Karina García habló del futuro de la “página azul” de su hija Isabella: “No quiero que ella cometa los mismos errores que yo”

Karina García habló de su hija Isabella Vargas y reafirmó que no quiere verla abriendo una cuenta en OnlyFans, como lo sugirió recientemente - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García es objeto de seguimiento constante en redes sociales durante lo corrido de 2026, luego de conocerse su noviazgo con Kris R, lo que se sumó a su vinculación como panelista en Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia, espacio exclusivo de la aplicación digital del Canal RCN, desde el que analiza todo lo que sucede en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, actualmente en emisión.

Esta atención se extienden a sus redes sociales, en las que suma un total de 5,5 millones de seguidores en Instagram. Y fue allí donde la paisa realizó una dinámica de preguntas y respuestas con la que buscó despejar dudas de sus seguidores que iban desde los cambios en su cuerpo, hasta lo ocurrido con su hija Isabella; luego de que esta le sugiriera que iba a crear una cuenta en la plataforma OnlyFans, reconocida por alojar principalmente contenido para adultos.

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Varias de las preguntas que recibió se relacionaron con cambios corporales, pues los usuarios le expresaron el contraste de la figura que tenía todavía en 2025 con la que se observa en sus más recientes apariciones.

Una de las preguntas planteaba: “Kari, por favor come, extrañamos cómo estabas antes”. Frente a esto, García publicó una fotografía en ropa deportiva, acompañada del mensaje: “Y así hace un añito. Ustedes extrañan son mis cachetes, lo sé”, tomándose con gracia lo dicho por el usuario.

En otra respuesta a una inquietud en esa misma línea, García mostró una imagen en traje de baño, agregando: “Mi reina, esta foto fue antier. Todo el mundo me está diciendo que me veo flaca y acabada. Yo me veo rica”.

En la dinámica de preguntas y respuestas, hubo inquietudes de varios seguidores ligadas a su actual figura - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Los seguidores también consultaron sobre su fortaleza personal. Frente a la afirmación “Eres muy fuerte, ¿cómo haces?”, Karina expresó: “Mi reina, hablando acá de mujer a mujer, íntimamente como amigas. No tengo idea, solo respiro y ya. Dios me sostiene siempre”.

En otra pregunta, le plantearon por qué no permite a su hija Isabella abrir una cuenta en la plataforma de contenido para adultos. Esto hacía referencia a una interacción durante una transmisión en vivo en la que Isabella aprovechó su audiencia habitual para llamar a su madre y plantearle la idea de incursionar en OnlyFans.

La respuesta de Karina en esa ocasión fue inmediata: “No, en eso sí no te voy a apoyar jamás, mi reina, no me hagas esto. Escúchame, tú sabes que a mí me han tirado muy fuerte por eso. Yo te doy, ¿cuánto quieres?, yo te doy una mensualidad, pero no me hagas eso, por favor, Isabella”, expresó con visible desespero y llanto.

Isabella engañó a su madre con una contundente petición y la reacción de hizo viral - crédito @brianoficial05/ TikTok

Al recordar este episodio, Karina dejó claro desde un principio que la situación era una broma por parte de su hija. Eso sí, no tuvo problemas en plantear un escenario realista en el que Isabella le expresara su intención de abrir cuenta en OnlyFans, señalando que no quería que repitiera los mismos errores suyos.

“No quiero que ella cometa los mismos errores que yo. Que haga cosas que más adelante se pueda arrepentir como me pasó a mí. Es una niña muy talentosa, la quiero ver grande, construyendo su imperio, creando marca, que la respeten, que no la juzguen por cosas que me pasaron a mí. No tiene necesidad de hacerlo, vive súper bien gracias a Dios”, indicó.

Aunque aseguró que su interacción con su hija fue una broma, Karina García remarcó que no quería que su hija cometiera los mismos errores que ella, en lo que se refiere a tener cuenta en OnlyFans - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Otra de las preguntas abordadas en la dinámica de preguntas y respuestas se relacionó con la difamación y el modo en que lidiaba con los comentarios negativos en línea. Al respecto, Karina señaló su creencia en el karma. “Fiel creyente de que el karma existe. Y tarde que temprano les tocará rendir cuentas de todo el mal que han hecho. Yo sigo viviendo tranquila, llenita de trabajo y gente que me ama. Recuerden que todo en la vida se paga”, apuntó.