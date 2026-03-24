Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, falleció tras un balonazo en el pecho durante un partido del Torneo Nacional Sub 20 - crédito Millonarios FC

Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios, murió tras colapsar durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá el 21 de marzo. El incidente se registró en pleno partido, lo que llevó a una rápida intervención del cuerpo médico en el campo.

Tras caer, Castrillón fue trasladado a un hospital de alta complejidad, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de su estado. A pesar de los esfuerzos médicos y la atención especializada, el jugador no logró recuperarse y falleció en compañía de su familia y allegados.

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El club expresó su pesar a través de mensajes institucionales y rindió homenaje al joven, recordando su entrega y la huella dejada en el equipo. Millonarios modificó su imagen en redes sociales, colocando su escudo en blanco y negro como señal de duelo. La noticia generó conmoción en el fútbol colombiano y en todos los partidos de la Liga BetPlay se realizaron minutos de silencio por la memoria del joven.

Acolfutpro pidió que muerte de Castrillón haga que se registren cambios en el fútbol juvenil

Acolfutpro pidió que la muerte de Santiago Castrillón haga que las cosas cambien en el fútbol juvenil - crédito Acolfutpro/MillonariosFC

En la tarde del 24 de marzo, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un comunicado de prensa en el que se indica que la muerte de Santiago Castrillón debe ser un “campanazo de alerta en el fútbol colombiano”.

“Tras el lamentable fallecimiento del futbolista Santiago Castrillón, exigimos al Ministerio del Deporte, como órgano rector del Sistema Nacional del Deporte, que emita una circular dirigida a los clubes de fútbol profesional para que implementen, antes, durante y después de cada temporada, la realización de exámenes médicos integrales a todos los futbolistas, realizados por profesionales de la salud, especializados en medicina deportiva”.

La agremiación recordó que, de acuerdo con la Ley 845 de 2003, los clubes son responsables de garantizar el seguimiento médico permanente de los deportistas.

“Estos exámenes deben incluir pruebas de laboratorio, revisión cardiovascular completa (electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ecocardiograma y espirometría), valoración osteomuscular, gastrointestinal y neurológica, así como exámenes oftalmológicos y odontológicos”.

Acolfutpro alertó sobre la realidad que viven cientos de futbolistas en el país - crédito Acolfutpro

Debido a que el exfutbolista Fabián Vargas alertó, durante un programa de ESPN, que ningún club llevaría controles de salud de este tipo sobre los jugadores juveniles, Acolfutpro recordó que lleva varios años abogando por este tipo de casos.

“Es importante que la opinión pública conozca que la Dimayor se negó a suscribir un acuerdo sobre la minuta única de contrato de trabajo propuesta por Acolfutpro en la mesa de diálogo, en la que se incluía la obligatoriedad de los clubes de realizar dichos exámenes para proteger la salud de los futbolistas".

Santiago Castrillón era oriundo de Bucaramanga y tenía 18 años - crédito Millonarios

Por último, en el comunicado piden que las instituciones de fútbol cumplan con sus obligaciones y, de esa forma, eviten que casos como el protagonizado por Santiago Castrillón se vuelvan a repetir en el país.

“Exigimos a todos los clubes del fútbol profesional colombiano que garanticen el cumplimiento de la Resolución 3316 de 2019 del Ministerio de Salud, que establece la obligatoriedad de contar con desfibriladores externos automáticos (DEA) en escenarios deportivos, clubes deportivos y espacios de alta afluencia de público, junto con protocolos de capacitación, supervisión y simulacros. Los hechos recientes son un campanazo de alerta que obliga a actuar con decisión. Es el momento de adoptar medidas eficaces y sostenidas para prevenir nuevas tragedias y garantizar que la salud y la vida de los futbolistas estén siempre protegidas”.

Hasta el momento, ni Dimayor ni la FCF se han pronunciado al respecto, mientras se mantiene el debate sobre los seguimientos que se hacen sobre jugadores del fútbol juvenil, que en su mayoría no reciben ningún tipo de salario por estar vinculados a los clubes.