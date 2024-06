Mikhail Krasnov respondió a los señalamientos en su contra: “Me acusan porque no les doy tajada”

Krasnov afirmó que no hay ninguna denuncia en la que puedan comprobar que existe corrupción en su gestión - crédito Colprensa

El triunfo de Mikhail Krasnov en las Elecciones Regionales 2023 generaron múltiples reacciones en Colombia y el mundo; esto se debe principalmente a que el profesor ruso, que llegó al país hace más de 15 años, se convirtió en alcalde de Tunja, capital de Boyacá, financiando su campaña vendiendo tamales y recibiendo donaciones de los residentes del municipio, gastando en total menos de $40 millones de pesos.

Durante los primeros meses de gestión de Krasnov; se han expuesto múltiples denuncias en contra del mandatario local, al que han señalado de despedir injustamente a funcionarios de la alcaldía y de favorecer a concejales contratando a familiares para cargos públicos.

“Tenemos pruebas de que ha nombrado cuotas a concejales como Camilo Hoyos, tenemos las pruebas, Juan Boyacá, Laura Silva les ha dado puestos, a Simón Parra le ha dado puestos a Ramón Quintero Corredor, a Pedro Pineda concejal, a Bryan Quintana, al partido Fuerza de la Paz que tiene cuotas en su administración, tenemos toda la relación de contratos que tiene. Es demasiado cínico el alcalde, la señora Sandra Estupiñán también tiene puestos. Javier Mesa también”, afirmó a WRadio Yesid Figueroa, que denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Krasnov.

A esto se le suma la campaña que busca revocar a Krasnov, la cual es liderada por el excandidato a la Asamblea de Boyacá, Cristian Leonardo Suescún, que aseguró que el alcalde está teniendo comportamientos que van en contravía con su cargo.

Krasnov respondió a las acusaciones: “Los mandé ya sabe a donde”

En diálogo con Infobae Colombia, Mikhail Krasnov respondió de manera directa a las personas que lo acusan de ser corrupto, asegurando que hasta el momento no han presentado pruebas de sus afirmaciones.

“No me preguntan ni me dejan responder; la postura sobre las presuntas irregularidades es eso, que son preguntas, porque hay demandas y denuncias, pero no hay pruebas para que avance el proceso y tengan “justicia””.

El ruso reveló que luego de ganar en los comicios recibió la visita de varios políticos que hoy lo señalan, a los cuales indicó que les respondió que durante su gestión no habría “tajadas”.

“Yo les explico, yo vine hace 16 años solo al país, no tengo familia, no tengo amigos, los amigos que tuve son pasajeros, de cuando estudie, por mucho tengo cinco o seis amigos; normalmente los alcaldes tienen un clan, pero yo no lo tengo. Como yo llegue sin apoyo político y el primer día todos los políticos, que no voy a nombrar, pidieron su tajada y a todos les dije que no, a todos los mandé ya sabe a donde. Me acusan porque no les di tajada”, indicó Krasnov.

Sobre la contratación de familiares de algunos concejales, Krasnov indicó que debido a que Tunja tiene menos de 200.000 pobladores, es imposible evitar que dos miembros de una familia estén contratados por la alcaldía en las diferentes entidades.

“Me quede solo contra todo el mundo que estaba acostumbrado a tener su tajada, ahora buscan los ataques, que en algunas dependencias hay primos de los primos, pero, pues en Tunja somos tres empleadores grandes, es muy probable que haya alguien con primos o el primo del primo, pero no puedo revisar todas las relaciones familiares. No me he robado nada de una obra, no saben de qué están hablando”.

El alcalde de Tunja aseguró que hay una campaña para dañar su imagen debido a que hay grupos políticos que no están interesados en que personas que no tienen intereses exteriores estén a cargo de los municipios.

“Acá para ensuciarme están interesados desde el nivel local, municipal y de gobernaciones, a nivel nacional, porque ganamos en Tunja con una ruptura social, en una capital sin plata y solo unos millones que me donaron; una cosa es que en cuatro años otras 40 personas busquen ganar así… Eso no le conviene a nadie, no le conviene a las maquinarias, porque en unos años serán 200 o más candidatos como yo”.

Ampliando su postura sobre esta situación, Krasnov indicó que “Todos están asustados de que cualquier persona puede ganar, mañana alguien gana en Manizales y así”, por lo que invitó que las personas que lo acusan primero pidan la opinión de los tunjanos sobre lo que ha sido su alcaldía hasta el momento.

“Los ciudadanos saben que estamos trabajando y trabajando directamente para ellos. Sacamos de la firma a los intermediarios que siempre recibían tajaditas, que llegaron a exigirme y ahora por eso están inventando, son ataques sin fondo. Nosotros vamos a seguir trabajando, no hay un elemento de corrupción en las denuncias, no hay”, puntualizó Krasnov en diálogo con Infobae Colombia.