temporal continuará prestando servicios en sedes de alta demanda mientras se agota el stock disponible de libretas.

Entre los puntos donde seguirá funcionando el esquema operado por Thomas Greg aparecen

  • Bogotá Norte.
  • Bogotá Centro.
  • Cades de Bogotá.
  • Gobernación de Antioquia.
  • Gobernación del Atlántico.
  • Gobernación del Valle del Cauca.

Además, la compañía seguirá realizando labores de personalización y entrega en los consulados de Nueva York y Miami.

Según fuentes citadas por El Tiempo, si el promedio de solicitudes continúa alrededor de las 6.000 diarias, la operación podría extenderse hasta principios de junio.

La misma fuente indicó que las demoras registradas en la expedición de pasaportes se han presentado en lugares donde la Imprenta Nacional ya asumió el servicio.

Pasaportes Colombia-Colombia
Las demoras en la entrega de pasaportes se han reportado en puntos donde la Imprenta Nacional asumió parte de la operación del servicio. - crédito Colprensa

El acta señala que Thomas Greg quedó “a paz y salvo”

Otro de los puntos revelados por el documento es que las partes verificaron el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 535 de 2025.

“Se verificó entre las partes el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contenidas en la cláusula 7 del Contrato 535 de 2025”, señala el acta citada por el medio.

El tema resulta relevante debido a los cuestionamientos públicos realizados por el Gobierno Petro frente a la participación histórica de Thomas Greg en procesos relacionados con identificación y documentos oficiales en Colombia.

Cabe recordar que el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación que había sido adjudicada a la compañía por más de 553 mil millones de pesos. Posteriormente, el contrato fue prorrogado mediante la figura de urgencia manifiesta.

Documento aclara manejo de datos personales

El acta también hace referencia al tratamiento de la información de los ciudadanos que solicitan pasaporte.

Según el documento conocido por El Tiempo, la unión temporal realizó el borrado seguro de los datos conforme a los protocolos establecidos y entregará al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores las respectivas actas mensuales como evidencia del proceso.

“Se deja constancia que la UT Documentos de viaje 2026 ha efectuado el borrado seguro de la información de acuerdo con los plazos establecidos en el protocolo de borrado seguro de datos”, indica el texto citado por el medio.

Con ello, el documento contradice versiones según las cuales el contratista conservaría permanentemente las bases de datos de los ciudadanos.

Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia
Durante la transición de operadores, los protocolos de seguridad informática y el borrado mensual de datos personales siguen aplicándose - crédito Presidencia

El nuevo PKI fue asignado al nuevo contratista

Sobre el PKI, o llave pública necesaria para la activación del sistema, El Tiempo señaló que en el nuevo modelo se determinó desde el principio que el nuevo contratista, (relacionado con Portugal y Francia), sería el encargado de solicitar y activar una nueva llave pública.

Por esa razón, a Thomas Greg no se le solicitó entregar el PKI anterior.

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