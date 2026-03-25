“Yo di las órdenes de cambiar los aviones Hércules hace más de un año”: Petro tras tragedia en Putumayo

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro afirmó que había ordenado el reemplazo de los aviones Hércules desde hace más de un año, en medio de fuertes cuestionamientos tras el accidente ocurrido en Putumayo, según información obtenida por Revista Semana. Sus declaraciones se dieron durante un consejo de ministros.

El mandatario también lanzó críticas a decisiones en materia de defensa y a la antigüedad de los equipos utilizados por las Fuerzas Militares, señalando posibles fallas estratégicas que, a su juicio, deben ser revisadas con urgencia.

Además, Petro anunció medidas para atender a las familias de los uniformados fallecidos y pidió acelerar decisiones clave en instancias como el Conpes, en medio del debate por las condiciones en las que operan las aeronaves militares en el país.

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Durante la intervención, el jefe de Estado fue enfático en que la decisión de renovar los aviones ya había sido tomada previamente. “Yo di las órdenes de cambiar los aviones Hércules hace más de un año. No estoy hablando carreta”, afirmó, citado por Revista Semana, al dirigirse a integrantes de su gabinete.

En ese mismo contexto, el presidente llamó la atención a la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, al referirse al papel del Conpes en estas decisiones. “Es una orden… no es una asamblea estudiantil para decidir si hay huelga o no”, dijo, citado por ese medio de comunicación, al insistir en que las decisiones en defensa responden a la jefatura del Estado.

El mandatario también planteó cuestionamientos sobre la antigüedad de los equipos utilizados por las Fuerzas Militares. “¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad?”, expresó, citado por Revista Semana, al señalar que este tipo de decisiones pueden generar mayores costos operativos y riesgos.

En su intervención, Petro sostuvo que las aeronaves antiguas demandan más mantenimiento y terminan siendo más costosas que adquirir equipos nuevos. “Cuanto más viejo el avión, más mantenimiento costoso necesita”, indicó, citado por ese medio de comunicación, al insistir en la necesidad de modernizar la flota.

El presidente también se refirió a fallas estructurales en la estrategia militar del país, señalando la falta de tecnología clave como sistemas antidrones y equipos adecuados para operar en zonas de conflicto. Según explicó, estas deficiencias han sido identificadas previamente y requieren atención inmediata.

En medio del análisis, Petro mencionó que su familia había viajado horas antes de la tragedia en una aeronave similar, lo que, según dijo, aumentó su preocupación frente a las condiciones de este tipo de aviones.

Adicionalmente, el mandatario reiteró la necesidad de fortalecer la industria nacional en materia de defensa, incluyendo la fabricación de armamento y equipos dentro del país, con el fin de reducir la dependencia de proveedores externos.

También propuso avanzar en alianzas estratégicas internacionales, particularmente con Brasil, para fortalecer capacidades en transporte aéreo militar y enfrentar problemáticas comunes como el narcotráfico.

En cuanto a las medidas inmediatas, Petro solicitó garantizar apoyo a las familias de los uniformados fallecidos, incluyendo soluciones de vivienda, y revisar condiciones de bienestar dentro de las Fuerzas Armadas.

El jefe de Estado insistió en que la tragedia debe conducir a decisiones estructurales que permitan mejorar las condiciones operativas y evitar hechos similares en el futuro.

Sus declaraciones se dan en medio de un contexto de debate nacional sobre las responsabilidades en el accidente, así como sobre el estado de los equipos militares y las políticas de adquisición de armamento en Colombia.

Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del siniestro, el Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre la gestión en materia de defensa, al tiempo que se abren discusiones sobre la modernización de las Fuerzas Militares y la necesidad de tomar decisiones urgentes en este frente.