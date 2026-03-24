Obras del estadio Metropolitano avanzan a toda marcha y ya tiene nueva gradería: hinchas serán los beneficiados

El alcalde Alejandro Char visitó la obra y reveló cómo está quedando la estructura, que conectará con el campo de juego - crédito @AlejandroChar/X

Uno de los proyectos más esperados en 2026 es la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla, que pasará a 60.000 espectadores de capacidad, nuevo estadio y fachada para los partidos de la selección Colombia, el Junior de Barranquilla y la final de la Copa Sudamericana 2026, así como conciertos y otros eventos.

El alcalde Alejandro Char presentó una de las nuevas tribunas, que reemplazarán a la pista atlética y le brindarán a los aficionados una experiencia renovada para los compromisos, lugares cómodos y modernos, algo nunca antes visto en el fútbol colombiano.

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Cabe recordar que el escenario debe entregarse para octubre de 2026, cuando la Conmebol tomará control para organizar la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre, a partido único y el objetivo es recibir a aficionados de las dos escuadras que pelearán por el título.

“17.000 personas más puedan llegar a disfrutar del Metropolitano”

A través de un video en sus redes sociales, el alcalde de Barranquilla presentó nuevos avances en el principal escenario de la ciudad, donde inició trabajos en enero de 2026 con la demolición de una parte de las graderías y quitar el césped, el cual se modernizará totalmente.

“Esto es un trabajo que va a toda velocidad y parece un sueño. Hace escasamente 62 días se acabó el partido de Junior vs. Tolima a las 8 de la noche y ya estábamos trabajando”, dijo Alejandro Char, recordando que justo después de ese encuentro, arrancaron las retroexcavadoras y máquinas a operar.

Se presentó el primer avance de las nuevas tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla, que se entregará en octubre de 2026 - crédito @AlejandroChar/X

El alcalde señaló que “hoy tenemos cimentaciones, columnas, tracks, trabes, contratrabes y la última pieza, que era la más importante de todas, que es el vestido, la nueva gradería del Metropolitano, que va a hacer posible que cerca de 17.000 personas más puedan llegar a disfrutar del Metropolitano”.

Sobre la nueva gradería, que reemplazará la pista atlética, el mandatario explicó que quedará “muy cerca del saque de banda. Toda una novedad para el Metropolitano. Esto va a hacer del espectáculo una experiencia mucho mejor”, pues los aficionados tendrán a los futbolistas a pocos metros y sin problemas de visibilidad.

Las nuevas tribunas del estadio Metropolitano irán hasta un punto cercano a los límites del campo de juego - crédito @AlejandroChar/X

Con respecto al campo de juego, que ahora será unos metros más profundo, Char señaló que “ya empezamos la grama también. Ahí está el geotextil. Ya hoy está colocado gran parte, mil y tantos metros. Miren que vamos a toda velocidad, graderías y grama. El Metropolitano, a otro nivel. Sí se puede”.

Otras obras de estadios

El estadio Metropolitano no será el único escenario deportivo sometido a obras en 2026, ya que se presentaron otros proyectos de renovación para los estadios del fútbol colombiano, algunos de ellos con planes ambiciosos para atraer eventos internacionales en el largo plazo.

Uno de ellos es la construcción del nuevo estadio El Campín, al lado del actual Coloso de la 57 y arrancó a inicios de marzo, con un evento especial en El Campincito y la idea es que se entregue la estructura en diciembre de 2027, con capacidad para más de 50.000 personas.

En el estadio El Campincito iniciaron las obras del nuevo El Campín, que abarcará las zonas de dicho escenario, el Palacio del Colesterol y las canchas de tenis - crédito Sencia

Le sigue la ampliación del estadio Atanasio Girardot, un proyecto con recursos de la Alcaldía de Medellín y cuya fecha de inicio proyectada es en julio de 2026, para que pase a 60.000 espectadores de capacidad con una tercera bandeja, así como nuevos accesos y espacios para el público.

Finalmente, otra obra está en el Hernán Ramírez Villegas, la casa del Deportivo Pereira y que avanza con una nueva pista atlética para eventos internacionales, gramilla con estándares de la FIFA, luminarias, espacios para cámaras y mejoramiento del sonido, aunque bajo denuncias de irregularidades y demoras en la entrega, pactada para julio.