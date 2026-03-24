Deportes

Tras muerte de Santiago Castrillón, sindicato de jugadores pide que se adopten medidas para evitar tragedias en el FPC

Acolfutpro alertó sobre la ausencia de desfibriladores externos automáticos en escenarios deportivos del país

Guardar
Santiago Castrillón, jugador de Millonarios,
Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, falleció tras un balonazo en el pecho durante un partido del Torneo Nacional Sub 20 - crédito Millonarios FC

Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios, murió tras colapsar durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 en Bogotá el 21 de marzo. El incidente se registró en pleno partido, lo que llevó a una rápida intervención del cuerpo médico en el campo.

Tras caer, Castrillón fue trasladado a un hospital de alta complejidad, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos por la gravedad de su estado. A pesar de los esfuerzos médicos y la atención especializada, el jugador no logró recuperarse y falleció en compañía de su familia y allegados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El club expresó su pesar a través de mensajes institucionales y rindió homenaje al joven, recordando su entrega y la huella dejada en el equipo. Millonarios modificó su imagen en redes sociales, colocando su escudo en blanco y negro como señal de duelo. La noticia generó conmoción en el fútbol colombiano y en todos los partidos de la Liga BetPlay se realizaron minutos de silencio por la memoria del joven.

Acolfutpro pidió que muerte de Castrillón haga que se registren cambios en el fútbol juvenil

Acolfutpro pidió que la muerte
Acolfutpro pidió que la muerte de Santiago Castrillón haga que las cosas cambien en el fútbol juvenil - crédito Acolfutpro/MillonariosFC

En la tarde del 24 de marzo, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un comunicado de prensa en el que se indica que la muerte de Santiago Castrillón debe ser un “campanazo de alerta en el fútbol colombiano”.

“Tras el lamentable fallecimiento del futbolista Santiago Castrillón, exigimos al Ministerio del Deporte, como órgano rector del Sistema Nacional del Deporte, que emita una circular dirigida a los clubes de fútbol profesional para que implementen, antes, durante y después de cada temporada, la realización de exámenes médicos integrales a todos los futbolistas, realizados por profesionales de la salud, especializados en medicina deportiva”.

La agremiación recordó que, de acuerdo con la Ley 845 de 2003, los clubes son responsables de garantizar el seguimiento médico permanente de los deportistas.

“Estos exámenes deben incluir pruebas de laboratorio, revisión cardiovascular completa (electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ecocardiograma y espirometría), valoración osteomuscular, gastrointestinal y neurológica, así como exámenes oftalmológicos y odontológicos”.

Acolfutpro alertó sobre la realidad
Acolfutpro alertó sobre la realidad que viven cientos de futbolistas en el país - crédito Acolfutpro

Debido a que el exfutbolista Fabián Vargas alertó, durante un programa de ESPN, que ningún club llevaría controles de salud de este tipo sobre los jugadores juveniles, Acolfutpro recordó que lleva varios años abogando por este tipo de casos.

“Es importante que la opinión pública conozca que la Dimayor se negó a suscribir un acuerdo sobre la minuta única de contrato de trabajo propuesta por Acolfutpro en la mesa de diálogo, en la que se incluía la obligatoriedad de los clubes de realizar dichos exámenes para proteger la salud de los futbolistas".

Santiago Castrillón era oriundo de
Santiago Castrillón era oriundo de Bucaramanga y tenía 18 años - crédito Millonarios

Por último, en el comunicado piden que las instituciones de fútbol cumplan con sus obligaciones y, de esa forma, eviten que casos como el protagonizado por Santiago Castrillón se vuelvan a repetir en el país.

Exigimos a todos los clubes del fútbol profesional colombiano que garanticen el cumplimiento de la Resolución 3316 de 2019 del Ministerio de Salud, que establece la obligatoriedad de contar con desfibriladores externos automáticos (DEA) en escenarios deportivos, clubes deportivos y espacios de alta afluencia de público, junto con protocolos de capacitación, supervisión y simulacros. Los hechos recientes son un campanazo de alerta que obliga a actuar con decisión. Es el momento de adoptar medidas eficaces y sostenidas para prevenir nuevas tragedias y garantizar que la salud y la vida de los futbolistas estén siempre protegidas”.

Hasta el momento, ni Dimayor ni la FCF se han pronunciado al respecto, mientras se mantiene el debate sobre los seguimientos que se hacen sobre jugadores del fútbol juvenil, que en su mayoría no reciben ningún tipo de salario por estar vinculados a los clubes.

Temas Relacionados

AcolfutproSantiago CastrillónDimayorFútbol colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Deportivo Pereira sufre nueva sanción de la FIFA: las deudas vuelven a golpear al equipo Matecaña

El cuadro de Risaralda, que en 2026 no juega en su casa por obras y tampoco ha ganado en 12 jornadas, pasa por una crisis económica que casi le cuesta su reconocimiento deportivo en 2025

Deportivo Pereira sufre nueva sanción

Néstor Lorenzo dio la razón para convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: así encontró al volante

El jugador del Minnesota United solo ha disputado dos encuentros en lo que va de la temporada 2026, todos ellos entrando como suplente

Néstor Lorenzo dio la razón

Nairo Quintana fue elogiado por exciclista español campeón del Tour de Francia tras anunciar su retiro: “Ha sido uno de mis mayores rivales”

Alberto Contandor le dedicó unas emotivas palabras al colombiano, resaltando su influencia y profesionalismo en el renacimiento del ciclismo latinoamericano y señalando su legado como inspiración para las nuevas generaciones de ciclistas nacionales

Nairo Quintana fue elogiado por

Atlético Nacional se pronunció sobre las acusaciones por presunto abuso sexual de Nicolás Rodríguez

El club verdolaga se mantiene al tanto del curso de las investigaciones, aunque el jugador seguirá sin novedades al interior del plantel, líder del fútbol colombiano

Atlético Nacional se pronunció sobre

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver el primer amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA

Los Cafeteros de Néstor Lorenzo encarará su primera prueba de fuego a 79 días de que comience la cita orbital y a 85 días de su debut frente a Uzbekistán en Ciudad de México

Colombia vs. Croacia: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri relató la situación

Andrea Valdiri relató la situación que enfrenta con una madre por oferta de regalar fiestas de 15 años: “Estoy buscando niñas con 0% de posibilidades”

Karina García reveló si planea tener un hijo con Kris R: “Una mini ‘Kabrita’”

Crítican a los hermanos de Darío Gómez por mensaje en apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, en la tumba del fallecido cantante

Daniela Álvarez enfrentó queja de algunos vecinos por el ruido de su prótesis durante el entrenamiento en casa: “Está prohibido”

Matías Mier habría reaccionado a las declaraciones de Melissa Martínez sobre su infidelidad: “Ya supérame”

Deportes

Deportivo Pereira sufre nueva sanción

Deportivo Pereira sufre nueva sanción de la FIFA: las deudas vuelven a golpear al equipo Matecaña

Néstor Lorenzo dio la razón para convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: así encontró al volante

Nairo Quintana fue elogiado por exciclista español campeón del Tour de Francia tras anunciar su retiro: “Ha sido uno de mis mayores rivales”

Atlético Nacional se pronunció sobre las acusaciones por presunto abuso sexual de Nicolás Rodríguez

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver el primer amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA