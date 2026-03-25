Colombia

Sena identificó suplantación digital durante licitación de millonario contrato de vigilancia y anunció medidas de control

La entidad detectó una presunta suplantación digital en la regional Sucre durante una audiencia pública y presentó denuncia ante la Fiscalía

Guardar
El Sena alertó a las
El Sena alertó a las autoridades sobre la suplantación de uno de sus funcionario - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se encuentra bajo la lupa por un escándalo relacionado con la contratación de servicios de vigilancia privada. El caso salió a la luz tras conocerse detalles de un millonario contrato adjudicado por cerca de 380.000 millones de pesos a una sola empresa, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades y falta de transparencia en el proceso.

Una de las principales preocupaciones radica en el hecho de que la empresa ganadora del contrato habría sido favorecida por condiciones específicas en los pliegos, lo que habría limitado la participación de otras compañías del sector. También se señala que el Sena habría desestimado observaciones presentadas por otros oferentes, quienes advirtieron sobre posibles inconsistencias en los requisitos y criterios de selección.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de adjudicación ha despertado inquietudes tanto en el sector de la vigilancia privada como en entidades de control, que ya han anunciado investigaciones para determinar si existieron violaciones a la normatividad vigente en materia de contratación estatal. Además, se ha destacado el impacto que este tipo de escándalos puede tener sobre la percepción ciudadana respecto al manejo de recursos públicos y la confianza en las instituciones.

Este es el comunicado que
Este es el comunicado que emitió el Sena el 24 de marzo - crédito Sena

Como respuesta oficial, la directora encargada del Sena, Claudia Forero, denunció que en Sucre se registró un caso de suplantación digital y aseguró que el proceso es transparente y está en revisión.

La institución emitió un comunicado en el que informó que en el proceso de licitación para la prestación del servicio de vigilancia en la regional Sucre se identificó una presunta suplantación digital ocurrida durante una audiencia pública.

Tras análisis técnicos de sus sistemas institucionales. La verificación de registros de acceso y plataformas evidenció que el director encargado de la regional, Álvaro Villarreal Díaz, habría sido suplantado en el espacio virtual por un usuario anónimo que ingresó a la sesión y permaneció conectado durante cuatro minutos y publicó un mensaje en el chat.

Yo ya le dije a Pantoja que tiene que subir el % porque desde la central nos están cascando, toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo con los medios ahí está la fm. Vamos a responder todo, pero que vamos a negar todo”, habría sido el mensaje enviado por el individuo que suplantó a Villareal.

El Sena denunció que uno
El Sena denunció que uno de sus funcionarios fue suplantado - crédito Sena

Desde el Sena informaron que este hallazgo se suma a la denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación con la que buscan que se adelanten las investigaciones correspondientes.

La licitación se tiene previsto que se adjudique el 20 de abril; sin embargo, con las observaciones, es posible que los cronogramas se alteren y se asigne finalmente en mayo, pero eso será el resultado del ajuste que se vaya presentando. En cuanto al monto del contrato, la entidad en este momento dispuso, desde la resolución de apertura, 120.000 millones de pesos a nivel nacional para la contratación del servicio en diferentes regionales; esta en particular es una licitación de cerca de 45.000 millones de pesos”, afirmó Claudia Patricia Forero Londoño, directora encargada del Sena.

Este fue el mensaje que
Este fue el mensaje que enviaron cuando fue suplantado el funcionario de la institución - crédito Sena

La institución confirmó que continuará con el análisis detallado de todas las etapas del proceso contractual, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva.

De la misma forma, se ha solicitado la intervención preventiva y de control por parte de la Procuraduría General de la Nación y un control fiscal sobre el proceso contractual por parte de la Contraloría General de la República.

“El Sena reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el esclarecimiento de los hechos, aportando a las autoridades competentes toda la información técnica y administrativa que se requiera”.

Temas Relacionados

SenaLicitaciónSuplantaciónSucreColombia-Noticias

Más Noticias

Padre de Yuliana Samboní, víctima de feminicidio, afirmó que la indemnización de Rafael Uribe Noguera fue tomada por el Estado

Juvencio Samboní aseguró que, pese a la pena y multa del condenado arquitecto, ningún recurso económico ha llegado a su hogar. Vive con su familia en el Cauca y sin asesoría legal adecuada

Padre de Yuliana Samboní, víctima

Conservadores descartaron a Iván Cepeda, escogerán entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en la primera vuelta

La colectividad azul aplazó la definición de su respaldo presidencial para 2026 y dejó en manos de su presidente, Efraín Cepeda, la tarea de explorar alianzas con ambos candidatos de los sectores opositores al jefe de Estado, luego de que se tomara la decisión de no presentar aspirante propio en la contienda

Conservadores descartaron a Iván Cepeda,

Mónica Rodríguez se pronunció tras salida de presentadores de Caracol Televisión por denuncias de acoso sexual: “Faltan muchos”

La periodista advirtió que los recientes casos de acoso en el canal representan solo una fracción de una problemática extendida en el sector mediático colombiano

Mónica Rodríguez se pronunció tras

Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana en Putumayo - EN VIVO: confirman 69 muertos; Hospital Militar Central da parte médico

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el suceso también deja, por el momento, 57 militares heridos. Los lesionados reciben atención médica en Bogotá, Neiva y Florencia

Accidente avión de la Fuerza

Más de 20 representantes se sumaron a protesta de la USO, que pide salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol: estos son los motivos

La proposición, liderada por el representante y hoy senador electo Juan Espinal, se sumó a la solicitud radicada ante la junta directiva de la estatal petrolera, la Unión Sindical Obrera, que pidió que el ejecutivo, exgerente de campaña de Gustavo Petro, sea relevado de su cargo

Más de 20 representantes se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Danna García explora su faceta

Danna García explora su faceta más intensa como madre y actriz en su regreso a la televisión

Aterciopelados, Marbelle, Charlie Zaa, Galy Galiano y más: estos álbumes colombianos cumplen 30 años en 2026

Andrea Valdiri relató la situación que enfrenta con una madre por oferta de regalar fiestas de 15 años: “Estoy buscando niñas con 0% de posibilidades”

Karina García reveló si planea tener un hijo con Kris R: “Una mini ‘Kabrita’”

Crítican a los hermanos de Darío Gómez por mensaje en apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, en la tumba del fallecido cantante

Deportes

Hernán Torres pasó la página

Hernán Torres pasó la página por el fracaso de Millonarios: dirigirá equipo en riesgo de descenso

Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Obras del estadio Metropolitano avanzan a toda marcha y ya tiene nueva gradería: hinchas serán los beneficiados

Deportivo Pereira sufre nueva sanción de la FIFA: las deudas vuelven a golpear al equipo Matecaña

Néstor Lorenzo dio la razón para convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: así encontró al volante