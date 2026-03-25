Sena identificó suplantación digital durante licitación de millonario contrato de vigilancia y anunció medidas de control

El Sena alertó a las autoridades sobre la suplantación de uno de sus funcionario - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se encuentra bajo la lupa por un escándalo relacionado con la contratación de servicios de vigilancia privada. El caso salió a la luz tras conocerse detalles de un millonario contrato adjudicado por cerca de 380.000 millones de pesos a una sola empresa, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades y falta de transparencia en el proceso.

Una de las principales preocupaciones radica en el hecho de que la empresa ganadora del contrato habría sido favorecida por condiciones específicas en los pliegos, lo que habría limitado la participación de otras compañías del sector. También se señala que el Sena habría desestimado observaciones presentadas por otros oferentes, quienes advirtieron sobre posibles inconsistencias en los requisitos y criterios de selección.

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El proceso de adjudicación ha despertado inquietudes tanto en el sector de la vigilancia privada como en entidades de control, que ya han anunciado investigaciones para determinar si existieron violaciones a la normatividad vigente en materia de contratación estatal. Además, se ha destacado el impacto que este tipo de escándalos puede tener sobre la percepción ciudadana respecto al manejo de recursos públicos y la confianza en las instituciones.

Este es el comunicado que emitió el Sena el 24 de marzo - crédito Sena

Como respuesta oficial, la directora encargada del Sena, Claudia Forero, denunció que en Sucre se registró un caso de suplantación digital y aseguró que el proceso es transparente y está en revisión.

La institución emitió un comunicado en el que informó que en el proceso de licitación para la prestación del servicio de vigilancia en la regional Sucre se identificó una presunta suplantación digital ocurrida durante una audiencia pública.

Tras análisis técnicos de sus sistemas institucionales. La verificación de registros de acceso y plataformas evidenció que el director encargado de la regional, Álvaro Villarreal Díaz, habría sido suplantado en el espacio virtual por un usuario anónimo que ingresó a la sesión y permaneció conectado durante cuatro minutos y publicó un mensaje en el chat.

“Yo ya le dije a Pantoja que tiene que subir el % porque desde la central nos están cascando, toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo con los medios ahí está la fm. Vamos a responder todo, pero que vamos a negar todo”, habría sido el mensaje enviado por el individuo que suplantó a Villareal.

El Sena denunció que uno de sus funcionarios fue suplantado - crédito Sena

Desde el Sena informaron que este hallazgo se suma a la denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación con la que buscan que se adelanten las investigaciones correspondientes.

“La licitación se tiene previsto que se adjudique el 20 de abril; sin embargo, con las observaciones, es posible que los cronogramas se alteren y se asigne finalmente en mayo, pero eso será el resultado del ajuste que se vaya presentando. En cuanto al monto del contrato, la entidad en este momento dispuso, desde la resolución de apertura, 120.000 millones de pesos a nivel nacional para la contratación del servicio en diferentes regionales; esta en particular es una licitación de cerca de 45.000 millones de pesos”, afirmó Claudia Patricia Forero Londoño, directora encargada del Sena.

Este fue el mensaje que enviaron cuando fue suplantado el funcionario de la institución - crédito Sena

La institución confirmó que continuará con el análisis detallado de todas las etapas del proceso contractual, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva.

De la misma forma, se ha solicitado la intervención preventiva y de control por parte de la Procuraduría General de la Nación y un control fiscal sobre el proceso contractual por parte de la Contraloría General de la República.

“El Sena reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el esclarecimiento de los hechos, aportando a las autoridades competentes toda la información técnica y administrativa que se requiera”.