La empresa colombiana liderada por mujeres que llama la atención por su revolución sobre autocuidado

El arribo de la marca al mercado mexicano se produce tras fortalecer su presencia en el sector del bienestar en su país de origen, impulsando su modelo de distribución y planeando nuevas incursiones internacionales - crédito AFP

La empresa colombiana Zenith inició operaciones en México tras consolidar su presencia en el sector del bienestar en Colombia. La expansión internacional, anunciada el 20 de marzo de 2026 en Medellín, representa un paso estratégico para la marca y responde a la búsqueda de posicionamiento en nuevos mercados mediante un modelo de distribución que facilita la integración de aliados comerciales en distintos países.

Fundada por Laura Mesa García y Alejandra Espinal Cardona, la marca surgió con el objetivo de transformar el autocuidado en una experiencia sensorial y emocional. Ambas emprendedoras sumaron conocimientos en áreas complementarias para desarrollar una propuesta centrada en el bienestar integral, adoptando como símbolo el concepto astrológico de “zenith”, que remite al punto más alto y refleja la meta de llevar el bienestar a su máxima expresión.

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El modelo de negocio de Zenith se apoya en la combinación de nutrición, experiencia sensorial y salud emocional, aspectos que han sido fundamentales en la aceptación del producto en el público colombiano. La marca optó por ofrecer gomitas multivitamínicas en forma de oso, sin azúcar y con sabores agradables, que contienen vitaminas esenciales, proteína, colágeno y biotina. Este formato busca facilitar la adherencia al autocuidado al convertirlo en una rutina atractiva y sencilla, percibida por los usuarios como un postre saludable.

La estrategia de Zenith prioriza la constancia en el consumo diario mediante una presentación innovadora y mensajes motivacionales relacionados con el amor propio, la disciplina y la constancia. Según la cofundadora Laura Mesa García, la apuesta consiste en conectar con las personas desde el gusto y la estética, logrando que el cuidado personal pase a formar parte de la vida cotidiana de manera natural. Esta perspectiva se integra con la visión de Alejandra Espinal Cardona, psicóloga de formación, quien aporta un enfoque enfocado en el fortalecimiento de hábitos positivos y la relación emocional de los usuarios con su bienestar.

La empresaria colombiana, referente en innovación, comparte detalles sobre cómo sus iniciativas buscan transformar rutinas diarias en momentos que generan bienestar y fortalecen la fidelidad emocional de los consumidores

El avance hacia nuevos mercados se apoya en la validación que ha recibido la marca en su país de origen, donde la recomendación orgánica de usuarias ha fortalecido su credibilidad y favorecido el crecimiento sin una dependencia exclusiva de la publicidad tradicional. Zenith enfrentó desafíos relacionados con la consolidación de su fórmula y el desarrollo de un producto que respondiera tanto a exigencias funcionales como a expectativas sensoriales. El proceso de investigación y desarrollo incluyó diversas pruebas hasta lograr una composición reconocida por su efectividad en el cuidado del cabello, la piel y las uñas.

La expansión internacional de Zenith responde a una tendencia de crecimiento en el sector del bienestar, donde los consumidores buscan productos que combinen beneficios tangibles y una experiencia positiva. El modelo de distribución de la marca permite que aliados comerciales generen ingresos en diferentes territorios, abriendo oportunidades para la construcción de redes y la diversificación de la oferta en mercados como México.

Con la entrada en el mercado mexicano, Zenith proyecta su llegada a Estados Unidos y países de Europa, para lo cual adelanta procesos de fortalecimiento operativo, alianzas estratégicas y preparación logística. La empresa busca garantizar una expansión sostenible y mantener su enfoque en el bienestar integral, con el objetivo de consolidarse como un referente global en el sector.

El lanzamiento en este país forma parte de una ruta que proyecta la entrada a Estados Unidos y Europa, en el marco de una tendencia creciente de consumo de productos orientados al bienestar integral - crédito Zenith

El crecimiento de Zenith ha sido impulsado por la complementariedad entre sus fundadoras. Mesa García brinda una visión estratégica y orientada a la construcción de marcas aspiracionales, mientras Espinal Cardona aporta su experiencia en el ámbito emocional y el desarrollo personal. Esta combinación ha permitido que la empresa promueva no solo productos de autocuidado, sino también un estilo de vida enfocado en el equilibrio físico y emocional.

Los próximos pasos de la marca incluyen la adaptación de su modelo a las características y regulaciones de los nuevos mercados. La expansión internacional de Zenith plantea desafíos relacionados con la competencia y la necesidad de mantener la esencia de su propuesta, al tiempo que abre posibilidades para el desarrollo económico y la consolidación de una comunidad global interesada en el bienestar.