Billonario hallazgo en facturas no registradas de la Nueva EPS: interventor despejó dudas sobre su futuro

El jueves 27 de junio de 2024, se cumplen 100 días desde la intervención de la Nueva EPS por parte del Gobierno nacional. Julio Rincón, el interventor designado, se refirió a la situación financiera de esta entidad prestadora de salud, que actualmente cuenta con más de once millones de usuarios en todo el país.

Rincón reveló que durante la intervención, se hallaron facturas que suman más de $5 billones, que no habían ingresado en su contabilidad y que necesitan ser pagadas.

“Nosotros estamos presentando nuestra situación financiera, en la cual identificamos una cantidad de facturas no registradas. Unas facturas que ya habían radicado los proveedores y no habían sido contabilizadas”, afirmó Rincón durante una rueda de prensa, destacando que dicha represa de facturas, eran de $5,7 billones al día 31 de intervención. “Estamos aclarando cuentas para tener claridad con cada proveedor y negociar con ellos”, aclaró.

Además, indicó que la intervención se está llevando a cabo con el propósito de garantizar que los afiliados no se vean afectados en cuanto a la atención en salud. “La intervención se está haciendo para que los afiliados no sufran las consecuencias y evitar que no sean atendidos debido a las millonarias deudas que las empresas han adquirido con los proveedores”.

Pese a que desde el inicio de la intervención las autoridades han trabajado en mejorar la gestión interna de la Nueva EPS, la Supersalud advirtió que la tarea no ha sido sencilla debido al gran número de usuarios y la complejidad de los procesos internos de la entidad. Sin embargo, Julio Rincón resaltó que se están tomando medidas concretas para solucionar las irregularidades encontradas y estabilizar la situación financiera.

Sobre el futuro de la Nueva EPS, el interventor aseguró: “Tenemos el respaldo del Gobierno Nacional de las seis cajas: Comfenalco, Comfenalco en Valle, Comfenalco Antioquia, Comfandi, Compensar, Cafam y Colsubsidio. ¿Por qué es importante decir esto?, porque la Nueva EPS no puede quebrarse, no puede desaparecer”.

Hospitales públicos del país en alerta por millonaria deuda de EPS

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos de Colombia (Acesi) prendió las alarmas tras conocer la noticia de la intención que tiene la EPS Cajacopi de retirarse del sistema de salud, argumentando falta de rentabilidad.

La directora ejecutiva del gremio de los hospitales a cargo del estado a nivel nacional, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, dejó claro que, si esta Entidad Promotora de Salud decide retirarse, lo primero que debe hacer es saldar sus multimillonarias deudas que tiene con los prestadores, de lo contrario, colocaría en riesgo financiero a muchas instituciones a nivel nacional, principalmente en el departamento de Boyacá.

De los más de $14.000 millones que adeuda, con corte oficial a 31 de diciembre de 2023, el caso más dramático es el de Boyacá, departamento en el que la EPS ha declarado que se va de los municipios más pequeños. “A 57 hospitales públicos, Cajacopi les debe $9.260 millones, muchos de esos prestadores son de baja complejidad, lo que indica que, si no les pagan sus deudas, ese pasivo se convertiría en una lápida que les aseguraría un cierre fijo”, denunció la vocera de Acesi.

Uno de los casos más graves se evidencia en el Hospital San Antonio de Soatá, un municipio con solo 7.000 habitantes, al que esa empresa no ha pagado más de $7.000 millones.

El total de deudas de Capacopi supera los $14 millones con corte al 31 de diciembre de 2023 - crédito Acesi

Zuluaga Rodríguez indicó que “la entrega de usuarios no puede convertirse en una moda, para esquivar las medidas administrativas, disciplinarias y hasta penales”, por lo que instó a la Superintendencia Nacional de Salud y a todos los organismos de control, a no permitir este tipo de operaciones, hasta tanto las EPS no se pongan al día en sus deudas con los hospitales públicos del país, especialmente con los más pequeños, que son los que no tienen ningún margen de maniobra financiera.