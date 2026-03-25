Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

Hernán Torres fue técnico de Millonarios en dos ciclos, el más reciente fue de agosto de 2025 a enero de 2026 - crédito Colprensa

Hernán Torres es uno de los entrenadores más reconocidos en el fútbol colombiano por sus títulos y procesos, pero en los últimos años pasó por una curva descendente que le costó trabajos como en Millonarios, equipo que lo despidió por malos resultados, después de solo cinco meses de gestión.

El técnico ahora tendrá una nueva oportunidad, esta vez en el fútbol internacional con un club que reconoció su experiencia y capacidad, aunque con el duro reto de sacar al equipo de la zona del descenso, lo que parece ser una tarea complicada por la campaña hecha hasta el momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, Torres volverá al plano del exterior, donde ya pasó por países como Costa Rica, Perú y Ecuador, consiguió un título y un subcampeonato, logros no menores de su trayectoria en el banquillo, aunque su última experiencia por fuera de Colombia no terminó de la mejor manera.

El nuevo equipo de Hernán Torres

Después del trago amargo con los azules, fue cuestión de tiempo para que el timonel de 64 años encontrara un nuevo equipo para volver a ser el entrenador que brilló en años anteriores con clubes de Colombia como Deportes Tolima, América de Cali o Independiente Medellín.

Después de un poco más de un mes sin trabajo, Hernán Torres anunció que dirigirá a Orense de Ecuador, un conjunto de poca historia en el fútbol de ese país y una participación internacional, pero con mucho deseo por mantenerse en la primera división de la Serie A.

Hernán Torres volverá a Ecuador con Orense, luego de dirigir a Emelec entre 2023 y 2024 -crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Estoy muy motivado para asumir este reto en Orense. Vengo a dar lo mejor y aportar mi experiencia para que el equipo logre sus objetivos”, dijo el timonel al medio Deportes Sucre, recordando que dirigió a Emelec, uno de los grandes de ese país, pero sin éxito alguno.

El objetivo de Hernán Torres será alejar a Orense del descenso, pues actualmente suma cinco puntos en seis jornadas, con una victoria, dos empates y tres derrotas, en la posición 13, que lo condena parcialmente al grupo de descenso, que al final del año será disputado por los últimos seis clubes de la tabla para definir las dos escuadras que pierden la categoría.

Orense jugó la Copa Sudamericana 2026, en fase previa, y actualmente está en puestos de descenso en la liga de Ecuador - crédito Orense SC

Sumado a eso, otra meta del entrenador tolimense será sumar la mayor cantidad de puntos para aspirar a un torneo internacional, pues Orense solo ha jugado una vez a nivel internacional y fue la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, cayendo 1-0 contra Deportivo Macará.

Así le fue en Millonarios

Recordando la que fue su última experiencia en el banquillo, el tolimense volvió al cuadro azul después de casi 12 años, pues su anterior ciclo fue significativo porque consiguió el primer título de liga para el equipo en 24 años, en el segundo semestre de 2012, además de jugar las finales de Superliga y Copa Colombia.

Hernán Torres asumió en Millonarios el 27 de agosto de 2025, debutando en la derrota 2-1 ante Real Cartagena por Copa Colombia, en reemplazo de David González porque fue despedido, pero sufrió sus primeros fracasos en ese mismo certamen, al ser eliminado en octavos por Envigado, y después quedar afuera de los cuadrangulares de Liga BetPlay.

Hernán Torres fue contratado por Millonarios en 2025 ante los malos resultados en Liga BetPlay y el cariño de los hinchas - crédito Millonarios FC

Para la temporada 2026, el tolimense tuvo un equipo reforzado con ocho jugadores, entre ellos el regreso de Falcao García, además de la ayuda del director deportivo Ariel Michaloutsos y pretemporada contra River y Boca en Argentina, pero el nivel de la plantilla no mejoró.

Después de perder en las primeras tres fechas de la Liga BetPlay, contra Bucaramanga, Junior y Pasto, Millonarios anunció la salida de Torres el 29 de enero, acabando un proceso de 19 partidos, con seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, dándole paso a Fabián Bustos.