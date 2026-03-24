Este es el perfil de los criminales de la Segunda Marquetalia buscados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía ofrece hasta 5.000 millones de pesos por los responsables del asesinato del precandidato presidencial - crédito Fiscalía/Reuters

El 24 de marzo, la Fiscalía General de la Nación informó los avances que se han registrado durante la fase final de la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras el atentado sicarial registrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

El ente acusador solicitó y obtuvo siete órdenes de captura contra miembros de las disidencias de la Segunda Marquetalia, incluyendo al presunto coordinador principal del crimen, Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, al que mencionan como articulador y responsable de planear, coordinar y financiar el homicidio.

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Entre los solicitados figuran “Iván Márquez”, “Jhon 40″, “Enrique Marulanda”, “Rusbel” o “Rumba”, “Gonzalo” o “Chalo”, y “Zarco Aldinever”, a quienes se les atribuyen delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas. Por información que permita la captura de los mencionados, la Fiscalía ofrece recompensas de entre 2.000 y 5.000 millones de pesos.

Según la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se trató de una operación criminal estructurada, con participación de una red delictiva urbana y la Segunda Marquetalia, con el objetivo de afectar la democracia. La investigación permitió judicializar a nueve implicados, de los cuales tres fueron condenados por preacuerdo y un adolescente fue sancionado como autor material. El pago por el crimen habría sido de 1.000 millones de pesos.

El perfil de los disidentes buscados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El ente acusador informó detalles de los avances que se han registrado en la investigación - crédito Fiscalía

Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez: Es uno de los líderes históricos de las disidencias de las Farc y actual cabecilla de la Segunda Marquetalia. Su trayectoria en la guerrilla se remonta a inicios de los 80. Ha ejercido roles de mando, coordinación de estructuras armadas y responsabilidad política. Tras la firma del acuerdo de paz, abandonó el proceso y reorganizó facciones disidentes.

Es señalado como determinador de múltiples delitos, incluidos homicidios, narcotráfico y conspiración, y figura en investigaciones relacionadas con la planeación y financiación de atentados en todo el país. Las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

Géner García Molina, alias Jhon 40: Es reconocido como uno de los principales jefes de finanzas y operaciones armadas en las disidencias de la Segunda Marquetalia. Su historial criminal incluye la coordinación de rutas de narcotráfico, extorsión y manejo de recursos ilícitos.

Su capacidad logística y de reclutamiento lo ha posicionado como pieza clave en la expansión territorial y la ejecución de acciones violentas. Ha sido vinculado a la planeación de atentados, secuestros y homicidios selectivos, así como al establecimiento de alianzas con otras estructuras criminales en la región.

Las autoridades buscan a siete disidentes que habrían participado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Reuters

José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever: Es un mando medio de la Segunda Marquetalia, identificado como coordinador de operaciones armadas y logísticas en zonas fronterizas. Su papel ha sido fundamental en la articulación de acciones violentas y en el enlace entre mandos superiores y células operativas.

Se le atribuyen delitos como homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir. “Zarco Aldinever” ha sido señalado por la Fiscalía como uno de los responsables de organizar y supervisar reuniones clave para la ejecución del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba: Es integrante de la Segunda Marquetalia, con funciones de mando operativo en acciones armadas y de inteligencia criminal. Se le asocia con la ejecución de atentados y la coordinación de células urbanas para la realización de homicidios selectivos.

“Rusbel” ha estado involucrado en la planificación de operaciones que requieren movilidad, vigilancia y apoyo logístico, además de participar en el reclutamiento de menores y la utilización de redes delincuenciales urbanas.

Sierra es mencionado como la pieza clave en la organización del plan que tenía como objetivo el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Fuerzas Militares

Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda: Es el responsable de la coordinación de acciones militares y logísticas en áreas rurales y urbanas. Su perfil criminal está marcado por la participación en la estructuración de planes de atentados, manejo de armamento y apoyo a actividades de narcotráfico.

Ha sido vinculado al reclutamiento y entrenamiento de nuevos integrantes, así como al aseguramiento de rutas para el desplazamiento de grupos armados.

Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo: Coordinador de logística y finanzas dentro de la Segunda Marquetalia. Su actividad criminal abarca la administración de recursos para la adquisición de armamento y la financiación de operaciones armadas.

Ha organizado y supervisado el transporte de material bélico y el apoyo a acciones encubiertas en zonas rurales y urbanas. “Gonzalo” o “Chalo” mantiene vínculos con redes de tráfico ilícito y ha facilitado la articulación de estructuras urbanas para la ejecución de delitos como homicidio, extorsión y secuestro.

Kendry Téllez Álvarez, alias Yako: Es señalado como el principal articulador y coordinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay; se le menciona como enlace directo entre mandos superiores y redes delincuenciales urbanas contratadas para ejecutar el asesinato del precandidato presidencial.

“Yako” habría gestionado el contacto entre autores materiales y facilitadores logísticos, además de asegurar los recursos económicos para el crimen. Su participación incluye la organización de reuniones estratégicas y la asignación de roles dentro de la estructura delictiva.